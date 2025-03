¿Existe una edad para el retiro del fútbol? ¿Cuándo es el momento en el que el cuerpo dice basta? Probablemente no haya respuestas. Pero sí hay maneras de irse y la que eligió José Carvallo, a días de haber cumplido 39 años, fue la mejor: se va como por la puerta grande, como un portero que ganó dos títulos nacionales con Universitario (2013 y 2023), fue mundialista, salió al extranjero (al DC United de Estados Unidos) y atajó en más de 600 partidos. Y también con una anécdota casi increíble que le podrá contar a sus nietos: le ganó una medalla al mismísimo Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol y que este viernes llegó a los 928 goles en su carrera.

“He tenido la oportunidad de jugar con Cristiano Ronaldo, en el ‘mundialito’ de Montaigu en el que fue la selección peruana Sub 15. Jugamos con Portugal y estaba ahí” , recordó el ahora exarquero en una reciente entrevista con el programa “Al Ángulo”. “Se veía que era un animal”, añadió ante la pregunta de cómo era el Cristiano de 15 años.

“Me acuerdo que hizo una jugada ante Renzo Reaños, que era el lateral. Hizo una rabona. Ya se notaba que iba a ser un jugador top”, agregó luego. Un joven Carvallo, que luego escribiría su nombre en la historia de Universitario al ganar dos títulos, recordó así al portugués, a quien en Rusia 2018 volvió a ver de cerca: el exportero y el delantero estuvieron presentes en el Mundial de aquel año.

El día que Perú le ganó una medalla a Cristiano Ronaldo

En abril de 2001, bajo el cielo francés de Montaigu, la delegación peruana asistió a una cena de confraternidad que se organizó el Torneo Mundial de Montaigu, un certamen amistoso entre selecciones Sub 16. Entre las decenas de jugadores había uno que sobresalía. Era flaco, con rulos y respondía al nombre de Cristiano Ronaldo. No todos sabían su nombre, pero sí lo reconocían: era el mejor jugador del torneo, de lejos.

“Nos hicimos amigos de la delegación portuguesa porque más o menos entendíamos el idioma. Ahí estaba Cristiano, que era un fuera de serie total. Era el mejor del torneo y nadie se quería perder sus partidos. Incluso en ese campeonato fueron ojeadores del Manchester United, club que luego compraría su pase al Sporting Lisboa”, contó a este Diario, Óscar Hamada, quien entonces era el técnico de esa Bicolor. Ese año, ‘CR7′ tuvo sus primeros entrenamientos con el primer equipo lisboeta y ya estaba en el radar de Jorge Mendes, su actual agente.

“Obviamente no pensábamos que iba a llegar a donde está, pero claramente se notaba que era la figura de Portugal. Muy, muy veloz y habilidoso en carrera. Pocas veces he visto jugadores así en menores”, añade Juan José Oré, el padre de los ‘Jotitas’ que fue asistente técnico de Hamada.

Perú llevó a Francia a una delegación en la que estaba José Carvallo como uno de los porteros, además de Renzo Revoredo, Jesús Chávez, Juniors Ross, entre otros.

El destino puso a Portugal frente a Francia en las semifinales. Los dos mejores equipos del campeonato enfrentados en una final adelantada. Mientras que Perú chocó ante Inglaterra. La escuadra local y el conjunto inglés ganaron sus respectivos partidos y accedieron a la definición.

“Un bus recogía a los dos equipos que se iban a enfrentar y los llevaba al estadio. Nosotros fuimos con Portugal para definir el tercer lugar. Cuando subimos, la orden nuestra era decirles a ellos algo como: ‘qué pena que no hayan clasificado, ustedes son los mejores, los veíamos campeones’. Era una criollada nuestra para que se confíen o no quieran jugar. Eran un equipazo y sinceramente no teníamos nada que hacer contra ellos”, relata Hamada.

La estrategia peruana funcionó: la ‘Bicolor’ ganó 1-0 y se quedó con la medalla de bronce. Portugal jugó su peor partido del torneo y Cristiano Ronaldo estaba más preocupado en hacer piruetas con el balón para impresionar a las chicas que habían llegado al estadio para verlo jugar. También para que los ojeadores del Manchester United regresaran a Inglaterra con los mejores informes.

“Nosotros ganamos porque metimos un gol en los últimos minutos. Ellos nos atacaron todo el partido, nos patearon al arco como 500 veces. Cristiano jugaba para la tribuna, no estaba muy interesado en el partido”, confiesa el DT.

“Definitivamente que en los torneos de menores los chicos buscan destacar más que el resto. Sobre todo los que tienen calidad y saben que lo tienen. Cristiano Ronaldo era muy habilidoso y sabía lo que podía hacer con el balón, así que siempre trató de lucirse”, agrega ‘JJ Oré’.

Los últimos minutos de ‘CR7′ ante Perú fueron de terror para él. En la última jugada, mientras intentaba sorprender a todos con algunas piruetas, Brian Belini, delantero de la selección, fue a chocarlo. “Lo mandó contra la banca de suplentes. Eso sí, fue lícito, hombro con hombro”, aclara Hamada. “Cuando acabó el partido, Cristiano tuvo un ataque de ira tremendo. No le gustaba perder. Bueno, nunca le ha gustado perder. Eso lo hace tan grande”, añade el entrenador.

Ese Cristiano que en 2001 perdió una medalla contra Perú es el mismo que forjó su camino para ser recordado como uno de los mejores. El mismo que acaba de hacer historia en el Mundial Qatar 2022 y se consagra como el mejor goleador de todos los tiempos.