Antes de llegar a Sport Boys, Carlos Desio conocía personalmente a Oslimg Mora para inicios del 2023. Cuando el técnico estaba en Alianza Atlético, el mediocampista jugaba para Atlético Grau. No compartían el mismo camerino en Piura, eran equipos diferentes, pero sí el mismo edificio en aquel año. En la ciudad del Norte, en amistosos de preparación en enero, el ‘profe’ ya había visto todo el potencial del ahora futbolista rosado. “Era un jugador que me gustaba mucho por la dinámica que tenía: rápido, de buen pie y agresivo en la marca”, recuerda el argentino.

Cuando el DT y futbolista se vuelven a encontrar años después en el Callao, el acercamiento ya era positivo. Desio es un entrenador que le agrada a la mayoría de jugadores, por no decir todos. Hasta los exfutbolistas que tuvo en su paso, cuando era asistente de Jorge Sampaoli, hablan de que trabaja muy bien. “Yo tengo una buena relación con todos los que dirigí, yo creo que pasa más por mi propuesta que a la hora de potenciarlos”, asegura.

El fútbol de su Boys, Cienciano, ADT, Alianza Atlético o Sport Huancayo, en su paso por el fútbol peruano, es un reflejo de ello. Pelota al piso, juego directivo, contacto, tocar y moverse, ser protagonista, todos son detalles de este equipo del Callao, que anima el Torneo Clausura y, precisamente, de Oslimg Mora, quien integra la lista de Mano Menezes, para los amistosos de setiembre ante Estados Unidos y Canadá de la Selección Peruana.

Carlos Desio ha dirigido seis clubes en el fútbol peruano. (Foto: Prensa Boys)

La reconversión de Oslimg Mora a volante central

En Alianza Lima, San Martín y Grau, Mora siempre era mirado como un lateral como extremo por derecha. Su rol siempre era visto por la banda, no por el centro. La máxima era ganar la raya, meter un buen centro o tomar una diagonal y pegarle de fuera. Y en el Boys, igual. “Todos los volantes centrales estaban lesionados, teníamos que ver a alguien que pudiera cumplir esa función. Cuando hablé con Román, mi asistente, veíamos que Oslimg podía cumplirla: no solo nos iba a dar buen juego, sino que tenía mucho quite, velocidad y dinámica”, cuenta Desio.

En la interna del CT, dos voces del equipo le han dicho a DT que se ha trabajado en el desenvolvimiento del ahora volante central. En el medio, Mora tiene que ser un jugador más fijo y no de ir a buscar el gol o llegar al área contrario, como ha acostumbrado en el pasado. Su trabajo consiste que el equipo sea más equilibrado, tanto en ataque como en defensa. Y, pese a que aún el instinto le pide regatear, sigue al pie de la letra las órdenes desde el banquillo. “Oslimg es inteligente y siempre digo que los jugadores inteligentes, te van a dar soluciones a la hora en la posición que lo pongas”, agrega su DT.

Hoy en día, el fútbol va a otra velocidad e intensidad y, precisamente, Mora tiene esas cualidades. “Tiene buen pie, pegada, visión, dinamismo, luce mejor. Uno le dice que hay que ir de un lado para el otro, girarlo y tiene gambeta, pero por ahí, yo no la utilizo tanto, no quiero que la use por la posición donde está, perder la pelota en esa posición, significaría una contra muy rápida, pero, la verdad, tiene todos condimentos para ser no solo un volante central, sino también un volante interno, con llegada al arco”, agrega su técnico en el Boys.

Carlos Desio ha dirigido 22 encuentro del Sport Boys. (Foto: Prensa Boys)

La realidad de Sport Boys y Mora

En marzo, Desio y su equipo de trabajo llegaron al Puerto. En el análisis previo, su CT le daba el OK al plantel: había una buena mixtura entre jugadores rápidos, altos, creativos, etc. pero había que convencer al jugador de sentirse cómodo: “Al jugador le gusta jugar al fútbol, le gusta la propuesta de juego, la función del entrenador es potenciar al futbolista, si te va bien, vas a valer más dinero el próximo año, vas a hacer un mejor contrato, vas a ir a un mejor club. Y ellos entienden cuando les hablamos de tratar de valorizarse en el mercado”, indica.

La realidad es esa para Mora: fue seleccionado jugador del mes de agosto en la Liga 1, está en la lista de convocados de los amistosos de Perú y Jefferson Farfán pide su regreso a Alianza Lima para el próximo año. Y, probablemente, sea un sueño para el futbolista, aunque su mirada ahora está en trabajar para pelear en lo más alto con el Boys.

“Hay que potenciar y darle herramientas al futbolista para el beneficio del equipo. Hay que mostrarle los videos: el rival te hace esto, te va a hacer daño por acá, te vas a hacer estas. Nosotros le damos esos entrenamientos que nosotros le hacemos, no para potenciarlos individualmente, sino para que ellos los vuelquen al equipo. Yo creo que hay que convencer al futbolista de volver a la mejor versión que él tenía”, dice su DT.

Actualmente, Mora es eso, la proyección del jugador que se veía en menores, aunque en otra posición en el Sport Boys. Y en el camino ahí está Christian Cueva, Percy Liza y compañía.

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