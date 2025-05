— ¿Qué te convenció de aceptar este proyecto de la FPF?

La posibilidad de trabajar por el fútbol peruano del futuro. Soy alguien que siempre he reconocido que soy y pertenezco a una industria y en la medida que favorezcamos esa industria, que la alimentemos, que la cuidemos, va a ser beneficioso para todos. Entonces, ¿qué lugar más importante o mejor lugar para contribuir a esa industria que la Federación Peruana de Fútbol?

— ¿Cuáles serán los primeros pasos en el cargo?

Sí, a ver, es prematuro, pero lo del primer paso es el reconocimiento de recursos con los que cuenta, tanto humanos como a nivel tecnológicos, como a nivel de proyectos de gestión. Después de eso será identificar todos los puntos de optimización. Con eso lleva la conformación de un equipo. Por supuesto que va a llegar gente no solo de mi confianza, tal vez gente también nueva. tal vez de procesos nuevos, como por ejemplo un entrenador, un comando técnico para la sub-17, que es algo que vamos a comenzar a a buscar para conformar ese equipo con una identidad clara, con principios claros, que podamos juntos desarrollar ese proyecto que finalmente va a tener objetivos a cumplir. Una vez que tengamos eso listo, seguramente nos volveremos a juntar para poder exteriorizar y sociabilizar ese proyecto integral. Pero para eso también va a tener que sumarse el director general de selecciones. Entonces, todavía hay un tiempo que tenemos que que seguir con ese proceso.

— ¿Ya estás al tanto del Proyecto Bicolor, el plan para buscar talentos en el interior del país?

Lo he estado analizando y estoy absolutamente convencido de que tenemos que poner foco en el desarrollo de los clubes, porque son los clubes los que tienen que buscar ese talento. O sea, la federación no puede hacer el trabajo de los clubes. Tenemos que convencerlos a través de la reglamentación de que se animen a formalizarse a crecer, a profesionalizarse, ¿no? Entonces por supuesto que va seguir ese Proyecto Bicolor. Pero ese Proyecto Bicolor era como el área de desarrollo. Yo lo que creo es que tenemos que construir un proyecto Perú, un proyecto donde estemos todos. Buscar talentos será solo un pilar más dentro del todo.

Manuel Barreto tiene un vínculo a largo plazo con la Federación Peruana de Fútbol. En principio cuatro años. (Foto: ITEA Media / FPF)

— ¿No te veremos mucho viajando por las provincias entonces?

Por supuesto que voy a viajar un montón, pero no a identificar el talento por sí dicho, sino a trabajar de la mano de los clubes.

—¿No pecas de optimista pidiendo que los clubes se compren el pleito?

Es que todos tenemos que ser parte de una revolución cultural, tal cual. O sea, yo pienso ahorita en un ejemplo puntual, el caso de un jugador que a los 21 años se transfiere a un equipo grande dejando un porcentaje de pase para ese equipo formador. Entonces ahí es cuando el club obtiene el retorno. Es un modelo de negocio.

—Estás pidiendo cambiar el modelo de negocio...

Creo que todos quieren el cambio, pero también las personas que estamos en puestos de poder y de influencia tenemos que estar comprometidas por ir a ese cambio que tanto necesitamos.

—Es un gran reto...

Aquel que no esté dispuesto a querer cambiar, a querer ser parte de un cambio, a querer hacer cosas que trasciendan en nuestra sociedad, tiene que entender que es parte de la chamba. Yo tomo la crítica como parte de la chamba. No me intimida para nada, me motiva. Entonces, entiendo que estamos todos alineados, eso espero, en favor del fútbol peruano del futuro.

Agustín Lozano presentó a Manuel Barreto como jefe de la UTM. (Foto: Ubaldo Villalobos)

—¿Existe la posibilidad de que dirijas alguna categoría?

Sí, existe la posibilidad, pero no veo en el corto plazo que yo dirija una selección que vaya a competir, porque es un proyecto enorme, tiene un montón de aristas y lo primero que quiero es poder estructurar todo, poder ser parte del desarrollo

de ese proyecto que me tiene que abocar al 100%, pero además sabiendo que voy a ser parte también del entrenamiento de la configuración de las prácticas. No quiero dobletear, por así decirlo, no quiero tener doble doble función que me signifique que pierda foco de lo que ahorita es urgente o primordial.

— Entiendo que en los próximos días se anunciará al nuevo director de fútbol, ¿se alineará un solo estilo en todas las categorías?

Sí, yo no tengo ninguna duda que vamos a trabajar en equipo con el director general de selecciones, y es absolutamente indispensable que exista una sola política de selecciones en la federación.

— ¿Cuánto valor le das a los resultados en este proceso formativo?

Muchísimo valor, porque para desarrollar necesitas resultados. Lo que sustenta los proyectos después de todo son los resultados. No, no, y no me refiero, evidentemente, a a ser campeón del Sudamericano, que eso no ha pasado, pero es absolutamente indispensable tener resultados, mejorar lo que se está haciendo, porque el joven una vez que siente que es lo más hermoso del mundo, ver cómo vas mejorando en aquello que te apasiona y más con tu selección. Entonces, por supuesto que es súper importante los resultados y es algo que nos vamos a enfocar, que es en desarrollar y mejorar a los chicos.

— Entiendo que este año ya no habrá Sudamericano Sub 15...

No, no, ya han cancelado de alguna forma el el Sudamericano Sub 15 y lo que sí se tiene es Sub 17 todos los años. Entonces, en marzo ya del próximo año, por eso vamos a a iniciar ya un proceso de selección de comando técnico de la selección sub 17. O sea, que eso es otro de los temas importantes que yo tengo en el corto plazo.

— ¿Cuándo deberías tener más o menos ya listo tu equipo de trabajo?

Yo espero que para julio ya podamos tener el equipo listo.

— ¿Ya tuviste conversación con el nuevo director?

No, todavía no, no me han dicho a quién han elegido.

— ¿Qué te motiva a asumir este reto?

A mí me apasiona muchísimo los procesos de creación donde me gusta mucho pensar, reflexionar, rebotar ideas con gente capaz, con gente inteligente y acá la he encontrado. Me apasionan los procesos de creación, me apasiona sobre manera el amor por mi país y las ganas de competir donde sea y con quien en mejores condiciones, porque nunca nunca me he sentido yo menos que nadie.

— ¿Eres consciente de que puedes ser duramente criticado?

Bueno, mire, usted es consciente que soy una persona que ha sido muy criticada durante su carrera también, seguramente, en donde he estado, he estado en lugares sujeto a críticas. Aquel que no esté dispuesto a querer cambiar, a querer ser parte de un cambio, a querer hacer cosas que trasciendan nuestra sociedad, tiene que entender que es parte de la chamba. Yo tomo la crítica como parte de la chamba. Así que no me intimida para nada, me motiva, pero además porque estoy en un lugar que a diferencia de, por ejemplo, mi último trabajo, no hay un foco constante tan mediático. Este es un trabajo más a largo plazo, y que nos conviene a todos porque la industria tiene que mejorar. Entonces, entiendo que estamos todos alineados, eso espero, en favor del fútbol peruano del futuro.

—¿Todavía no has vuelto a ver los partidos de la ‘U’?

Por ahora no los veo por un tema de salud mental... pero ante Barcelona sí he visto el resumen del partido.

