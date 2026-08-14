La Federación Peruana de Fútbol (FPF) apuesta por un viejo conocido para encabezar una de sus áreas estratégicas. Tras casi 7 años desde su salida, Benjamín Romero fue designado como nuevo director de Comunicaciones, Marketing y Comercial de la institución, cargo que quedó vacante tras la salida de Alfredo Arosemena, quien asumió recientemente la administración temporal de Alianza Lima.

Benjamín Romero se desempeña como gerente de marketing y comercial de la Federación Peruana de Fútbol | Foto: GEC

El retorno

Se trata del regreso de un ejecutivo que ya formó parte de la Videna a inicios del 2020, luego de cerrar una exitosa etapa como gerente de Marketing de Alianza Lima. Sin embargo, aquella primera experiencia en la Federación fue breve y terminó ese mismo año, lo que lo llevó a continuar su carrera en el extranjero.

Romero llega ahora con un perfil con más experiencia. Tras su salida del fútbol peruano, asumió responsabilidades en Atlético Nacional, donde lideró proyectos de Marketing y Comercial. Posteriormente también desempeñó funciones ejecutivas vinculadas al desarrollo comercial de la Liga Nacional de Honduras.

Benjamín Romero es gerente comercial de Alianza Lima desde el 2018. (Foto: Diana Chávez / GEC)

Huella en Matute

Su primera gran exposición en el fútbol peruano se dio entre 2018 y 2019 como gerente de Marketing de Alianza Lima. Durante ese periodo impulsó una modernización del área comercial del club, fortaleciendo la relación con los patrocinadores, potenciando la experiencia del hincha y desarrollando nuevas líneas de negocio alrededor de la marca blanquiazul, una cuestión pionera en tanto a clubes peruanos.

Bajo su gestión se concretó la renovación de importantes auspiciadores y se implementaron iniciativas como el Fan Experience y el programa de hospitality en Matute, proyectos que marcaron un cambio en la forma de relacionar al club con sus aficionados y aliados comerciales.

Ese trabajo llamó la atención de la FPF, que a finales de 2019 lo incorporó para asumir responsabilidades similares. Sin embargo, su permanencia fue corta y meses después emprendió un nuevo desafío fuera del país.

Benjamín Romero ingresó a trabajar en la FPF en diciembre pasado. (Foto: GEC)

El reemplazo de Alfredo Arosemena

El retorno de Romero se produce como consecuencia del movimiento dirigencial generado por la llegada de Alfredo Arosemena a Alianza Lima. El exdirector comercial de la FPF dejó la Federación para convertirse en administrador temporal del club íntimo, obligando a la institución a buscar un reemplazo para un puesto clave de cara a los próximos retos comerciales y de posicionamiento institucional.

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