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Resumen

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/ FPF.
Por Fernanda Huapaya

En la búsqueda de talento de futbolistas con raíces peruanas, la selección peruana Sub 20 de Thiago Kosloski decidió seguir de cerca hace casi un año a Matías Bordón, un futbolista de 18 años nacido y criado en Chile.

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