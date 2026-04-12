La Conmebol rindió homenaje este domingo 12 de abril a Héctor Chumpitaz con un saludo especial en sus redes sociales por su cumpleaños 82, destacando su legado como una de las máximas leyendas del fútbol sudamericano.

En su publicación, el organismo recordó al histórico zaguero como campeón de América con Perú y símbolo eterno de liderazgo dentro de la cancha. “El ‘Capitán de América’ que marcó historia con la selección peruana”, escribió la Conmebol.

Como se sabe, Chumpitaz marcó época como líder de la selección peruana que conquistó la Copa América 1975, además de disputar dos Copas del Mundo con la Bicolor: México 1970 y Argentina 1978. Su liderazgo trascendió fronteras en 1973, cuando fue elegido capitán del combinado sudamericano en el recordado duelo frente a Europa en Barcelona.

A nivel de clubes, el exdefensor brilló con Universitario de Deportes, donde ganó cinco títulos nacionales y fue subcampeón de la Copa Libertadores 1972, y también con Sporting Cristal, camiseta con la que sumó tres coronas más.

El reconocimiento de Conmebol no hace más que reafirmar el peso histórico de Chumpitaz en el continente: un defensor elegante, caudillo natural y referente de generaciones.

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