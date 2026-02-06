“No es tan de jugar con la pelota al pie” y “Voluntad nunca le faltará al equipo”: Desde Brasil, como ven a Mano Menezes y su desafío en Perú

Mano Menezes fue nombrado como nuevo entrenador de la selección peruana con miras al proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. La Federación Peruana de Fútbol cerró el acuerdo con el técnico brasileño luego de varias semanas de evaluaciones internas y sondeos en el mercado internacional.

Según pudo conocer El Comercio, el nombre de Menezes llegó a la mesa de decisiones a través del entorno de Erick Noriega, una referencia clave que permitió establecer el primer contacto con el estratega. A partir de ahí, las conversaciones avanzaron de manera directa, sin la participación de agentes intermediarios, hasta alcanzar un acuerdo definitivo con el entrenador.

La negociación se llevó a cabo de forma reservada y ágil, con diálogo directo entre las partes, lo que facilitó el entendimiento sobre el proyecto deportivo que la FPF busca consolidar de cara a un nuevo ciclo eliminatorio. Con experiencia en selecciones y clubes de primer nivel, Menezes asume el reto de encaminar a Perú en un proceso que apunta a la renovación y a la competitividad sostenida en Sudamérica.

Preguntas:

¿Cómo describirías a Mano Menezes como entrenador en este momento de su carrera — qué cualidades y limitaciones ha mostrado en sus últimos trabajos en Brasil — y qué expectativas genera su llegada al reto de dirigir a Perú?

Desde la perspectiva del fútbol brasileño, ¿cuál crees que será el mayor desafío de Menezes al liderar a Perú — y qué aspectos de su trayectoria creen que lo preparan (o no) para ese reto?

Guilherme Kossmann Goulart - periodista brasileña

Creo que la gran dificultad de Mano será la adaptación al período de entrenamientos de una selección; la gran característica positiva de su trabajo es el día a día. En su último trabajo, en el Grêmio, necesitó un período largo para adaptar al equipo, no solo a su estilo de juego, sino principalmente a su filosofía. Su trabajo está muy basado en la fuerza física y en la fuerza de voluntad, la famosa “garra”. Creo que, al tener una convivencia menos frecuente con sus jugadores, la adaptación será más complicada. Pensando en estilo de juego tiene mucho que ver con una selección como la peruana, Mano tiene en su historial una característica de jugar con líneas bajas, más defensivamente, considerando que la selección peruana tiene una nómina de menor calidad individual (en comparación con otras selecciones), me parece la mejor opción de estilo de juego. Otra gran virtud del trabajo de Mano Menezes, como dije en la primera respuesta, es la fuerza de voluntad de sus equipos, él realmente sabe sacar el máximo de los jugadores; a veces puede faltar calidad, pero voluntad nunca le faltará por parte de los atletas.

Ferrari durante la presentación de Mano Menezes. (Foto: FPF)

Eduardo Moura - ge.globo

Mano es un entrenador muy experimentado, que tiene pasos por grandes clubes de Brasil y está acostumbrado a lidiar con la presión. Es un tipo que arregla muy bien las defensas y le gusta un juego competitivo, de intensidad y marca. Sus equipos no son tan de jugar con la pelota en el pie , son equipos que salen a jugar más rápido. Le gusta un 9 de presencia. En Grêmio, paso momentos difíciles, pero mejoró el trabajo cuando ganó refuerzos como Arthur y Carlos Vinicius. Creo que genera curiosidad ver si Mano logrará llevar la Selección Peruana a la Copa del Mundo. Creo que tiene mucha experiencia, títulos y especialmente el paso por Brasil. Hay una clara diferencia de calidad, claro, pero ya sabe cómo es manejar una selección, no va ser una primera vez. Creo que el desafío va a ser tener un equipo competitivo y montar un estilo de juego que favorezca los jugadores que tiene.

Luciano Perico - Radio Gaucha

La gestión del grupo es uno de los puntos fuertes de Mano Menezes. Sus equipos muestran una gran organización defensiva, priorizando el equilibrio con líneas compactas. Es un entrenador conservador en cuanto a la idea de juego. Un factor muy positivo es su capacidad de adaptarse al grupo de jugadores que tiene a disposición, lo que puede ser un aspecto importante para la Selección de Perú . Tiene la calidad necesaria para llevar adelante un proceso de renovación con el objetivo de buscar una plaza en el Mundial de 2030. Tal vez ese sea uno de los grandes desafíos que persigue en este momento de su carrera. Es un técnico experimentado, con títulos en clubes importantes del fútbol brasileño —como Grêmio, Corinthians y Cruzeiro— y también con paso por la Selección Brasileña, de la que no debería haber sido apartado antes del Mundial de 2014. La derrota en la final olímpica ante México, en Londres, quizá haya sido el principal motivo de su salida. En su última etapa en Grêmio, en 2025, logró sacar al equipo de la zona de descenso. El rendimiento mejoró con la llegada de refuerzos en el tramo final de la temporada.

