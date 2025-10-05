Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Los ‘eurocausas’ según Barreto: los europeos con DNI peruano en el radar de la bicolor y por qué Felipe Chávez es el primero de muchos nuevos ‘Lapadulas’Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Ha pasado un año desde que Felipe Chávez entrenó por última vez en la Videna de San Luis. Un año desde que sus compañeros le pusieron la ‘chapa’ de ‘Gringo’ y lo vacilaban por su español masticado, ante el sonrojo introvertido del mediocampista. Desde entonces, el joven de 18 años ha debutado con el primer equipo del Bayern Múnich en un amistoso y renovó contrato como una de las grandes promesas del gigante bávaro. Actualmente es la gran esperanza de la selección peruana tras ser convocado por Manuel Barreto.