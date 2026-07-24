Por Rogger Fernández

El Mundial 2026 terminó. España se coronó campeona del mundo tras vencer 1-0 a la Argentina de Lionel Messi y sumó la segunda estrella de su escudo. Y ahora lo que toca es voltear la mirada hacia lo nuestro para poner el foco de atención en los peruanos en el mundo. Si bien la Copa del Mundo paralizó las principales ligas, eso no impidió que existan novedades y acción en los máximos referentes que tenemos en el exterior.

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