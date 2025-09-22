“Oh sorpresa”: ¿Qué hay detrás de la enigmática frase de Renato Tapia tras la nominación de Barreto como técnico de Perú?

“Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, escribió el volante peruano de Al-Wasl FC a través de su cuenta de X minutos después del comunicado de la FPF. Fue por esta cercanía en los tiempos que no fue muy difícil descifrar a quién estaba dirigido su comentario. ¿Qué motivó al ‘Capitán del futuro’ echar chispas por la designación de Manuel Barreto? La respuesta no va tanto por el lado del entrenador interino, sino por una solicitud no atendida por parte de Agustín Lozano y Jean Ferrari como el nuevo Director Deportivo de la FPF.

Renato Tapia.

El respaldo a Ibáñez

No es la primera vez que Renato Tapia se muestra ampliamente distanciado de la actual gestión de la FPF. Con anterioridad, una vez que Perú empató sin goles ante Ecuador en Lima y sellaba extraoficialmente su eliminación del próximo Mundial, el volante lanzó un ‘dardo’ a la gestión de Agustín Lozano.

"Todo el mundo se dio cuenta de que empezamos las Eliminatorias muy tarde. Desde la llegada de Óscar nos dio algo bueno en lo anímico, porque el juego ya lo teníamos. Bueno, aquí estamos poniendo el pecho como siempre. Hemos demostrado garra, buen juego frente a un Ecuador muy bueno. Hemos evolucionado muchísimos de lo que era hace 7 partidos. Así es el fútbol, seguimos teniendo oportunidad, más difícil, pero vamos a seguir hasta el último“, comentó Tapia aquella vez.

Óscar Ibáñez. (Foto: Getty Images)

Esto en referencia a que la ‘bicolor’ habría perdido demasiado tiempo teniendo a Juan Reynoso y Jorge Fossati como entrenadores, algo que recayó puntualmente en Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas -en su momento- como los responsables de dichas decisiones.

Incluso, apenas designaron a Óscar Ibáñez para la fecha doble ante Colombia y Ecuador, Renato Tapia fue el encargado de hablar en conferencia de prensa y una de las preguntas fue sobre esa reciente designación. Desde el primer momento, Tapia mostró las razones por las que respaldaba a Ibañez y dejaba en claro que se trataba de un lado humano que no tenían los dos anteriores técnicos.

“El grupo se siente más cómodo, eso es lo más importante para un jugador de fútbol que tiene tres o cuatro entrenamientos a full. Ese plus que tiene Óscar de conocer al equipo nos va a ayudar y nos va a hacer crecer este tiempo que estará con nosotros. Lo que lo favorece es que nos conoce y sabe lo que nos gusta”, dijo en aquella oportunidad.

Este mensaje fue secundado, en su momento, tanto por Edison Flores y Yoshimar Yotún en conferencias de prensa realizadas en Videna duarante el tiempo de Ibáñez al mando de la ‘bicolor’. Es decir, se trataba de una decisión unánime en los líderes del vestuario. Sin embargo, ellos no son quienes, finalmente, toman las decisiones.

Manuel Barreto es el jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF.

La reunión con Lozano

Según pudo conocer El Comercio, Renato Tapia, quien es considerado como uno de los referentes en la ‘bicolor’, conversó personalmente con Agustín Lozano durante la última fecha doble para solicitarle, en nombre del resto de sus compañeros, que Óscar Ibáñez pueda continuar como técnico interino.

Esto a raíz de la preferencia anteriormente señalada e indicando que el grupo se sentía más cómodo bajo su conducción. Sin embargo, para ese entonces, ya Agustín Lozano había contratado a Jean Ferrari como nuevo Director Deportivo de la FPF y la decisión sobre la continuidad o no de Ibáñez iba a recaer directamente en él.

Una vez que Óscar Ibáñez no fue continuara, más allá de que él mismo confirmara a los medios que se quedaría para los partidos amistosos de fin de año, Jean Ferrari decidió colocar a Manuel Barreto como entrenador interino. Cabe recalcar que, hasta ese entonces, la ‘Muñeca’ contaba con el cargo de Jefe de la Unidad Técnica de Menores luego de haber sido Gerente Deportivo de Universitario de Deportes en la gestión de Ferrari.

Debido a la proximidad entre Ferrari y Barreto, Renato Tapia decidió colocar el mensaje sarcástico e irónico en redes sociales sobre que no debería causar sorpresa que el elegido para el nuevo interinato sea la ‘Muñeca’. Esto, además, alimentado del malestar que le generó que su mensaje a Agustín Lozano no haya sido escuchado respecto a la continuidad de Óscar Ibáñez.

