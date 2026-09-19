Por Raúl Castillo

Antes de llegar a Sport Boys, Carlos Desio conocía personalmente a Oslimg Mora para inicios del 2023. Cuando el técnico estaba en Alianza Atlético, el mediocampista jugaba para Atlético Grau. No compartían el mismo camerino en Piura, eran equipos diferentes, pero sí el mismo edificio en aquel año. En la ciudad del Norte, en amistosos de preparación en enero, el ‘profe’ ya había visto todo el potencial del ahora futbolista rosado. “Era un jugador que me gustaba mucho por la dinámica que tenía: rápido, de buen pie y agresivo en la marca”, recuerda el argentino.

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