Piero Magallanes se enteró de su convocatoria a la selección peruana de una manera tan inesperada como especial. Estaba en pleno entrenamiento con Sport Huancayo, disputando un partido de práctica, cuando tomó su celular para revisar la lista anunciada por la Federación Peruana de Fútbol. Había una señal que le había despertado ilusión semanas antes: el trámite de su visa para viajar a Estados Unidos y Canadá. Pero todavía no tenía la certeza de que su nombre estaría entre los convocados.

El llamado de Mano Menezes finalmente llegó. Para Magallanes, de 25 años, representa el siguiente paso de un año en el que, según cuenta, fue ganando confianza con el paso de los partidos. Su gol ante Bolivia, en el amistoso de la selección de futbolistas de la SAFAP, hizo que su nombre comenzara a sonar con mayor fuerza. Ahora, el jugador de Sport Huancayo tendrá la posibilidad de compartir vestuario con futbolistas a los que creció viendo como referentes y disputar dos amistosos ante selecciones que estuvieron en el último Mundial.

Desde Huancayo, Magallanes conversa con El Comercio sobre el llamado de la selección, la dificultad que supone jugar en provincia, las conversaciones que mantiene a diario con su padre Alex —exfutbolista de Universitario— y aquello que espera mostrarle a Mano Menezes. “Estoy convencido de que tengo las armas para poder ir, para poder quedarme”, asegura.

¿Considerabas que estando en provincia iba a ser más difícil tu llamado?

Sí, sí, en provincia es mucho más complicado la verdad, pero igual siento que este año, bueno primero se le dio a Adrián, después ahora también estuvo Vilca, Matías Córdoba, entonces creo que los que estamos en provincia sabíamos que íbamos a tener una oportunidad en cualquier momento.

Cuando fue Mano Menezes a Huancayo, ¿cómo fue el contacto? ¿Habló con todos? ¿Habló contigo a solas?

No, no, la verdad cuando vino aquí fue súper práctico, o sea, saludamos y nada más, con nosotros no hubo tema de conversación ni nada.

Siendo hijo de futbolista, tú papá Alex cuando fichó por la U y usó la dorsal 23 fue un furor porque en esa época justo Beckham lo usaba en el Real Madrid y era una enumeración poco común, ¿qué te ha dicho él sobre esta convocatoria de la selección?

No, sí es complicado igual ser hijo de un futbolista más aquí en Perú que ha estado bastante reconocido, siento que es un poco complicado, pero es lindo también que lo recuerden siempre. Yo he conversado con él, bueno, converso con él siempre, todos los días, y nada, me dice que aproveche el momento, que disfrute, que trate de dar lo mejor para poder seguir siendo convocado.

¿Y cómo tú te enteras de la convocatoria? ¿Estabas entrenando?

Sí, estábamos haciendo un partido de práctica con el equipo de segunda, y de ahí acabamos el primer partido, comenzó el segundo partido, y apenas empieza el segundo partido, yo termino, me pongo a estirar, y me pongo a ver la convocatoria ahí poniendo el celular a un amigo, y ahí me entero de eso.

Piero Magallanes es una sorpresa de Mano Menezes de cara a los partidos ante Estados Unidos y México

¿Siempre ves las convocatorias de Perú?

No, a mí me encanta el fútbol, soy un apasionado, entonces, siempre miro las convocatorias, no tanto como esta, obviamente, sabía que podía estar por el tema de que me sacaron la visa, y por eso apenas terminó el entrenamiento fui a ver la convocatoria.

¿Cómo fue el tema de visa? ¿Te llamaron de la FPF para que tramites tu visa?

Sí, me mandaron un mensaje ya hace casi un mes para que pueda yo ir al tema de la visa, de sacar la visa de Canadá y la de Estados Unidos, entonces, ya hace más o menos que pude ir a hacer eso.

¿Y cómo fue? ¿Lo recibiste, ese mensaje de texto? ¿Y cómo tomaste ese mensaje, con ilusión?

No sabía ni pensaba que iba a estar en la lista. Sé que fueron más compañeros también a hacer el tema del visado. La verdad, me emocioné cuando me llegó el mensaje y, bueno, ahora que tengo la oportunidad de salir convocado, la verdad que estoy feliz y con ganas de ya poder estar ahí.

¿Sientes que tu vida cambió a partir de tu convocatoria a la selección peruana de SAFAP para enfrentar a Bolivia, donde además marcaste un gol?

O sea, yo creo que comenzó a sonar más, sí, por el tema de que hice el gol. Sí, yo creo que sí, igual este año comenzó un poco complicado para mí, pero con el correr de los años siento que he ido, con el correr del tiempo, perdón, he ido mejorando el juego y bueno, ahora estar bien y feliz para afrontar este nuevo reto.

¿Qué cambió entre aquel Piero Magallanes que jugó contra Bolivia que hoy recibe el llamado de Mano Menezes?

Yo creo que la mentalidad, creo que el tema ahora yo sé que puedo llegar, sé que se están dando oportunidades por el tema de cómo está Perú en este momento, entonces sabía que en cualquier momento si yo hacía las cosas bien la oportunidad se me iba a dar, así que yo creo que sobre todo la mentalidad.

Meneses ha dicho que observa el rendimiento actual de los jugadores y lo que puedan aportar a su vida de juego, ¿qué crees que tú puedas aportarle a esta selección?

Bueno, yo me considero un jugador atrevido, un jugador que siempre intenta ir para adelante, que le gusta encargar, que le gusta asociarse con sus compañeros, así que por ahí más o menos es lo que yo puedo aportar.

Estados Unidos y México estuvieron en el último mundial, ahora tienes la oportunidad de enfrentarlos, ¿qué tendrías que ver Mano Meneses en este minuto para decir, este jugador tiene que seguir con nosotros? ¿Qué debería pasar según lo que tú te has planificado?

La verdad no he planificado nada, primero voy a jugar con UTC, que es lo primordial, acabar lo más arriba posible y después nada, lo que ve en los partidos de la liga creo que esas cosas es mi juego en sí, el poder ir para adelante, el buscar el mano a mano, el atacar, el ir para el área rival. Así que yo creo que eso es lo que le puedo dar ahora a la selección.

Compartirás vestuario con jugadores que hace poco veías como referentes, como Gianluca Lapadula, André Carrillo o Yotun, ¿qué tal esa nueva experiencia que tendrás?

Feliz la verdad, yo siento que Carrillo, Yotún son jugadores que han marcado la infancia de varios que estamos aquí, de mi generación sobre todo, estaba Paolo, estaba Jefferson Farfán, estaba Peña, Ruidíaz, Carrillo, Flores. Es la época que crecimos viéndolos y tener la oportunidad de poder compartir entrenamiento con ellos y camerino en partidos, si Dios quiere, siento que es algo muy lindo, un sueño. así que aprovechar al máximo para ser las cosas de la mejor manera.

¿Qué tan importante es enfrentar a selecciones mundialistas como Estados Unidos y México?

Bastante, bastante. Yo creo que Perú tiene que volver a ser ese equipo que juega bien, que iba para adelante. Entonces, está ahorita reconstruyéndose con una nueva generación, ¿no? Así como le están llamando ustedes los periodistas, así que siento que mientras más partidos de nivel nos van a hacer ver en dónde estamos y hacia dónde queremos ir.

Tú, que formas parte de la Liga 1 y conoces de cerca la realidad de los futbolistas profesionales, ¿consideras que existe una crisis de jugadores en el fútbol peruano o que, en realidad, faltan oportunidades para que más jóvenes puedan mostrarse y llegar a la selección?

Bueno, no siento que haya una crisis de futbolistas. Creo que, bueno, al menos este año creo que han salido bastantes jóvenes, hay talento, ya que veníamos sonando que ahora podemos florecer. Bueno, está Adrián, está Vilca, está Mauricio Arrasco, que esta vez no ha sido convocado, pero creo que está haciendo las cosas muy bien como para poder estar en cualquier momento. Siento que en varios equipos de Provincia hay gente que está jugando bien, que está haciendo bien las cosas, que quiere también tener la oportunidad de poder estar, de poder vestir la camiseta de su selección. Así que yo siento que hay jugadores, las cosas que, bueno, y que también hay las cosas buenas que van a tiempo. Así que nada, ahora que se está dando la oportunidad, creo que los jóvenes como yo, como los que ahora de repente no han tenido la oportunidad de todavía estar en la selección, sabemos que tenemos esa chance y eso hace que nos esforcemos cada día más para en cualquier momento estar ahí, que llegue la oportunidad y tomarla de la mejor manera.

Para terminar, y te agradezco mucho estos minutos, pero de hecho es importante, como tú mencionas, el convencimiento. ¿Cómo convencer a Mano de que esto no sea solo una oportunidad y que sea algo que realmente sea constante, tu convocatoria?

Claro, igual yo siento que el día de estar ahí es un gran paso. Después el profe ahí me verá día a día, tanto a mí como a mis compañeros. Entonces yo estoy convencido de que tengo las armas para poder ir, para poder quedarme. Así que nada, yo estoy muy contento y con muchas ganas de que después de ahora del partido con UTC llegue el tema de la selección para poder demostrar que puedo aportar, que puedo dejar mi granito de arena.

Porque tu vida va a cambiar, de hecho va a haber agentes y si tú haces lo que hiciste contra Bolivia, podrían venir mejores oportunidades para ti y tu familia, ¿no?

Sí, sí, claro, yo estoy seguro que así va a ser, que esas cosas van a pasar. Así que quiero que me toque preparado, que me agarre bien. Las oportunidades, la oportunidad está ahí, así que yo voy a tomarla para, como te digo, aprovechar, aprovechar y demostrar que estoy hecho para esto.

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