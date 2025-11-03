Han pasado algunos años, pero el recuerdo de lo fue el partido de la selección peruana frente a Australia, por el repechaje a Qatar 2022 es una herida abierta. La Bicolor cayó 5-4 en penales y se quedó sin Mundial. Alex Valera falló el último disparo y Miguel Trauco contó detalles de lo que pasó en ese momento.

Previo a iniciar la tanda, Carlos Zambrano estaba dispuesto a patear el sexto penal en caso la definición llegue a ‘muerte súbita’. Sin embargo, llegado el momento, el ‘Káiser’ pidió que Christofer Gonzales o Miguel Trauco se hagan cargo, pero no imaginó que Alex Valera asumiría la responsabilidad.

“Lo lamento hasta el día de hoy. Habían dado los nombres de los cinco primeros y el sexto no lol dieron. Zambrano dijo que iba a patear el sexto, pero cuando ellos hacen el quinto, me dice a mí y a ‘Canchita’: ‘vayan uno de ustedes’”, contó en ‘El VAR con Olcese’.

Perú perdió ante Australia en el repechaje para el Mundial Qatar 2022. (Foto: Getty Images)

Luego, continuó: “Yo le dijo a ‘Cancha’ que vaya y él me dice que mejor yo. Estábamos en esa discusión y Valera dice: ‘voy yo’”. Al final, el delantero de Universitario falló su disparo y la serie quedó 5-4 a favor de Australia.

Ese hecho lo marcó hasta hoy. Desde entonces, Trauco asegura que siempre que puede patea todos los penales para asumir la responsabilidad y evitar que esto recaiga en otro compañero de equipo.

“Hasta ahora me lamento y, desde ahí, dije: ‘nunca más’. Por eso, contra Boca dije: ‘yo pateo’. Prefiero quedarme afuera intentando, no quedarme afuera por dejar que otro intente. Desde ahí dije: ‘nunca más dejo que alguien más tome mi responsabilidad’ (...). Es algo de lo que aprendí mucho”, finalizó.

