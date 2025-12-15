Javier Saviola: “Cada vez es más difícil encontrar un referente, un distinto en Perú; trabajen en menores, ahí está el recambio que les urge después de Gareca”

Ahora con 44 años, la también exfigura de Real Madrid y la selección argentina visitó Iquitos como parte de la iniciativa ‘Inclusión Educativa para la Vida’, un proyecto social con foco en niños, niñas y adolescentes. En su ajetreado itinerario se hizo un tiempo para conversar con El Comercio sobre el fútbol peruano, Paolo Guerrero y la crisis de la selección peruana post Gareca.

—Usted podría estar en Europa disfrutando de la vida muy cómodamente, ¿Qué le impulsa a venir a Perú con esta iniciativa?

Bueno, ver esa transformación de las familias, de pasar de un estado crítico, complicadísimo, a uno en que los padres adquieren las herramientas y el conocimiento para encontrar una oportunidad de mejorar, de sacar adelante a sus niños, para mí es fantástico y más aún poder ser parte de este proceso. Nosotros somos la cara visible, pero atrás hay un montón de gente que ayuda y aporta su granito de arena para que los chicos aprendan a leer, a escribir y tengan la opción de transformar sus vidas. Lo que realmente me motiva es que estos niños puedan ser personas de bien en el futuro, si tengo la oportunidad de hacer algo distinto, de influir para bien, aquí estoy, feliz de contribuir en un país tan lindo como el Perú.

—La formación en la etapa de adolescencia es vital para el futuro y aún más complicada cuando se suscribe en la pobreza, el fútbol ahí suele funcionar como una oportunidad de escape…

Yo cuando me preguntan por algún técnico que ha sido importante para mí, siempre nombro al primero que tuve, porque fue el que me marcó para toda la vida. Yo empecé a jugar al fútbol a los ocho años y a los 16 ya había debutado con River, fue muy rápido todo, pero detrás había también un trabajo de la familia importantísimo, donde siempre me inculcaron los valores y el estudio. Eso es lo que busco transmitir al contarle mi experiencia a los más chicos. Porque a esa edad los niños más que un entrenador necesitan alguien que los oriente y los guie desde el aspecto sicológico.

—El aspecto mental es fundamental para competir en la élite...

Creo que hay hay que saber tratar al niño, por eso hablo tanto de la formación, por eso cuando preguntan qué está pasando con Perú, por qué no puede clasificar a un Mundial o volver a competir como antes, yo siempre digo lo mismo: hay que volver a comenzar desde abajo, poner atención a la formación de jugadores, ahí es fundamental que los clubes empiecen a trabajar con sinceridad en el formativo, darle a los menores esa base que además de lo táctico, técnico y físico, implique el aspecto sicológico. Vivir en el club, comer ahí, contar con una adecuada nutrición, pero sin dejar de lado el aspecto mental y de valores para que de grandes sepan lidiar con las tentaciones.

—Lo otro es competir… Aquí hay carencia en lo formativo y también en cuanto al volumen de partidos por edad.

Es que desde muy chiquitos tienen que competir, jugar mucho. Por ejemplo, lo que yo viví, desde chico hacía todo en River: colegio, entrenamiento, comidas, tenía alguien que se preocupaba además por la parte humana, la parte de hacer sentir bien al jugador, al niño, porque esa es la base.

—¿Un Saviola en estos tiempos podría jugar?

Sería difícil, ahora el fútbol es más rígido, con mucho más énfasis en la parte física y táctica. Antes por ahí que los equipos tenían tres o cuatro jugadores técnicamente espectaculares, pero estaba el número ‘10’ al que verlo jugar era un espectáculo. Hoy ya no hay eso o quedan muy pocos, ahora todo es más vertical y se juegan 90 minutos a full.

—Hoy se exige que los ídolos cada vez sean más jóvenes. ¿Hay como una urgencia por encontrar al nuevo Messi?

Ahora los chicos a los 18 ya tienen que ser figuras. Eso es más difícil, pero presión siempre hubo. Ahora, hay un tema complicado que es el de las redes sociales, que todo lo tenés instantáneamente, quizá porque son épocas distintas. Yo a mi hijo le digo para ver un partido de Champions a mi lado y casi no mira el partido, tiene el video del gol, de la jugada en el celular, o ve los comentarios, se interesa más por todo lo que hay alrededor del juego que por el juego, te das cuenta de que son tiempos distintos, todo es tiempo real, muy digital…

—¿La calle se va perdiendo?

Se va perdiendo cada vez más, ahora vos pasas por una calle y ves menos niños jugando, ahora los chicos se crían de otra manera, en una PC o en un celular.

—Lo que se va perdiendo también son las sociedades, como la que tuvo con Pablo Aimar…

Siempre en todos los equipos donde fui he encontrado jugadores fuera de serie. Jugué con Ronaldinho, con Messi, con jugadores de otro planeta. Pero quizá esa afinidad que teníamos con Pablo fue algo muy natural en River, había como una intuición de saber lo que el otro iba a hacer, pensábamos que no nos iba a pasar nunca más. Por eso cuando estábamos en otros clubes, nos tratábamos de buscar y tuvimos la suerte de encontrarnos en Benfica.

—¿Tiene algún nombre en la memoria de un referente peruano actual o lo pongo en aprietos?

Ufff..... es que cada vez es más difícil encontrar una figura en Perú, que es lo que está faltando, el hecho de mirar atrás y no tener un referente, un jugador emblemático, un distinto. Son estos jugadores que en su momento fueron Nolberto Solano, Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, entonces es momento de trabajar desde cero.

—Guerrero sigue vigente ya con casi 42 años.

Guerrero siempre digo que es un ejemplo más allá de lo futbolístico, llegar a esa edad y todavía tener ganas de jugar y entrenar, seguir amando su profesión, eso es un ejemplo para todos. Ha sido de los grandes jugadores que ha dado el Perú. Que todavía siga metiendo goles y sea protagonista habla muy bien de Paolo. Guerrero es un jugador único, que difícilmente se repita, pero también es importante para el fútbol peruano que encuentre otro referente.

—Un irrepetible es Messi… ¿Lo ve jugando el Mundial 2026?

Él lo puso en duda. Yo creo que ni él sabe eso. Pero sí, yo lo veo jugando este Mundial, el último baile como se dice, y va a ser muy triste, porque se va uno de los mejores de la historia. Messi ha sido un referente y creo que no se va a repetir, un jugador de ese calibre, de esa magnitud, que lo ha logrado todo y ha roto todos los récords. Yo creo que Messi sí va a jugar el Mundial y será el último momento fuerte de su carrera.

—Le interesa mucho el trabajo formativo, ¿le gustaría desarrollarlo en Perú?

Sí, la idea me encanta. Estuve involucrado en el Barcelona hace un año con chicos en una edad muy difícil como 15 y 16 años. En River soy el presidente honorario de todas las escuelas, entonces también estoy muy involucrado porque me gusta muchísimo y sé que ahí está el futuro de cualquier club o selección. Ese es el camino, lo que define una generación, de si se hacen bien las cosas con las juveniles. Perú urge trabajar en las bases, desarrollar el fútbol formativo de menores, ahí está el recambio que les urge después de Gareca. Aparte cada vez estoy viniendo más seguido… [risas].

En octubre de este año, Javier Saviola visitó Iquitos para fomentar la iniciativa ‘Inclusión Educativa para la Vida’, desarrollada por Scotiabank, World Vision y la Fundación FC Barcelona. Este proyecto viene fortaleciendo las capacidades educativas y el emprendimiento entre más de tres mil personas, entre niños y jóvenes loretanos.