Tras haberse dado la lista de convocados de la selección peruana, el itinerario de aquellos convocados de la Liga 1 ya quedó claro.En total, son 16 los futbolistas del torneo doméstico los que partirán junto a la delegación ‘bicolor’ este domingo. Los otros 10 que del exterior irán desde los países donde militan. De esta manera, la selección quedará lista para enfrentar a Estados Unidos en Orlando como primer paso de esta fecha de amistosos FIFA. Luego le quedará jugar ante México en Nueva Jersey, Canadá en Montreal y Colombia en Miami.
Día de salida y entrenamiento
Los 16 futbolistas que militan en el torneo local podrán disputar sus respectivos encuentros sin ninguna restricción, a excepción de uno. De hecho, los convocados de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Comerciantes Unidos, Sport Boys y FBC Melgar no tienen ningún conflicto de horario, ya que sus encuentros son entre viernes sábado.
Sin embargo, Piero Magallanes, de Sport Huancayo, sí deberá perderse el compromiso que disputarán de local ante UTC el domingo a la 1:00 pm. Esto debido a que el lugar de encuentro es ese mismo día en el hotel del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez durante la mañana.
Una vez que todos se encuentren ahí, la delegación completa desayunará y partirá rumbo a Estados Unidos. Debido a que no hay vuelo directo entre Lima y Orlando, que es la ciudad de destino, pudimos conocer que la escala se realizará en Panamá desde donde sí hay conexión directa.
El primer día de entrenamiento lo realizarán en la sede del Orlando City y jugarán en el estadio Inter.Co de la misma ciudad este 26 de setiembre. Un día después, viajarán rumbo a New Jersey para preparar el duelo ante México del 29 de setiembre. El día después de dicho encuentro, viajarán a Montreal para el partido del 3 de octubre ante Canadá. Finalmente, el 4 de octubre ya estarán en Miami para enfrentar a Colombia en el duelo del martes 6 en el NU Stadium de Inter Miami.
Licenciada de Comunicación por la Universidad de Lima. Trabaja en El Comercio desde el 2023, cubre Alianza Lima y la selección peruana desde el 2020 con pasado en RPP Noticias, ESPN y Diario Depor. Coautora del libro "Apoderándose del área". Ver más