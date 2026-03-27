Por Jean Pierre Maraví Coppa

El reciente lunes 23 de marzo la noticia se hizo viral: Erick Noriega, jugador de Gremio y de la selección peruana, había sido tentado por el Atlanta United de la MLS.

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