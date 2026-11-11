El defensor central, cuyo parentesco con su abuelo peruano le permitió la naturalización, conversó en exclusiva con El Comercio sobre lo que fue su primera convocatoria en dicha categoría y habló de su elección de defender la camiseta de la selección peruana. El jugador es parte de la delegación que se medirá ante Brasil este 13 y 16 de noviembre en Brasil.

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¿Cuál es la relación que tienes con Perú?

Nací y me crié en Chile, donde me formé como futbolista, pero mi vínculo con Peru viene de la sangre, específicamente por mi abuelo que es peruano. En mi casa siempre se ha vivido con mucho respeto y cariño por las dos culturas. Cuando surgió el contacto de la Federación Peruana de Fútbol y el comando técnico no lo dudé. Para mí y mi familia es un orgullo gigante y una oportunidad hermosa de defender la blanquirroja. Hoy mi compromiso es total para retribuir esa confianza en la cancha.

¿Cómo se dio tu acercamiento a la selección peruana?

El proceso comenzó gracias al área de scouting y entrenadores de la selección, ellos venían haciendo un seguimiento en mi rendimiento en las inferiores en Chile y se contactaron conmigo y mi entorno para presentarme el proyecto. Desde esa primera llamada, hace alrededor de un año, sentí que había un interés real y muy profesional en sumarme en el proceso de la Sub 20. Ya después, cuando me integré al equipo, me sorprendió gratamente el compañerismo y apoyo que encontré desde el primer minuto. Los chicos me hicieron sentir uno más del grupo de inmediato. Desde los utileros hasta los directivos. hay un grupo humano increíble y eso te motiva a dar lo máximo en cada momento.

¿Ya habías visitado Perú?

Sí, ya había tenido la oportunidad de conocer Perú con anterioridad. De hecho, como familia nos encanta visitar porque es un destino que siempre disfrutamos muchísimo por la cultura, su gente y por supuesto la comida. Cada viaje ha sido especial porque nos conecta directamente con nuestras raíces. Así que no es algo ajeno para mí, al contrario, siempre hemos tenido un cariño muy grande en casa.

¿Cómo te iniciaste en el fútbol y cuál es tu función?

Mi camino en el futbol empezó desde muy chico, juego desde los 6 años y siempre supe que esto era lo mío. A los 11 años llegué a las inferiores de Universidad Católica, donde hice toda mi formación y empecé jugando como volante mixto, lo que me ayudó a desarrollar buena técnica, visión de juego y salida limpia. Ya en la Sub 14 los técnicos me probaron en la posición de defensor central. Este año di el salto a Deportes Concepción, donde tuve la oportunidad de debutar profesionalmente. Gracias a ese proceso actualmente me puedo desempeñar con total naturalidad en ambas posiciones, siento que tener esa polifuncionalidad me ha ayudado muchísimo en mi crecimiento, porque me permite entender mejor el juego y ofrecerle distintas variantes al equipo donde estoy.

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¿Te adaptaste bien a tus compañeros en la Sub 20?

La relación ha sido espectacular desde el primer día. como te comenté, una de las cosas que me sorprendió al llegar fue la calidad humana de grupo. El vestuario me recibió de una manera increíble, mis compañeros me hicieron sentir uno más desde el primer minuto y esa calidez facilitó mucho mi integración. Siento que me adapté muy rápido porque hay códigos muy sanos adentro del plantel. Con el comando técnico la relación es de mucho respeto y aprendizaje constante. Tienen una idea de juego muy clara, trabajan con mucha intensidad y están muy pendientes de ayudarnos a crecer para potenciar al equipo.

¿Tu familia o tú simpatizan con algún equipo peruano?

A nivel personal, de momento no soy simpatizante de ningún club en específico, pero sí sigo mucho el futbol peruano de siempre. Me gusta analizar y ver los partidos y seguir de cerca a sus jugadores para continuar aprendiendo. Por el lado de mi familia mi abuelo era de Universitario y mi hermano también le tiene un cariño especial, de hecho le gusta y sigue sus partidos, así que en casa siempre estamos pendientes del futbol peruano en general.

¿Te gustaría llegar a la selección peruana mayor?

Por supuesto que me hace una ilusión gigante, es un sueño por el que cual trabajo día a día. Mi cabeza hoy está con Peru y mi mentalidad está puesta al 100% en este hermoso proyecto que me ha abierto las puertas.

¿No te genera algún conflicto al haber nacido en Chile?

Eso sí, siempre lo digo, le tengo un respeto, un cariño y agradecimiento enorme a Chile, es el país donde nací, donde me crié y de donde Universidad Católica y Deportes Concepcion me han dado más herramientas para ser el futbolista que soy hoy. Pienso que no se trata de elegir un país sobre otro en el corazón, sino de asumir con el máximo profesionalismo y orgullo el desafío que tengo, que hoy es con la blanquirroja. En cuanto a mis próximos objetivos, a corto plazo estoy totalmente enfocado en consolidarme en el plantel profesional de Deportes Concepcion, además de ganarme un lugar en el sudamericano Sub 20. A largo plazo, la meta es consolidar una carrera internacional estable y, Dios mediante, estar listo para el llamado de la selección mayor peruana.

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