Jorge Fossati fue uno de los tres técnicos que tuvo la selección peruana durante las Eliminatorias 2026. El ahora entrenador de Universitario recordó su paso con la Bicolor y negó que haya recambio generacional en el combinado nacional.

"Sugiero, como un veterano, que vayan con calma, porque con eso del recambio generacional, hace tres años que están con esa frasecita hecha y no lo podían ver a Paolo (Guerrero) en la selección”, expresó el ‘Nono’, quien dirigió seis partidos a Perú en las clasificatorias.

Jorge Fossati habló sobre la Selección Peruana. (Foto: Agencias)

Fossati reconoció que siempre creyó en la clasificación al Mundial 2026, a pesar de que el panorama era complicado para la selección peruana. El uruguayo fue quien reemplazó a Juan Reynoso y dirigió la Copa América 2024 en Estados Unidos.

“Hay jóvenes en esta selección, inclusive en este último periodo se le ha sumado alguno más. La mayoría los teníamos de antes. Siempre dije que había presente y futuro. Por eso siempre tuve la firme convicción de que podíamos clasificar”, comentó.

Asimismo, Fossati reconoció su responsabilidad durante la campaña en las Eliminatorias 2026. “Te queda la desazón de no haber podido ayudar más y mejor para que se cumpla el sueño de muchos peruanos. No creo que de todos porque hay algunos que están contentos”, finalizó.

“Con eso del recambio generacional, hace 3 años están con esa frase. Algunos hoy están contentos con la eliminación de la selección. Yo estoy triste porque Perú estaba en condiciones de clasificar”



🗣️ Jorge Fossati, sobre la selección peruana pic.twitter.com/19GsCBrHZE — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 11, 2025

