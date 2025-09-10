Advíncula pifiado por 15 mil hinchas, el “No hay más” de Zambrano y el silencio atroz en el vestuario cuando Paolo bajó a despedirse: Lo que no se vio del Perú 0-1 Paraguay

Si bien ya se conocía previamente que Perú había perdido el sueño mundialista, todavía había la leve chance de que pudiera irse con un triunfo. Sin embargo, una vez que recibió el gol de Matías Galarza en el minuto 78, la fotografía final ya no podía verse peor. A esto se le sumaron las caras largas de los mundialistas, la desilusión de los más nuevos y unos abrazos repartidos por Paolo Guerrero en el vestuario que olían a despedida definitiva.

La selección peruana quedó en el noveno lugar de las Eliminatorias 2026 con solo 12 puntos obtenidos. (Foto: FPF)

La molestia del hincha

Hacia el segundo tiempo, la selección peruana pareció crecer en tanto a ofensiva y amenazar más el área paraguaya; sin embargo, como en casi toda la Eliminatoria, el gol no llegaba. Entre los jugadores más criticados estuvieron Luis Advíncula y Sergio Peña, quienes tuvieron que escuchar pifias en su contra cuando se dieron sus respectivos cambios.

Por el lado del ‘Rayo’, se conoce que su relación romántica con la selección siempre ha sido sensible y muy apasionada. Es por eso que su tristeza se reflejó también en el rostro cuando, a la hora de que ingresara Oliver Sonne, se escucharon silbidos por parte de un sector del estadio que no estaba contento con su rendimiento. Por su parte, Óscar Ibáñez atinó a darle un abrazo a modo de consuelo.

En el caso de Sergio Peña fue bastante parecido cuando fue cambiado por Piero Cari. Por su parte, ambos jugadores que tienen mayor recorrido en la ‘bicolor’, uno incluso siendo mundialista, dejaron notar su fastidio y tristeza tras el pitazo final cuando se dirigieron a los vestuarios.

Cuatro jugadores de la selección peruana tienen 35 años. (Foto: GEC)

La palabra del ‘Kaiser’

En un momento de cierre de capítulo, Carlos Zambrano tuvo declaraciones ácidas, aunque sinceras, respecto a lo que puede venir de aquí en más en la selección peruana. En parte motivo por la desilusión y, en otra parte, por la bronca.

“Lamentablemente es muy duro terminar así. Esperábamos llevarnos un buen resultado, pero somos los que estamos, no hay más jugadores por más que a veces se pida mucho recambio. Tenemos poco atrás, seamos realistas. Esto ya acabó, felizmente acabó esta pesadilla”, comentó el defensor de 36 años.

Asimismo, el defensor de Alianza Lima decidió hacer un mea culpa: “Todos somos culpables de esto. La FPF, entrenadores, nosotros. Yo creo que más nosotros como jugadores en un 75% de culpa porque somos quienes estamos en el campo. Pero no tenemos más jugadores”.

La despedida de Guerrero

Dos presencias importantes en las gradas de la tribuna de occidente del Estadio Nacional fueron las de Paolo Guerrero y Pedro Aquino, dos mundialistas con la ‘bicolor’. Ambos decidieron acompañar a sus compañeros a modo de aliento una vez que culminó el encuentro y bajaron a los vestuarios.

Por su parte, Guerrero, con la imagen de capitán y jugador histórico que ha sido siempre en la ‘bicolor’, decidió abrazar a cada jugador y dejarle un mensaje. Quizá para muchos se trató de una despedida considerando que ha dejado en claro que su deseo era retirarse en el duelo ante Paraguay y no lo pudo hacer por una lesión.

Sus compañeros mundialistas guardaron silencio y agradecieron los mensajes de consuelo del ‘9′, así como los más jóvenes también agradecieron las palabras de motivación que les dio pensando en el próximo proceso de Eliminatorias. Para la gran mayoría de quienes se encontraban en el vestuario, este gesto dejaba entrever la despedida del goleador en el vestuario.

