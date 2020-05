Ricardo Gareca tuvo la oportunidad de viajar a Argentina y pasar la cuarentena junto a su familia, pero el entrenador de la Selección Peruana decidió quedarse en Lima. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), dio a conocer que el entrenador y su comando técnico decidieron seguir trabajando en nuestro país.

“Ricardo Gareca y todo el cuerpo técnico están metidos en los trabajos virtuales con los jugadores. Se les consiguió vuelos a los tres (Néstor Bonillo, Gareca y Sergio Santín) para que estén con sus familias, pero él decidió que se quedaba acá en Lima y los tres optaron por ello”, dijo en Radio Ovación.

El ‘Ciego’ mostró su acuerdo con la reducción de sueldos que determinó la FPF debido a la presencia del COVID-19 en el país. ″Si a nosotros nos descuentan el 25% en los meses de abril, mayo y junio, para que todos los empleados de la Federación puedan cobrar, me pareció perfecto. Dentro de todo, somos gente privilegiada y si nos toca “mojarnos” lo vamos a hacer. Lo conversamos y se llegó a esa decisión", comentó.

Juan Carlos Oblitas señaló que la reactivación del fútbol tiene que ir de la mano con las decisiones del Gobierno: “Lo que interesa es que no hayan más infectados, por ese lado estamos por mal camino porque tenemos muchos. Hay que preservar por sobre todo la salud, creo que si reinicia el torneo va a ser muy difícil que sea con público, y si nos demoramos más, tiene que haber un formato diferente. Tenemos que estar preparados”.

El director deportivo de la FPF apuntó que el consorcio está cumpliendo con los pagos mensuales a los clubes, por lo cual no tendrían tantos problemas para cumplir con sus jugadores. "Los que sí están complicados son los 4 clubes (Atlético Grau, Deportivo Llacuabamba, Carlos Stein y Alianza Universidad) que no tienen contrato con la televisión y me extraña que no tengan contrato, pero es un tema que escapa a mi ámbito”.

