Por Fernanda Huapaya

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) apuesta por un viejo conocido para encabezar una de sus áreas estratégicas. Tras casi 7 años desde su salida, Benjamín Romero fue designado como nuevo director de Comunicaciones, Marketing y Comercial de la institución, cargo que quedó vacante tras la salida de Alfredo Arosemena, quien asumió recientemente la administración temporal de Alianza Lima.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: