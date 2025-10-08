José Antonio Bragayrac
José Antonio Bragayrac

“No basta el dinero”: Brayan Bartolo, el ‘genio peruano’ de fútbol para ciegos que campeonó ante Brasil y el drama de adquirir un perro guía en el Perú
Brayan Bartolo ha aprendido a escuchar lo que el resto del mundo apenas percibe: el roce del balón con la superficie y el eco de una voz que orienta. Así se juega el fútbol para ciegos. Así lo juega él, el hombre al que muchos llaman el Messi peruano por su gran habilidad con la pelota en la selección peruana. Tiene 26 años, es natural de Tarma, y lleva casi una década persiguiendo el sueño de ser futbolista. Ahora va tras otro objetivo igual de dificultoso: adquirir un perro guía.

