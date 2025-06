En tres días cumplirá 49 años pero mientras sus hijas y su esposa le preparan una fiesta sorpresa, él se ha subido a un avión para a travesar el océano y amanecer en Lima. No ha dormido casi nada pero sus facciones solo expresan buen humor y una sencillez poco común para quien se sabe histórico de la selección argentina. Fue capitán en la Copa del Mundo de Alemania 2006, la misma que vio debutar a Lionel Messi en los mundiales. Fue un prodigio como lateral izquierdo y un líder natural de camerino. Un visionario en el puesto. Perú le trae muchos recuerdos. Primero, por su gran amigo Paolo Guerrero y segundo, porque fue en Lima que perdió la final de la Copa América 2004 ante Brasil. También se acuerda muy bien de Chiclayo, donde enfrentó a la Bicolor y del toque distinguido de jugadores de buen pie como Nolberto Solano y el ‘Chorri’ Palacios.

—Fuiste elegido el mejor lateral izquierdo en Brasil con Cruzeiro, en una posición que estaba reservada solo para brasileño...

Para mí significó mucho porque fue un desafío a contramano, cuando todos iban a Europa yo decidí ir a Brasil. Cuando surgió la oferta de Cruzeiro yo dije a mi representante que sí, me dijo por qué y yo le dije porque ahí están los mejores laterales del mundo y si quiero estar entre los mejores, nada más apasionante que competir contra ellos y en ese fútbol.

— Tu amigo Paolo Guerrero también pasó algo muy similar, logró conquistar Brasil...

Lo de Paolo fue extraordinario, llegó en su mejor momento, tanto física como emocionalmente y con mucha experiencia europea, habiendo sido tan joven, quizás con una cronología rara, pero él tuvo esa capacidad de adaptación increíble, en Alemania y luego Brasil.

— Sigue vigente a los 41 años...

Yo creo que lo difícil es que, a medida que pasan los años, tu vigencia no tengas que explicarla con el pasado, sino que la puedas demostrar partido a partido y Paolo lo hace de esa manera. Más allá de que ame el fútbol, él es un loco del entrenamiento, de la perfección, de querer estar siempre bien físicamente, por eso se calienta cuando no juega. Y esas cosas hacen que siga haciendo goles en el equipo de sus amores, Alianza Lima y que lo llamen a la selección.

— ¿El cuerpo avisa cuándo es que hay que parar?

Creo que entre el fuego que tiene Paolo y las herramientas actuales en el fútbol hacen que casos privilegiados como Paolo, o en mi época el ‘Pupi’ Zanetti, fuertes físicamente, puedan mantener esta capacidad, y lógicamente tener un entrenador que entienda que el jugador veterano le puede servir con inteligencia, no ya en los 90 minutos porque lo liquidas.

— En Alemania enfrentaste a peruanos como Farfán y Pizarro...

Sí, claro, a Farfán del Schalke, que era muy técnico y veloz. También a Claudio, letal en el área, era la época de los tres mosqueteros peruanos en el fútbol alemán... (risas). También estaba Chemo del Solar en España años antes, si la memoria no me falla, creo que lo enfrenté cuando él estaba en Tenerife en la época de [Fernando] Redondo. Perú siempre ha tenido muy buenos representantes.

— Pero ahora nos cuesta, en Eliminatorias vamos últimos...

Creo que el fútbol peruano más allá de esta crisis de la selección, siempre ha tenido jugadores muy técnicos y eso los va a terminar poniendo otra vez en un lugar destacado. Tiene que recuperar su esencia, pero agregarle un montón de cosas desde la disciplina, el rigor y el compromiso que si no las agregas hoy te quedas afuera.

— Es difícil dejar ir a los mundialistas de Rusia 2018...

Es muy importante la transición y la renovación de los procesos y siempre pongo el ejemplo de Argentina, de Lionel Scaloni. Tiene que ver mucho con el cuerpo técnico.

—¿Lamine Yamal puede ser comparado con Messi?

No, no, no lo comparemos. Creo que la comparación es mala, dejémoslo volar, que no tenga techo. A mí lo que más me llamó la atención, cuando lo fui a ver por primera vez en vivo, es que cada pelota que toca la hace efectiva. Eso es lo más difícil de conseguir en el fútbol. Y nunca perdía su desfachatez, su osadía. Es un jugador increíble, de esos que salen cada tanto, pero insisto, no lo comparemos.

—¿Lima todavía te trae recuerdos de la Copa América 2004?

Sufrimos mucho con el buen pie de Perú, tenían jugadores como Solano, el ‘Chorri’ Palacios, felizmente entró Tévez con un golazo de tiro libre. Perú tiene que recuperar esa esencia. Todavía cierro los ojos y me acuerdo de la cancha, del clima. Y luego la final que la perdimos por muy poco. No pudimos ni digerir el empate de Brasil en el último minuto y ya estábamos en los penales, fue muy duro.

—¿Paulo Autuori te llegó a dirigir?

Fue mi primer entrenador [en Brasil, con Cruzeiro], sé que llegó a Cristal a dirigir, siempre se mete con fierros calientes, le gusta los retos así de difíciles, es muy buena persona y tengo los mejores recuerdos porque lo tuve cuando inicié mi camino en ese país, yo venía de River y como te contaba, fue una decisión un poco fuera de lo común ir a Brasil en ese momento.

