¿Quevedo es otra baja? Y la poderosa razón del viaje de Zambrano: lo que no se vio del día 4 de la selección en Videna

La selección peruana sumó su cuarto día de entrenamiento en la Videna y, a día de hoy, Óscar Ibáñez todavía no ha podido tener a todos sus convocados del torneo local a disposición. El primer día se debió a las resonancias que pasaron Alex Valera y Edison Flores; el segundo día, por resonancias a Sergio Peña y Carlos Zambrano; mientras que el tercer y cuarto día por nuevas ausencias del ‘Kaiser’. Finalmente, si bien el zaguero central no ha sufrido ninguna lesión de consideración, seguirá fuera de los entrenamientos en los próximos días por motivos personales.

La ausencia del ‘Kaiser’

Según pudimos conocer, Carlos Zambrano pasó una resonancia el último martes debido a una molestia, pero que no se trataba de nada de gravedad. Ya con anterioridad, el futbolista le había pedido a Óscar Ibáñez que le otorgue un permiso especial para poder viajar esta semana por motivos personales.

Es por eso que, hasta donde se sabe, el defensor de Alianza Lima no se encuentra en el país y recién se unirá a la selección en Montevideo previo al duelo ante Uruguay del próximo 4 de setiembre. Es por eso que el futbolista sigue siendo tomado en cuenta para ese partido y para el duelo ante Paraguay el 9 de setiembre.

Carlos Zambrano es el capitán de Alianza Lima y figura sobresaliente del cuadro íntimo. (Foto: FPF)

El susto de Quevedo

El entrenamiento empezó alrededor de las 10 de la mañana con ejercicios que mezclaba a los convocados y sparrings: todos hacían los trabajos por igual. Primero se colocaron en la cancha alterna de la Videna para hacer flexiones con cintas y luego trabajos de dominio de balón en parejas.

Una vez que terminaron de entrenar en ese lado, pasaron a la cancha central donde se dividieron en grupos de dos que mezclaba sparrings y convocados para hacer nuevamente trabajos con balón ante la mirada atenta de Óscar Ibáñez.

Por su parte, el entrenador de la ‘bicolor’ se mostraba de muy buen humor y hasta se animó a jugar un poco con las pelotas que quedaban libres de los ejercicios de sus jugadores. Entre el técnico y Juan Pajuelo, uno de sus asistentes, conversaban y se reían mientras observaban trabajar a los seleccionados.

Alrededor de las 10:30 de la mañana, la prensa se retiró y los futbolistas empezaron a hacer fútbol reducido. Fue entonces cuando, en uno de los ejercicios, Kevin Quevedo sufrió un tirón en la pierna derecha que lo sacó del campo de juego. Inmediatamente, el futbolista fue revisado por el área médica y se indicó que debería ir a pasar una resonancia.

El futbolista, si bien podía caminar por sus propios medios, indicó que la molestia no cesaba y esto generó preocupación, sobre todo, en Óscar Ibáñez. Sin embargo, con el paso de las horas y ya con la resonancia hecha al futbolista, se pudo conocer que no se trataba de nada de gravedad que motivara la desconvocatoria del jugador.

