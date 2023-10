Este lunes 2 de octubre del 2023, Juan Reynoso reveló en conferencia de prensa la lista de convocados de la selección peruana para afrontar los duelos ante Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026. A pesar de ello, muchos se extrañaron al no ver a Christian Cueva y Edison Flores.

Los periodistas no dudaron en preguntar por las ausencias de dos habituales en la ‘blanquirroja’. El ‘Cabezón’ decidió no emitir más comentarios sobre los futbolistas que no estarán bajo su mandato.

“Fui muy claro en decir que solo hablaría de los que están. Es una falta de respeto hablar de gente que no está, sobre todo cuando hay jugadores que se han ganado el derecho. La selección no está cerrada para nada”

“A lo largo de las Eliminatorias nos van a ayudar, pero confiamos en estos chicos de la liga local, más de los que se agreguen el próximo fin de semana jueguen los del exterior y no se lesionen”, sentenció.

Recordemos que la selección peruana jugará el 12 de octubre ante ‘La Roja’ en el Estadio Monumental de Santiago, y el 17 del mismo mes ante Argentina en el Estadio Nacional de Lima.