La furia de Noriega en el Centenario y la frustración de un Ramos luchador: la cruda escena del vestuario bicolor tras el adiós al sueño mundialista

Si bien parecía la crónica de una muerte anunciada tras el término de la fecha doble anterior, el golpe anímico de saberse eliminados con total confirmación fue igual de fuerte para el equipo dirigido por Óscar Ibáñez. Una vez que el árbitro pitó el final del partido en el estadio Centenario de Montevideo cuyo marcador revelaba un 3-0 vergonzoso, la mayoría de jugadores de la selección peruana quisieron ir lo más pronto posible al vestuario. Una vez ahí, los murmullos y las caras largas fueron los protagonistas; sin embargo, el que dio el mensaje alentador y de agradecimiento absoluto fue el interino Ibáñez.

El gesto paternal de Ibáñez

Muchas veces se dijo que Óscar Ibáñez tenía algunas similitudes con Ricardo Gareca y estos mensajes provenían, justamente, de algunos jugadores de la selección peruana. Esta vez, no faltó razón. El entrenador interino se encargó de abrazar y felicitar a cada uno de los jugadores que fueron parte del partido ante Uruguay -ya sea ingresando o quedándose en el banquillo- y les mostró su agradecimiento por la entrega.

Este gesto lo tuvo, principalmente, con aquellos debutantes: Kenji Cabrera, Erick Noriega y Luis Ramos. El primero de ellos ya venía con cierto malestar luego de haber sido cambiado en el entretiempo, el segundo de ellos presentaba un enojo que revelaba a través del silencio y el tercero, más bien, tuvo una frustración que tradujo en lágrimas. No fue el partido debut deseado por ninguno.

Es sabido que el futbolista más cercado al ‘Samurái’ es Kevin Quevedo, es por eso que fue justamente él quien se acercó a darle un abrazo y conversar con él como solían hacer en cada partido. Por su parte, Óscar Ibáñez también dio un mensaje grupal en el que reafirmó su plena confianza en cada uno de ellos y en el optimismo que siente con los nuevos rostros. Por su parte, los más experimentados, solo atinaron a guardar silencio a modo de resignación.

El lamento de Yotún

Uno de los jugadores que tenía más expectativa en esta fecha doble fue, sin duda, Yoshimar Yotún. El volante de Sporting Cristal recién se recuperó de una delicada lesión en la rodilla y pudo sumarse a la selección después de casi dos años, por lo que esta forma de retorno le resultó más que triste.

Ya en el vestuario, ‘Yoshi’ trató de centrarse también en los más jóvenes y, a modo de capitán del equipo tras lucir la cinta, habló con toda su experiencia sobre el compromiso que implica estar en la selección peruana y lo que es vivir los momentos más duros y llenos de críticas. Sin embargo, aseguró que también vendrán las alegrías.

Como se sabe, Yotún no piensa en alejarse todavía de la ‘bicolor’ y cree que puede tener un proceso de Eliminatorias más; sin embargo, sí sintió cierta nostalgia por algunos compañeros con los que fue mundialista, pero que perdieron esta última chance de volver a serlo juntos otra vez: Advíncula, Gallese, Tapia, Zambrano, por mencionar algunos nombres.

La selección peruana llegará a la capital limeña en la madrugada de este viernes para poder descansar y preparar los entrenamientos de cara al duelo ante Paraguay por la última fecha de Eliminatorias. Los trabajos se realizarán por la tarde en la Videna.

