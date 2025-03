“No puede ser, carajo”, vociferó Paolo Guerrero en su ingreso rabioso al vestuario una vez que culminó el partido entre Perú y Venezuela. Al ser uno de los últimos en abandonar el campo de juego, casi todos sus compañeros estaban de espectadores y ninguno se animó a siquiera intentar calmar al capitán. El abrazo y el silencio fueron los grandes protagonistas de un camerino blanquirrojo que siente que se despidió de la clasificación al Mundial.

Primeras sensaciones

Sin duda, la frase más mediática es la que salió de Paolo Guerrero al término del partido: “Somos cojudos, no nos pueden poner terna chilena. No me jodan”, dijo el capitán en caliente. Sin embargo, fue realmente dentro del vestuario que las expresiones rabiosas se potenciaron.

En su ingreso, Paolo se desvistió de mala gana y no paraba de vociferar en contra del arbitraje. Ninguno de sus compañeros se animó a conversar con él o al menos intentar calmarlo; seguramente porque la indignación o la pena también estaba repartida entre todos.

Por su parte, Óscar Ibáñez, antes de dirigirse a la conferencia de prensa, dio un discurso escueto que apenas se resumió a un par de palabras: “Felicitaciones por cómo jugaron, esto sigue y hay que seguir peleando”, fue el parafraseo de lo que les comunicó el entrenador. A diferencia de lo que se vio en la cancha y del mensaje a la prensa, hacia adentro Ibáñez no hizo mayores comentarios sobre el arbitraje.

Las molestias más visibles llegaron, justamente, por parte de los jugadores que fueron protagonistas de las dos jugadas que determinaron el partido y que tienen una personalidad particularmente fuerte: Bryan Reyna y Carlos Zambrano.

Por su parte, Reyna se lamentaba sobre la posible mano que anuló su tanto entre comentarios de molestia con sus compañeros e indicando que, para él, no se debió anular. Por su parte, Zambrano intercambió algunas palabras con André Carrillo sobre el penal y lo complicado que está el panorama de la selección.

Asimismo, Gianluca Lapadula, fiel a su estilo, abrazó y consoló a algunos de los compañeros que fueron titulares pero sin decir mucho. De hecho, el silencio fue el gran protagonista del vestuario ‘bicolor’ incluyendo la visita de Franco Navarro (Gerente de Selecciones) que se resumió a algunas palmadas en la espalda hacia algunos jugadores.

Sin duda, las reacciones de Paolo Guerrero fueron las que atraparon la energía del lugar y es por eso que el resto no tuvo lugar a lamentos tan expresivos. Si bien para todos era tácito el mensaje de que tenemos un pie fuera de la posibilidad de llegar al repechaje, este no fue un tema del que se habló ni se le dio por descartado. Como si se tratase de un tema tabú que aún no pueden asumir entre ellos considerando que quedan dos fechas por jugarse.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda y mirando hacia lo extradeportivo se encuentra el respaldo que tiene Agustín Lozano como presidente de la FPF por parte de su directorio.

Como se recuerda, mucha de la polémica entorno a la terna arbitral chilena tiene que ver con el famoso ‘peso dirigencial’ que tiene la FPF a nivel Conmebol. Más allá de eso, también es bastante criticado el manejo que se dio en la puesta y sacada de técnicos en el pasado reciente empezando por Gareca y terminando en Ibáñez, su preparador de arqueros.

Sin duda, a raíz de lo descrito líneas arriba y por muchas cuestiones que exceden el campo de fútbol, es Agustín Lozano para muchos uno de los responsables de la mala situación que atraviesa la selección peruana y, en general, el nivel del fútbol local a nivel internacional.

Sin embargo, para los directivos de la FPF existen razones para que, incluso, Lozano sea reelegido como presidente de la FPF por un periodo más y así lo hizo notar Freddy Ames, integrante del directorio, una vez que arribó a Lima tras la derrota ante Venezuela.

“Todos los árbitros a nivel FIFA son profesionales, no se le puede juzgar por su nacionalidad. Son designados y hay que aceptar eso, creo que el árbitro no hizo el mejor trabajo pero no por su nacionalidad”, aseguró el dirigente a su llegada a Lima.

Perú en las Eliminatorias

Tras la derrota por 1-0 ante Venezuela, Perú se ubica en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 10 unidades, únicamente por encima de Chile que cuenta con la misma cantidad de puntos pero con menor diferencia de goles.

El próximo gran reto de la selección peruana será el 4 de junio ante Colombia en condición de visitante y luego recibirá a Ecuador en Lima el 9 de junio. Finalmente, la última fecha doble se jugará ante Uruguay como visitante y se cerrará ante Paraguay en Lima. Tal como pinta el panorama, la ‘bicolor’ dependerá de sumar triunfos y de otros resultados para tentar llegar al repechaje o a la zona de clasificación al Mundial.