“Nadie se quiere quemar”, la verdad sobre por qué el cuestionado Agustín Lozano prolongará su reinado en el fútbol peruano, sin oposición, hasta diciembre del 2029

Este lunes 18 de agosto se realizarán las elecciones presidenciales en la FPF. Agustín Lozano postularía como lista única. Lo decimos en condicional porque aunque faltan apenas días, la FPF no ha publicado de forma oficial la lista de postulantes al cargo.

Agustín Lozano posa junto a los 25 presidentes departamentales de la FPF. Todos votarán a favor de Lozano.

Tampoco Agustín Lozano ha anunciado públicamente su decisión de postular. Lo único que se ha comunicado desde la FPF es la fecha de las elecciones. ¿Raro? La dificultad para comunicar sobre procesos internos en la FPF no es exclusividad de estos comicios.

En las elecciones departamentales que se realizaron en las 25 sedes también hubo cero información desde la FPF. Nunca se publicó la lista oficial de los ganadores ni tampoco hay rastro de las elecciones locales en la página web de la FPF.

RPP filtró los nombres de quiénes formarían parte de la lista de Lozano: Luis Duarte, Claudio Limaylla, Osías Ramírez, Freddy Ames, Gabriela Moreno y Raúl Lozano.

La lista de Lozano

Nombre Procedencia Cargo Lander Aleman Presidente de Alianza Atlético Primer vicepresidente Luis Duarte Presidente departamental Áncash Segundo vicepresidente Claudio Limaylla Asociación Deportiva Tarma Miembro Osías Ramírez Universidad Tecnológica Cajamarca Miembro Gabriela Moreno Árbitros Miembro Raúl Lozano Presidente Carlos A. Mannucci Miembro Juan Andrés Ricketts Asociación de Futbolistas Miembro Farid Awad Pirata FC Miembro Franklin Chuquizuta Departamental Amazonas Miembro

¿Por qué Lozano no tiene oposición?

Que Agustín Lozano haya adelantado las elecciones en la FPF no implica que una posible oposición se quede corta de tiempo para postular. Según señala el abogado especialista Johnny Baldovino, asesor legal de la agremiación de futbolistas, la ausencia de una oposición a Lozano no depende de la fecha de las elecciones.

“Los supuestos opositores sabían que este año era electoral. Una lista opositora se prepara con tiempo no de la noche a la mañana. Valgan verdades en este momento o en diciembre AL (Agustín Lozano) igual gana sin problema… esa es la realidad", nos señala Baldovino.

“Basta con ver las votaciones de las ultimas asambleas”, añade. Baldovino se refiere al pasado abril, cuando por unanimidad, la Asamblea de Bases Ordinaria de la FPF aprobó de manera categórica el ejercicio 2024 de la gestión de la Junta Directiva que preside Agustín Lozano Saavedra.

Fueron 56 votos a favor y solo un voto en contra (Cienciano), mientras que Melgar, Huancayo y Alianza Lima no asistieron en señal de protesta. Estos 56 votos son los que reelegirán este lunes 18 a Lozano.

De esos 56 votos, 25 son de las departamentales, un sector dirigencial que en su mayoría tiene más de 15 años en el puesto y que en julio próximo se reeligieron hasta el 2029. Seis de esos presidentes aseguraron 27 años en el clásico. Uno de ellos es Luis Duarte Plata, ahora candidato de Lozano como segundo vicepresidente.

Elecciones FPF ¿Quiénes reelegirán a Agustín Lozano? Son 67 los que votarán en las elecciones de la FPF: 25 departamentales, 20 clubes (la mayoría de provincia) de Liga 1 , 10 de Liga 2 (mayoría de provincia) y los que se denominan grupos de interés entre los hay 7 votos de futbolistas, 1 de entrenadores, 1 de árbitros, futsal (clubes), fútbol playa (Clubes) y fútbol femenino (clubes)

Las claves de la reelección

“Nadie se quiere quemar…esa es la verdad…no es de ahora es de toda la vida…incluso en la época de Delfino y Burga…las Ligas Departamentales no quieren poner en peligro sus beneficios", argumenta Baldovino.

“Y se odian entre ellos”, añade. Es decir, además de poco interés de perder su posición privilegiada en su mayoría de décadas, no hay unidad. Estos dos factores son claves para que no existe una cabeza visible con respaldo para presentar oposición a Agustín Lozano.

Otro factor determinante es la existencia de administraciones temporales en el fútbol peruano. En las últimas elecciones, los clubes concursados fueron vetados de participar. Esta vez sería igual: Alianza Lima, Sport Boys, Melgar, Cienciano y Universitario no votarán. De estos, al menos tres son claros opositores a la gestión de Lozano. Además, que los clubes más importantes no puedan votar le quita fuerza a cualquier posibilidad de oposición.

“Se dice que los equipos concursados no pueden participar en las comisiones de fútbol, pero cuando uno pide explicaciones, no las dan. Si realmente está prohibido, debe estar reglamentado; de lo contrario, no lo está. Consulté con el área legal de la FIFA y me confirmaron que no existe ninguna norma que lo prohíba. Sin embargo, ese criterio fue trasladado a la Liga de Fútbol”, comentó Baldovino a Ovación.

