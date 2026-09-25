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Piero Magallanes y su primera convocatoria a la selección: “Sé que tengo las armas para poder quedarme”
Piero Magallanes y su primera convocatoria a la selección: “Sé que tengo las armas para poder quedarme”
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Piero Magallanes se enteró de su convocatoria a la selección peruana de una manera tan inesperada como especial. Estaba en pleno entrenamiento con Sport Huancayo, disputando un partido de práctica, cuando tomó su celular para revisar la lista anunciada por la Federación Peruana de Fútbol. Había una señal que le había despertado ilusión semanas antes: el trámite de su visa para viajar a Estados Unidos y Canadá. Pero todavía no tenía la certeza de que su nombre estaría entre los convocados.

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