La selección peruana sigue en su camino de preparación y, más allá de los encuentros ya pactados ante Rusia y Chile que se disputarán en noviembre, ahora se viene planificando un nuevo partido ante Bolivia antes del cierre del año.

Según fuentes de RPP, este encuentro se realizaría cerca a las fiestas de fin de año y fuera de fecha FIFA. Por tanto, Manuel Barreto solo podrá convocar a jugadores del torneo local y a aquellos que militen en el extranjero que ya hayan culminado sus competencias.

El once titular de Perú en el amistoso ante Chile en la ciudad de Santiago. (Foto: FPF)

Asimismo, se viene pensando que el compromiso pueda jugarse en Perú; sin embargo, no necesariamente en la capital. A día de hoy, ambas federaciones todavía siguen trabajando en poder pactar el compromiso.

Cabe recordar que Bolivia también necesita partidos de preparación considerando que es el país que disputará el repechaje rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su encuentro será entre el 23 y 31 de marzo y se disputará en modalidad de semifinales entre Bolivia, Nueva Caledonia y representantes de Asia (AFC), África (Caf) y dos selecciones Concacaf.

Selección de Bolivia busca clasificar al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Amistosos de Perú

Por su parte, la ‘blanquirroja’ tendrá que disputar encuentros amistosos ante Chile y Rusia en la fecha FIFA durante la segunda semana de noviembre. Para entonces, se espera que Manuel Barreto vuelva a considerar a varios nombres del torneo local y tenga nuevos llamados a la selección.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del hincha.