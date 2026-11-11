La selección peruana completó ayer martes su plantel de convocados para enfrentar a Bolivia. La principal novedad de la segunda jornada de trabajos en Videna fue la presencia de Francesco Andrealli, volante central que milita en el club Como de Italia.

El futbolista ítalo-peruano se incorporó a la selección mayor por primera vez luego de su paso por la sub-20 y fue bien recibido por sus compañeros. Incluso, con el famoso ’apanado’ incluido.

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El recién llegado

El mediocampista de 19 años es uno de los nombres que más expectativa genera en esta convocatoria de Mano Menezes. Nacido en Italia, pero de madre peruana y padre italiano, Andrealli juega en el Como. Se desempeña principalmente como volante central, pero también puede ser defensor. Como se recuerda, es uno de los ‘tapaditos’ de Mano Menezes tras su participación en la selección peruana sub-20.

Andrealli, como el resto de los convocados, llegó al hotel Hyatt y luego partió en el bus de la selección hacia la Videna. Una vez ahí se le hizo una bienvenida y presentación al grupo que incluyó un ’apanado’. Entre las personas con las que primero intercambió palabras fue con Gianluca Lapadula, el primer ítalo-peruano que marcó un quiebre en la ‘bicolor‘ y que arrastró mucha popularidad en su momento.

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Pese a que recién se incorporó a los trabajos tras un largo viaje, Andrealli no se limitó a las labores de gimnasio. El mediocampista también participó en los trabajos de campo y fue parte del equipo B que colocó Mano Menezes a modo de preparación para el partido de este viernes.

Los favoritos de Mano: los jugadores con más minutos en su proceso al mando de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

Gimnasio y campo

En cuanto a los trabajos, el plantel realizó labores de gimnasio durante más de una hora para luego pasar a hacer ejercicios en campo como parte de la preparación para el amistoso del viernes 13 de noviembre ante Bolivia, en el estadio Alejandro Villanueva.

La situación física de algunos jugadores continúa siendo uno de los temas de atención en Videna. Renzo Garcés y Marco Huamán siguen bajo evaluación médica y, por el momento, ninguno ha sido desafectado de la convocatoria. La decisión dependerá de su evolución y, en caso de que se determine su salida, será comunicada oficialmente.

Con el grupo ya completo, Mano Menezes continúa afinando detalles para el compromiso ante Bolivia, que marcará su primer partido en Lima al mando de la selección peruana.

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