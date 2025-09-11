Fossati sobre el recambio generacional en Perú: “Hace tres años están con esa frasecita”. (Foto: FPF)
/ CRIS BOURONCLE
Redacción EC
Redacción EC

fue uno de los tres técnicos que tuvo la durante las Eliminatorias 2026. El ahora entrenador de Universitario recordó su paso con la Bicolor y negó que haya recambio generacional en el combinado nacional.

"Sugiero, como un veterano, que vayan con calma, porque con eso del recambio generacional, hace tres años que están con esa frasecita hecha y no lo podían ver a Paolo (Guerrero) en la selección”, expresó el ‘Nono’, quien dirigió seis partidos a Perú en las clasificatorias.

Jasson Curi Chang
Jorge Fossati habló sobre la Selección Peruana. (Foto: Agencias)
Fossati reconoció que siempre creyó en la clasificación al Mundial 2026, a pesar de que el panorama era complicado para la selección peruana. El uruguayo fue quien reemplazó a Juan Reynoso y dirigió la Copa América 2024 en Estados Unidos.

“Hay jóvenes en esta selección, inclusive en este último periodo se le ha sumado alguno más. La mayoría los teníamos de antes. Siempre dije que había presente y futuro. Por eso siempre tuve la firme convicción de que podíamos clasificar”, comentó.

Asimismo, Fossati reconoció su responsabilidad durante la campaña en las Eliminatorias 2026. “Te queda la desazón de no haber podido ayudar más y mejor para que se cumpla el sueño de muchos peruanos. No creo que de todos porque hay algunos que están contentos”, finalizó.

