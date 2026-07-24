El Mundial 2026 terminó. España se coronó campeona del mundo tras vencer 1-0 a la Argentina de Lionel Messi y sumó la segunda estrella de su escudo. Y ahora lo que toca es voltear la mirada hacia lo nuestro para poner el foco de atención en los peruanos en el mundo. Si bien la Copa del Mundo paralizó las principales ligas, eso no impidió que existan novedades y acción en los máximos referentes que tenemos en el exterior.

Las principales novedades llegan con Sergio Peña y Pedro Aquino. El primero debutó oficialmente con el OFK Beograd en la Primera División de la Liga de Serbia; mientras que el segundo rescindió contrato con el Santos Laguna de México y se quedó sin equipo. ¿Qué hay de los demás y qué viene para ellos? Aquí los repasamos.

Sergio Peña

Luego de descender a la Tercera División de la liga con el Sakaryaspor. Sergio Peña firmó por el OFK Begroad de Serbia. Y no tuvo que esperar mucho para su debut. El volante peruano estuvo presente en la derrota de su equipo por 4-0 ante Vojvodina, por la primera fecha de la liga. Ingresó a los 84′, cuando el partido ya estaba decidido y tuvo pocas oportunidades para cambiar el desenlace del juego. Pese a ello, es una buena señal que Peña haya sumado minutos tan pronto en su nuevo equipo, aunque la falta de ritmo competitivo le pasa factura. Su siguiente duelo será ante Radni este sábado 25 de julio.

🚨 Sergio Peña 🇵🇪 debutó en la derrota del OFK Belgrado 🇷🇸 por 0-4 ante el Vojvodina por la primera fecha de la Superliga Serbia.



El peruano ingresó a los 84' del encuentro. ✍🏻 pic.twitter.com/ZUEbeO2YXE — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) July 19, 2026

Pedro Aquino

Lo que era cuestión de tiempo pasó. Pedro Aquino rescindió su contrato con Santos Laguna de México, vínculo que se extendía hasta agosto de 2027, y actualmente es jugador libre. El volante peruano había regresado a la Liga MX tras su préstamo en Alianza Lima, donde no pudo destacar ni afianzarse como lo hubiese querido. El tiempo pasó y la decisión de buscar nuevos horizontes se tomó. Aquino acordó en buenos términos salir de dicho club y evaluar otras opciones para continuar su carrera. En esa lista de clubes se habló de Sporting Cristal; sin embargo, Julio César Uribe descartó su arribo a La Florida. “Hay jóvenes que pueden cumplir esa función”, afirmó en RPP.

🚨[EXCLUSIVO] Santos Laguna le rescindió contrato al peruano Pedro Aquino.

*️⃣La directiva tomó la decisión de cortar el vínculo que vencía en agosto de 2027. Ya está todo ✍️ y falta que sea oficial. pic.twitter.com/htpTvPOUJC — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 17, 2026

Jesús Pretell

Quien también recibió una mala noticia fue Jesús Pretell. El sábado pasado Liga de Quito anunció la salida de Tiago Nunes como director técnico, tras caer 1-0 ante Leones del Norte por la Serie A de Ecuador. “Agradecemos al profesor y a su cuerpo técnico por el trabajo, compromiso y profesionalismo demostrados durante su permanencia en nuestra institución”, se puede leer en el comunicado. Así, el peruano se quedó sin el entrenador que lo pidió en su actual club y ahora deberá ganarse la confianza del nuevo comando técnico. En lo futbolístico, Pretell fue titular el miércoles ante Manta y este domingo 26 enfrentará al Barcelona SC por el torneo doméstico.

Gracias profe Tiago Nunes y a su cuerpo técnico por su profesionalismo y compromiso. pic.twitter.com/99Hcqwz1fD — LDU Oficial (@LDU_Oficial) July 16, 2026

Marcos López

A diferencia de los anteriores, Marcos López inició la temporada europea como titular en el Copenhague, que el jueves igualó 3-3 ante Polissya Zhytomyr por la etapa de clasificación de la Conference League. El lateral peruano tuvo una buena actuación más allá del resultado, pues cumplió con las indicaciones del comando técnico por la banda izquierda. Además, haber comenzado el presente curso en el once inicial le permita mantenerse en buen nivel competitivo. Su próximo desafío será este domingo 26 ante Lyngby, en el estreno de la Superliga danesa.

Joao Grimaldo

Al igual que López, es clave para Joao Grimaldo sumar minutos en Sparta Praga. El extremo peruano estuvo en los amistosos contra Jagiellonia de Polonia y FC Nordsjælland de Noruega, dejando una buena impresión en el comando técnico. Con eso, quedó listo para empezar la temporada en la liga checa este sábado 25 ante Berno. ‘Joa’ buscará despegar en su equipo y mantenerse en el once titular. Su objetivo es dar el salto a una liga de mayor competencia y sostenerse como uno de los rostros nuevos en el proceso de Mano Menzes.

Oliver Sonne

El ‘Vikingo’ volvió a Burnley para jugar la Championship tras finalizar su préstamo con Sparta Praga. Su regreso responde a la reforma deportiva que el club ha empezado luego de sufrir un doloroso descenso de la Premier League. Hasta el momento, Sonne ha formado parte de algunos amistosos de pretemporada y se perfila como titular en el torneo inglés. Este domingo 26 enfrentará al Ajax y luego disputará dos amistosos más ante Espanyol y Torino la próxima semana. Sin duda, es clave para el lateral peruano mantenerse con ritmo y seguir siendo parte de la convocatoria de Mano Menezes.

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