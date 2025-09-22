Escucha la noticia
"Oh sorpresa": ¿Qué hay detrás de la enigmática frase de Renato Tapia tras la nominación de Barreto como técnico de Perú?
Un nuevo incendio en la Videna. El último viernes, la Federación Peruana de Fútbol anunció en redes sociales la designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la selección peruana tras la salida de Óscar Ibáñez. La decisión despertó todo tipo de polémica, sobre todo considerando que se trataba de un segundo interinato consecutivo, y uno de los más críticos fue Renato Tapia, quien no dudó en lanzar un irónico y sarcástico mensaje.