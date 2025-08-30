Nolberto Solano: “Fuimos al Mundial el 2018 y en siete años no cambió nada, entró más plata a la federación, pero no hay resultados”

Hace unos días dejó Inglaterra para aterrizar en Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán, país en el que dirigirá inicialmente la selección Sub 23 y también la selección mayor en el cierre de las Eliminatorias asiáticas. Un día antes de asumir un nuevo reto como entrenador, el exfutbolista ídolo del Newcastle inglés y exfigura de la selección peruana conversó con Deporte Total sobre el presente bicolor en la cola de las Eliminatorias que ya se acaban, elogió el trabajo de Gorosito en Alianza Lima por la Sudamericana y dio su mirada sobre las elecciones de la FPF donde Agustín Lozano será reelegido por cuatro años más. El también exfigura de Boca Juniors y asistente de Gareca en la soñada clasificación del Mundial Rusia advirtió de la crisis deportiva que arrastra el fútbol peruano y que impide haber crecido siete años después de la hazaña del 2018 con la selección peruana.

¿Cómo ves esta reelección de Agustín Lozano por cuatro años más en la Federación, en unos comicios que se adelantaron con lista única, sin oposición?

Mira, su perseverancia y sus ganas seguro de Agustín de estar ahí en la federación, está bien ese entusiasmo; pero después hay que hay que también tener un poco de cabeza fría y hacer un análisis, qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien, ¿no? Al margen de los resultados deportivos de la selección. Lo importante es a dónde apunta la federación, en qué nos va a beneficiar, qué va a cambiar, de acá adelante, ¿qué qué va a hacer? ¿Va a exigir más a los clubes o es simplemente más de lo mismo? Es más de lo mismo. Hay clubes todavía que no tienen divisiones menores. Muchos de los clubes que participan en Primera no tienen divisiones menores. Después uno mira, escucha, que van a hacer un plan, lo ves a [Manuel] Barreto en todas las provincias, va para aquí, va para allá. Es un poquito más para el show. A mí me parece que es todo para el show porque lo ha hecho Chemo [Del Solar], lo hizo [Daniel] Ahmed, lo han hecho todos, un montón de gente y yo te hago una pregunta, a ver, ¿su equipo de Lozano tiene divisiones menores? O sea, estamos hablando que la cabeza tiene que dar el ejemplo...

Pero Juan Pablo II [el club de Agustín Lozano] ascendió de Copa Perú a Liga 1 en tiempo récord...

Pero a eso voy. O sea, ¿qué se gana? O sea, sea quien sea, porque después hay un círculo ahí. Por eso a mí me da gusto que ahora está Jean Ferrari, él es un tipo de fútbol, ha jugado al fútbol, es un dirigente de los pocos futbolistas que que se meten y continúan la carrera de ese lado. Ojalá que Jean pueda abrirle un poco más las ideas [a Lozano] porque pareciera que todo es más de lo mismo, ¿qué hacen? No pone presión a los clubes, están todos muy conformes, su directorio por ejemplo, ¿quiénes comparten con él su directorio? Porque siempre la exigencia es al entrenador, nosotros nos tenemos que preparar. ¿Y el dirigente cuándo? ¿Cuándo le exigimos a ellos que también se preparen para tomar decisiones? Porque vuelvo a repetir, ¿qué ha cambiado en nuestro fútbol?

¿Hay dirigentes preparados en el fútbol peruano?

Aquí miden siempre al entrenador, tiene que tener un currículum para dirigir la selección del Perú. Piden currículum, piden un montón de cosas, qué ha hecho, qué no ha hecho, cosas buenas, o sea, que está bien. Y después yo vuelvo a repetir, tú dices, quiénes son esos dirigentes donde todo es muy amical, yo te ayudo en esto, yo te ayudo en lo otro, ¿quién gana? ¿Hemos ganado en el fútbol peruano, qué hemos ganado? Sigue más de lo mismo. Aumentan equipos y qué ganas con una liga de 19, 20 equipos que después tres, cuatro o cinco están sufriendo.

Lozano se reelegió sin hacer públicas sus propuestas ni sus proyectos...

Te vuelvo a repetir, es un círculo en el que nadie pregunta, solo van a las provincias para decir que captan un montón de entrenadores, van a hacer charlas y qué, o sea, después tú ves nuestro fútbol peruano y siempre lo digo, no tengo nada en contra del extranjero, es un poco el sistema y los técnicos peruanos después no tienen oportunidad. Entonces, ¿para qué captación? ¿Para qué ir a preparar a los profes? Muchos van, trabajan porque les gusta y lo necesitan, pero después no están bien preparados y no tienen la chance tampoco de seguir creciendo. El fútbol en nuestro país se ha inclinado muchísimo a a elegir siempre desde afuera. Confía más en un técnico de afuera que el técnico peruano.

Y mientras que los clubes estén en un sistema de administración temporal, eso es difícil, porque digamos los clubes más importantes no votan...

Exactamente. Entonces, vuelvo a repetir, todo se mueve en el mismo círculo. Entonces, ya no es novedad. No sé a qué pueden aspirar, qué qué esperanza se puede ver. Lo único que se preocupan es en que la selección mayor compita y ojalá que pueda volver otra vez al mundial. Mira, fuimos al mundial en el 2018. ¿Qué cambió, mi hermano? Estamos hablando ya de hace siete años, ¿qué mejoró gracias a a ir al mundial? Eso sí, claro, entró más plata a la federación, más sponsors, había más confianza desde la época de Edwin Oviedo, pero bueno, ya eso se va desapareciendo porque obviamente no hay resultados.

¿Crees que Ricardo Gareca sea una posibilidad nuevamente?

Ricardo lo ha manifestado, él no ha tenido problema, nunca se peleó con nadie, no aceptó cosas que no le gustaron y bueno, eso es así, pero si hay una persona en que el país pueda confiar después de lo que se hizo, es Ricardo Gareca, esto es inevitable.

Luego de Gareca la selección sucumbió...

Después todo técnico que ya pasó, mira, le pasó a Juan [Reynoso], le ha pasado al profe [Jorge] Fossati, no es fácil la selección, yo siempre lo he dicho, somos una selección que nos toca batallar muchísimo. No nos vamos a cansar de seguir hablando del poco universo de jugadores que tenemos en ligas competitivas.

¿Es raro que luego del Mundial, en lugar de que el universo de jugadores se expanda, finalmente lo que ha pasado es que se redujo?

Mira, eso es lo que Ricardo siempre lo manifestaba. Él tuvo la esperanza de que muchos chicos se fueran a buenas ligas, pudieran agarrar buenos clubes, pero no es tan fácil tampoco.

¿Qué te parece de ahora este fenómeno que estamos teniendo en la Liga 1 de que los jugadores de selección mundialistas están volviendo cada vez más jóvenes? Luis Abraham ha vuelto a los 29 años...

Ellos también ven sus posibilidades. No están jugando, no los contratan. Y Perú es un país que, pese a tener situaciones que todavía nos faltan mejorar, paga muy bien. Mira, Alianza tiene buenos buenos contratos. Entonces yo creo que al no tener las posibilidades de seguir afuera están volviendo. Son situaciones que se dan. Mira este chico de Melgar que se vino al Sheffield United…

Jefferson Cáceres...

Sí, Cáceres. Fue muy rápido. Yo digo, ¿el chico salió revelación del fútbol peruano?, ¿el chico juega en la selección de titular o está en la selección siempre? Acortan esas brechas y se van y y bien, qué gusto por él. Pero no es fácil, ni ni la segunda ni la tercera [en Inglaterra] si no tienen los procesos, bien por su representante que tiene una buena relación con gente y los meten, pero después ahora lo están terminando de prestar, creo que a la segunda de Escocia y vamos a ver que ojalá el chico juegue. Ya si no juega en la segunda de Escocia, te imaginas entonces...

Nolberto Solano junto a los directivos de la Federación de Pakistán (Foto: @TheRealPFF)

Como el caso de Joao Grimaldo que ha terminado jugando en Letonia...

Es que hay jugadores que juegan tres, cinco, seis partidos y pareciera que ya pueden jugar en Europa. Después lo ves tú en frío y dices, “No, tranquilo, que siga jugando en medio local, que se consolide”

¿Te han preguntado últimamente por un jugador peruano o ya no pasa?

Muy poco, muy poco. Sí, me preguntaron por el chiquito este que está en Cristal, Maxloren Castro. Y como siempre les digo, son buenos jugadores, pero tienen que demostrar primero en nuestro país, ser titular indiscutible. Farfán a los 17, 18 años ya era un titular en Alianza, era seguro y y así le ha pasado un montón. Entonces, eso es lo primero pero yo les digo, sí, son buenos muchachos, talentosos, pero eso no es un termómetro, Europa es muy muy competitivo, muy duro. Entonces, hay que afianzarse bien en nuestro país primero.

Pasa también que a diferencia de, por ejemplo, tu época, ahora los jugadores son más irregulares...

Acá en el fútbol siempre dicen los técnicos, lo que buscan es un futbolista de constancia, no lo que acabas de mencionar, no constancia de dos meses, no constancia de un mes, constancia todo el año. Y lo que dices tú es verdad, ahora los chicos aparecen, tienen esa chispa y después hay que mantenerla porque sino no llegas a ser el jugador de elite.

Hace unos días en la feria del libro reapareció Edwin Oviedo junto a Gareca y contó un pasaje que dejaba mal parado a Juan Carlos Oblitas...

Bueno, cuando haces un libro a veces es como el Chorri [Palacios] que me sigue acusando cuando sacó su libro que no vino a Newcastle y no jugó acá en Europa por mi culpa. Entonces, es lo mismo. Creo que estas cosas en privado siempre siempre han existido. Esto es normal, pero ya Juan Carlos lo ha aclarado. Me parece que el que queda un poco mal es el señor Edwin Oviedo.

En su primera experiencia desde el banquillo, asistió a Ricardo Gareca en la selección peruana para las Eliminatorias 2018 y 2022. / RAUL ARBOLEDA

¿Ubicas a Alessandro Burlamaqui, que viene destacando en Alianza Lima?

Sí, es chico que ha tenido también un paso por acá en Europa, jovencito, estuvo en el Valencia, si no me equivoco. Y bueno, le toca volver al fútbol peruano y está bien ahí va a agarrar peso, madurez, se le nota un chico que está bien formado. Es un chico joven que también es lo que se necesita la selección, para los reemplazos de cara a futuro de Renato Tapia en algún momento no va a estar. Ojalá que el muchacho se siga afianzando y con esa experiencia que le ha tocado vivir acá en Europa pueda afianzarse en un club grande como Alianza.

¿Crees tú que en las fechas de eliminatorias que quedan se debería apostar por ver nuevas figuras o todavía hay que pelear el repechaje?

Yo siempre he dicho que la selección no es un sitio para probar jugadores y no es un sitio para ver qué pasa. La selección hay que ir a competir y eso lo sabe Óscar, la selección no es para hacer pruebas. Está bien. ¿Quieres ver un jugador? Sí, lo veo un partido amistoso, lo llevo, le toca jugar a Perú en algún lado. Pero la selección no te perdona nada. Yo creo que Óscar va por tener lo mejor. La selección no es un sitio de pruebas porque se representa al país y la exigencia es máxima porque juegas contra los mejores de otras selecciones.

¿Tú estarías dispuesto a a a volver a formar parte de un comando técnico de la selección?

Ahora, de momento obviamente que tengo esta oportunidad de trabajo, pero en algún momento sí, si se da la oportunidad. Somos hombres de fútbol, soy un entrenador que quiero seguir creciendo y estas oportunidades, esta experiencia me ayuda mucho. Entonces, nunca le diría que no a la selección.

Nolberto Solano (Newcastle United - Inglaterra, temporada 1998/99): 4 millones de euros. (Foto: Getty Images)

¿Crees tú que de alguna manera, por tu forma frontal y directa de hablar, se te cerraron puertas en el fútbol peruano?

Sí, sí, sí, totalmente. Yo creo que hay que hablar siempre como se tiene que hablar las cosas, ser directos, frontales. ¿Me quedo callado para tener trabajo? No. Todos tenemos que poner nuestra parte, no solamente pasa por el entrenador y los jugadores, pasa también con esta gente que también ya tiene un montón de años y a ver si dan la cara. Yo no veo a nadie que los entreviste a los dirigentes, ¿O no dan entrevistas?

No se dejan...

Ay, ay, ay. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? Hay tantas cosas, pero bueno, yo siempre digo, hay que ser frontal y uno quiere lo mejor para el país. Hay que hablar con la verdad.

¿Tienes la oportunidad de seguir la coyuntura en Cristal?

Sí, son etapas, son momentos. Lastimosamente siempre cuando uno llega a un club grande es de exigencia y me parece que [Joel] Raffo como dueño del club sabía dónde se metía. Es diferente, con todo respeto, entrar a otros clubes que de repente la historia no es igual, pero este es un club que te demanda ganar cosas. El hincha celeste creció muchísimo en los 90s, gracias a Dios nos pasó una linda etapa a nosotros de poder ser parte, de seguir construyendo la grandeza del club de grandes jugadores en la época de los 70, 60. Y es así, cuando un club no va bien, ¿te imaginas? Alianza sin salir campeón tres cuatro años, eestuvieran en la misma situación. Por suerte el profe Paulo Autuori es un tipo de mucha experiencia, sabio, es conocido, conoce nuestro nuestro medio local, ahí por suerte ha apuesto al club a empezar a pelear.

Tú como referente y figura de Cristal, ¿Alguna vez te convocó, Raffo o te llamó?

No, lo conocí coincidentemente en una reunión. Pero no. Nada, yo no tuve la oportunidad nunca con Cristal, nunca hubo acercamiento de nada.

¿Te gustaría en algún momento?

¿Te imaginas ir a un sitio que conozco, gracias a Dios donde he sido parte de los grandes que han pasado por el club? Hemos tenido una linda etapa, una linda época. Esto es fútbol y si se da en algún momento, quiero llegar bien preparado, pues sé las exigencias en Cristal. Le tengo un gran cariño, fue parte importante de mi carrera. Oblitas es el que me lleva en el año 92, tuve mi debut ahí en Cristal y me vuelve a repatriar el año 94, el 93 me fui a Municipal y siempre la familia Bentín se portó bien conmigo. Nosotros siempre decíamos de Cristal con Rebosio, con con Martín Hidalgo, “de Cristal te tienes que ir a Europa o afuera”. Como Cristal no hay.

