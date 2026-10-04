icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perú cayó 2-0 frente a Canadá (Andrés Lino, ITEA).
Perú cayó 2-0 frente a Canadá (Andrés Lino, ITEA).
Por Fernanda Huapaya

A diferencia de lo ocurrido después del empate ante México, cuando el vestuario de Perú quedó marcado por las felicitaciones y el mensaje de confianza de ‘Mano’ Menezes, la derrota por 2-0 frente a Canadá dejó un ambiente de silencio. Cabizbajos, serios y con poco que decir, los jugadores abandonaron el vestuario del Stade Saputo con la sensación de haber dado un paso atrás.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: