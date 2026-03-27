El reciente lunes 23 de marzo la noticia se hizo viral: Erick Noriega, jugador de Gremio y de la selección peruana, había sido tentado por el Atlanta United de la MLS.

Debido a eso, El Comercio volvió a comunicarse con Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, para que contextualice lo que realmente está sucediendo con el presente de su jugador y si dejará Gremio en un futuro de corto plazo.

“Hay muchas ofertas, no llegan todos los días, pero sí muchos clubes preguntan por Erick y su cotización ha subido mucho”, afirmó en un primer momento su representante.

Asimismo, cuando se le preguntó sobre el nuevo valor de Noriega en el mercado internacional, Guillermo prefirió no mencionar la nueva cifra debido a que esos temas son confidenciales. “Hablar de cifras siempre es relativo, porque va a depender mucho del equipo que lo quiera. Lo que sí es real es que cada vez son menos equipos los que pueden estar ahí por el nivel futbolístico que tiene”, agregó.

Erick Noriega cuenta con contrato en Gremio hasta el 2028. (Foto: Gremio)

“En el tema Gremio, para ellos Erick es un jugador muy importante, se ha convertido en uno de los mejores jugadores del club, por lo tanto es complicado su salida y sí se nota su ausencia cuando no está. El domingo no pudo estar por un pequeño golpe que tuvo y mira, Gremio perdió y bajó mucho su rendimiento el equipo, entonces, es muy querido en Gremio y su cotización es muy alta ahora. Entonces, hay pocos equipos. Eso que está saliendo de la MLS y México no es tan cierto, por ahí no viene el plan de carrera de Erick, ya que nuestra idea es ir a Europa”, manifestó.

“Erick está hecho para un equipo importante y él está muy feliz en Gremio, que es un equipo importante. De hecho, que si viniera una oferta a medio año, ahora casi los libros de pase, todo está cerrado salvo la MLS, entonces, va a pasar muchas cosas quizás hasta el Mundial, pero la oferta tiene que ser muy importante, sin embargo, te repito, Erick está muy feliz en Gremio y hablar de números es complicado, pero actualmente para Gremio es muy valioso”, sentenció Guillermo a este diario.

Según, Transfermarkt, portal especializado en valores económicos, Erick Noriega tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros actualmente, lo que es cerca de 4.6 millones de dólares.

La versión de Gremio

El Comercio preguntó a su fuente de Gremio sobre el presente de Erick Noriega, que confirmó un vnculo contractual con ellos por tres años y medio. “Actualmente él tiene un precio de 10 a 12 millones de dólares y por ahora es un jugador muy importante para nuestra institución”, nos comentaron.

Bajo este escenario, el club espera que Noriega mantenga su cotización en alza y que posiblemente logre dar el salto a Europa luego del Mundial, generando un ingreso bastante importante para el club. La última gran venta de Gremio fue a inicios de año, cuando logró que Aston Villa pague US$ 10 millones por el extremo Alysson Edward.

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