Los ‘eurocausas’ según Barreto: los europeos con DNI peruano en el radar de la bicolor y por qué Felipe Chávez es el primero de muchos nuevos ‘Lapadulas’

Su prominente ascenso sedujo desde antes a la FPF, que hace nueve meses vio cómo quedó fuera del Sudamericano Sub 20 que lideraba Guillermo del Solar, por entonces también jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la federación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Sí, hay una ironía que también puede ser una incoherencia: por alguna razón ajena a la que el propio Chemo explicó, el responsable de afianzar el futuro de la selección dejó de lado a su mayor promesa.

Esta vez, el efecto fue inverso: de desestimar su convocatoria se pasó a acelerar su inclusión en la primera lista de Manuel Barreto para la selección mayor, que jugará el próximo 10 de octubre un amistoso ante Chile. Chávez, figura en la Youth League (Champions League juvenil) con el Bayern y número ‘10’ en la filial Bayern II, se convierte así en el primer rostro visible de una pizarra en la oficina de Manuel Barreto que, en la parte superior, como título, dice: “eurocausas”.

El mapeo de jóvenes figuras con raíces peruanas viene de tiempo atrás. Con Del Solar, el reclutamiento de juveniles nacidos en Europa pero con DNI peruano se intensificó.

La apuesta más consolidada de esta fórmula trae a la memoria a Gianluca Lapadula, quien debutó en la selección peruana en el 2020, y recientemente a Oliver Sonne en el 2024. Pero ante el creciente déficit de prospectos juveniles en el medio local, el foco en el exterior se hizo más urgente. “Puede estar en la selección. Quisimos contar con él, hicimos todo lo posible, pero apareció con el equipo principal [del Bayern] y quiso mostrarse en el plantel profesional. Ya hablé con él, hay interés y seguramente más adelante veremos de poder contar con él”, comentó Carlos Silvestri a inicios de setiembre. El técnico de la Sub 20 tenía a Chávez en el radar, pero Barreto decidió llevarlo directo a la selección mayor.

Felipe Chávez, con 18 años, es una de las grandes promesas del Bayern Múnich.

—Promesas a seguir—

Chávez podría debutar en la selección mayor sin haberse estrenado en la primera división. Hoy juega en el Bayern II (tercera división). Un escalón por debajo de Cristian Benavente, cuando en el 2013 se estrenó con la Bicolor y destacaba en el Real Madrid Castilla (Segunda de España).

Hoy la FPF sigue rastreando más juveniles en formación o ya profesionales en el exterior, en países como España, Italia, Francia y Alemania, territorios con mayor presencia de colonia peruana.

Detrás de Chávez hay otros prospectos prometedores. Tal es el caso de Alexander Robertson, volante de 22 años que milita en el Cardiff City de la League One (Tercera División de Inglaterra) y que, aunque ya tenía carta de reserva de la FPF, acaba de ser convocado por la selección de Australia.

La intención desde la Videna, sin embargo, se mantiene, mientras que Robertson no dispute partidos oficiales con los ‘socceroos’.

Ex scout de la Selección Peruana analizó rendimiento de Fabio Gruber.

Fabio Gruber, de 22 años y capitán en el Nuremberg alemán, es otra de las piezas que resaltan en el radar de los ‘eurocausas’. Back central, titular y figura en la Bundesliga 2 (Segunda División), podría tener una oportunidad para la convocatoria de noviembre.

El año pasado, aún con Chemo a la cabeza, la FPF hizo un rastreo de jóvenes en formación a través del scout español Pedro Jiménez, asignado a la federación por la FIFA. Esa lista se mantiene en seguimiento con promesas como Doneda del AC Milan, Stickler del Empoli, Kochen del Barcelona o Eisele del Frankfurt. Todos ellos con proyección para las selecciones menores y aspirantes a la mayor.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.