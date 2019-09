Jesús Pretell: “Tenemos un gran nivel; hay que creer que podemos llegar más lejos”

Jesús Pretell aún recuerda con mucha alegría el subcampeonato que consiguió Perú, hace pocos meses, en Brasil. A pesar de que no disputó minuto alguno, aseguró que todo lo vivido en cada partido le ha servido para convencerse de que existe un equipo con alto nivel de juego y confianza, y al que desea retornar pronto para demostrar que tiene mucho por aportar. "A mis 20 años estuve en una Copa América. Es algo que soñé desde pequeño. Sí, pasó pronto pero ahora toca pensar en ser convocado nuevamente y ser titular en mi club", le comentó a El Comercio.

-¿Te sorprendió el llamado a la selección peruana para disputar la Copa América?

En realidad lo estaba esperando, porque recibí el llamado un día antes de que saliera la lista. El 'profe' siempre estuvo pendiente de nosotros en la Sub 20. Tenía la ilusión de estar en la selección. Quedé muy contento por lo que se dio. Esperé mi oportunidad, no se pudo. Pero estuve ahí; eso fue lo importante.

-¿Cómo tomó tu familia la sorpresiva convocatoria?

Bien. Mi papá era el más contento. Mi madre no sabe mucho de eso, pero también estuvo muy feliz. Mis amigos y mi familia siempre me apoyaron.

-¿Recuerdas qué te dijo Ricardo Gareca a la hora de la convocatoria?

Tuvimos una pequeña charla. El 'profe' Ricardo me dijo que esto fue porque nosotros nos lo ganamos y que teníamos que mirar hacia adelante.

Jesús Pretell en su debut absoluto con la selección peruana. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

-¿Con qué grupo te encontraste en la interna de la selección peruana?

Eso fue lo que más me llamó la atención. Nos recibieron de la mejor manera. Me sentí cómodo, como si hubiera estado desde hace tiempo en la selección. Son grandes compañeros y amigos.

-¿Quién fue tu 'padrino' en la selección?

Todos, pero los primeros fueron Carrillo, Santamaría y Ruidíaz.

-Y mira que durante la Copa América se especuló que Carrillo menospreciaba tu presencia por una historia en Instagram que claramente era una broma...

Todo fue falso. No sé por qué pasaron esas cosas. Todos saben la verdad y de lo que me hablas fue una pequeña broma.

-¿Esperabas jugar en la Copa América?

Sí. Tenía la ilusión y la oportunidad, ya que si pasaba algo con Tapia era probable que ingrese. Estaba preparado y con muchas ganas de participar. No se dio, pero siempre estuve concentrado.

-¿El comando técnico te dio explicaciones del por qué no jugaste?

No. Teníamos charlas sobre los entrenamientos. Teníamos que seguir adelante en caso se hubiera dado una oportunidad.

Las mejores jugadas de Jesús Pretell, mediocampista de Sporting Cristal. (Foto: AFP / Video: YouTube)

-La presencia de Josepmir Ballón te restó posibilidades...

En sí, Ballón puede jugar de mixto o contención igual. Si se le llamó fue por algo. Es un gran jugador. Nunca pensé eso.

-¿Cómo fuiste sobrellevando la experiencia de la Copa América?

Primero, estuve contento porque a mis 20 años estaba en una Copa América. Es algo que soñé desde pequeño. Sí, pasó pronto pero ahora toca pensar en ser convocado nuevamente y ser titular en mi club.

-¿Qué tan duro fue vivir esa final en la banca junto a tus compañeros?

Más nervioso que adentro. Era algo que no podía creer. Todos estábamos felices viendo el partido mientras conversábamos.

-La contraparte fue el 5-0...

Fue muy duro. Es cierto que Brasil tiene un gran equipo pero son cosas que pasan. Lo bueno fue que nos repusimos.

-¿Qué cosas rescatas de la Copa América?

Que todo se puede. Más que todo, que nosotros tenemos un gran nivel. Hay que creer que podemos lograrlo y que podemos llegar más lejos.

Jesús Pretell recibiendo la medalla de plata, de manos de Jair Bolsonaro, en la premiación de la Copa América. A su lado aparece Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana. (Foto: AFP)

-Concentraste con Guerrero, el capitán de la selección, y con Tapia, un referente joven del equipo. ¿Cómo fue la relación con ambos?

Tienen el mismo trato para todos. Paolo es una persona, muy experimentada. Siempre estuvo al lado del equipo. Es un gran líder. Y Renato sigue sus pasos. Es muy similar. Se puede esperar que pronto pueda serlo (capitán).

-Sobre el papel tienes mucha competencia con Renato Tapia y Pedro Aquino. ¿Algunos de ellos es un espejo a seguir?

Tengo cosas de los dos. Ellos son muy buenos. Aquí la cosa es tratar de mejorar para poder ser titular en la selección.

-Este es un buen año para ti porque has participado en el Sudamericano Sub 20, en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana y en los Juegos Panamericanos. Aparte fuiste considerado para la Copa América. ¿Te has puesto a pensar que has adquirido mucha experiencia en tan cortísimo tiempo?

Sí, me he puesto a analizar eso en mi cuarto. Estoy feliz por lo que he podido lograr. Pero eso ya pasó y ahora pienso en ser titular en Sporting Cristal. Lucho para eso y así volver a la selección para luego salir del Perú.

"Cristal me abrió las puertas para poder crecer como futbolista y persona. Me han dado todo", aseveró Jesús Pretell. (Foto: Fernando Sangama / El Comercio)

-¿Qué tan importante es Sporting Cristal en todos estos logros conseguidos?

Cristal me abrió las puertas para poder crecer como futbolista y persona. Me han dado todo. Me dieron vivienda y comida. Estoy muy agradecido con el club. Es mi casa, mi barrio.

-¿Cómo poder retribuirle a Sporting Cristal todo lo que te ha dado?

Campeonando a fin de año. Eso es lo que más deseo. Hay que ir paso a paso para poder lograr el objetivo.

-Sporting Cristal lleva una campaña irregular. ¿Cuál es el motivo?

Creo que pasa porque el rival también juega y tienen lo suyo. Hay que mantener un poco el ritmo. Tenemos que sostenerlo por todo el tiempo que sea posible.

Jesús Pretell marcando a Roque Santa Cruz, en el Sporting Cristal vs. Olimpia, por la Copa Libertadores. (Foto: AFP)

-Me hablaste de que tienes el anhelo de emigrar. ¿Eres de la idea que debes consolidarte o marcharte ni bien recibas una oferta?

Creo que puede ser de las dos formas. Puede que esté acá consolidándome en Cristal, agarraré ritmo y salga. Es como uno lo tome y como esté preparado mentalmente para hacerlo.



-Se especuló que Los Ángeles Galaxy, de la Major League Soccer, podían haberte reclutado...

Sí, lo escuche. Nunca se dio algo concreto. Fueron rumores.

-¿Te desmotivó no ser convocado en esta fecha doblete de setiembre?

Para nada. Eso quiere decir que tengo que seguir preparándome. El 'profe' Ricardo ha dicho que las puertas de la selección están abiertas. Eso nos motiva a todos para tener una oportunidad.