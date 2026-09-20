Por Fernanda Huapaya

Tras haberse dado la lista de convocados de la selección peruana, el itinerario de aquellos convocados de la Liga 1 ya quedó claro. En total, son 16 los futbolistas del torneo doméstico los que partirán junto a la delegación ‘bicolor’ este domingo. Los otros 10 que del exterior irán desde los países donde militan. De esta manera, la selección quedará lista para enfrentar a Estados Unidos en Orlando como primer paso de esta fecha de amistosos FIFA. Luego le quedará jugar ante México en Nueva Jersey, Canadá en Montreal y Colombia en Miami.

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