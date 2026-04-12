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Conmebol saluda a Héctor Chumpitaz por su cumpleaños y celebra al eterno ‘Capitán de América’. (Foto: GEC)
Conmebol saluda a Héctor Chumpitaz por su cumpleaños y celebra al eterno ‘Capitán de América’. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Conmebol rindió homenaje este domingo 12 de abril a Héctor Chumpitaz con un saludo especial en sus redes sociales por su cumpleaños 82, destacando su legado como una de las máximas leyendas del fútbol sudamericano.

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