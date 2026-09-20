Día de salida y entrenamiento

Los 16 futbolistas que militan en el torneo local podrán disputar sus respectivos encuentros sin ninguna restricción, a excepción de uno. De hecho, los convocados de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Comerciantes Unidos, Sport Boys y FBC Melgar no tienen ningún conflicto de horario, ya que sus encuentros son entre viernes sábado.

Sin embargo, Piero Magallanes, de Sport Huancayo, sí deberá perderse el compromiso que disputarán de local ante UTC el domingo a la 1:00 pm. Esto debido a que el lugar de encuentro es ese mismo día en el hotel del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante la mañana.

Mano Menezes empezó a trabajar este año con la selección peruana. (Foto: FPF)

Una vez que todos se encuentren ahí, la delegación completa desayunará y partirá rumbo a Estados Unidos. Debido a que no hay vuelo directo entre Lima y Orlando, que es la ciudad de destino, pudimos conocer que la escala se realizará en Panamá desde donde sí hay conexión directa.

El primer día de entrenamiento lo realizarán en la sede del Orlando City y jugarán en el estadio Inter.Co de la misma ciudad este 26 de setiembre. Un día después, viajarán rumbo a New Jersey para preparar el duelo ante México del 29 de setiembre. El día después de dicho encuentro, viajarán a Montreal para el partido del 3 de octubre ante Canadá. Finalmente, el 4 de octubre ya estarán en Miami para enfrentar a Colombia en el duelo del martes 6 en el NU Stadium de Inter Miami.

*****

SOBRE EL AUTOR