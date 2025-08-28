“Nos encontramos en la peor gestión en los 103 años de la FPF”, Ortiz Bisso sobre Agustín Lozano y su cuestionado rol como presidente

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Nos encontramos en la peor gestión en los 103 años de la FPF”, Ortiz Bisso sobre Agustín Lozano y su cuestionado rol como presidenteResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
¿El éxito de Alianza en la Sudamericana es una demostración de que el fútbol peruano no es tan desastroso como muchos creíamos? ¿Quiere decir que quienes solemos criticar sus supuestas falencias hemos sido injustos? ¿Que en realidad el ‘Tin’ es una luminaria incomprendida y quiénes tuvimos -o tenemos- la osadía de criticarlo somos almas inflamadas por la envidia y el odio?