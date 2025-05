Si había un profesional peruano capacitado para dirigir la Unidad Técnica de Menores de la FPF ese era Manuel Barreto. Además de su capacidad para desentrañar los misterios del juego y su gusto por la pelota bien jugada, ha hecho lo que muchos exfutbolistas suelen evitar cuando acaban su carrera: prepararse. No se escuda en su pasado futbolero para buscar un puesto en alguna institución como tantos otros de sus excolegas. Ha trabajado en las divisiones menores de Sporting Cristal y en Universitario, como director deportivo, fue uno de los artífices de su Centro de Alto Rendimiento, además de armar el plantel dos veces campeón en mayores. Cuando Jean Ferrari anunció su contratación hace más de tres años, recuerdo que escribí que fue la decisión más importante que había tomado el administrador crema en ese momento. Barreto, en contra de lo que braman sus detractores, fue clave en la reconstrucción institucional del club.

Pese a todo ello, creo que Barreto ha cometido un error grotesco al aceptar la propuesta de Agustín Lozano. No es que dude de sus conocimientos, tampoco de su liderazgo para emprender esta tarea desde una perspectiva nacional, sino porque con su concurso le está dando legitimidad a una de las directivas más nefastas de la historia del futbol peruano.

No voy a abundar en los desastres ocurridos en los últimos años, ni en la vergüenza que supone que el balompié nacional sea manejado por una persona involucrada en un caso de reventa de entradas, sobre la cual penden también otras investigaciones judiciales que hace poco lo llevaron unos días a prisión. Quienes cada semana se dan una vuelta por este rincón o me siguen por mis redes sociales conocen bien cuál es mi postura. Solo repetiré que la opción de “luchar desde adentro”, argumento que han utilizado muchos profesionales decentes cuando han aceptado trabajar en estas condiciones, no funciona.

El sistema futbolístico nacional está organizado para que nada cambie, para tontear a la gente con un parchecito -acaso popular- y dar la sensación de que se están haciendo bien las cosas. Esta situación me recuerda lo ocurrido años atrás, cuando en el peor momento de su gestión, Manuel Burga contrató a Sergio Markarián y con ello apaciguó críticas mientras nos tragábamos cuentos como que “cuando juega el Perú, jugamos todos” o la historia de Amador Vargas. La presencia del ‘Mago’ solo le permitió a Burga alargar su agonía.

𝗔 𝗱𝗲𝗷𝗮𝗿𝗹𝗼 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪



Bajo la supervisión de Manuel Barreto y Carlos Silvestri, iniciaron los trabajos de la Preselección Sub 17 ⚽️.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/QlfIcrOHMa — La Bicolor (@SeleccionPeru) May 19, 2025

Si no se les exige a los clubes hacer su trabajo, es decir, dedicarse con rigor y eficiencia a la formación de los jugadores desde niños, no importará si en lugar de Barreto traen al director de La Masía o algún instructor especializado del Ajax. Nada, absolutamente nada, cambiará.

El señor Lozano ha dicho que en “los próximos años” se le pedirá a los clubes que inviertan un porcentaje de su presupuesto en menores. ¿Cuándo? ¿De qué manera? (pongan sonido de grillos aquí). Y, acaso lo más importante, con qué plata lo harán si muchos de esas ‘instituciones’ funcionan como chacras manejadas por señorones casi invisibles que hacen lo que les da la gana, sin socios ni sedes sociales decentes, sobreviviendo con lo que les pueda dar la televisión.

Además, por si alguien no lo ha advertido, se ha elegido un responsable de la Unidad Técnica de Menores sin tener un director deportivo. ¿Qué pasará si cuando lo nombren este considera que el perfil de Barreto no es el adecuado para sus objetivos de trabajo?

Esa sola irregularidad debería haber sido razón suficiente para no darle el sí a una federación que se sigue manejando como la mayoría de empresas en el país: en la más completa informalidad.

Es una lástima que gente capacitada y decente no advierta que con su presencia solo le da vida dirigencial a quien la abrumadora evidencia señala que no la merece.

***

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Da click AQUÍ