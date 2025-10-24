El grito de honor y el debut de una ‘eurocausa’: lo que no se vio del Perú 1-4 Colombia en el estreno por la Liga de Naciones femenina

Inició una nueva era. La primera gran prueba de la selección peruana en su comienzo de reestructuración se dio esta tarde en su debut ante Colombia por la Liga de Naciones Conmebol. El equipo dirigido por Antonio Spinella cayó por 4-1 ante Colombia en la primera fecha de dicho torneo que sirve de clasificatorio para el Mundial Femenino 2027. Más allá de la leve esperanza tras el gol de Pierina Núñez que puso el 1-1 en el segundo tiempo, el cuadro ‘cafetero’ se impuso desde el juego y logró una goleada que dejó a Spinelli inamovible en su zona técnica.

Un mal debut

El once elegido para el encuentro fue con Maryory Sánchez, Luana Chamochumbi, Andrea Thorisson, Mía León, Braelyn Llamoca, Rosita Castro, Yomira Tacilla, Geraldine Cisneros, Claudia Cagnina, Raquel Bicalpe y Pierina Núñez. Dentro de estos nombres, sin duda el que generaba más curiosidad en tanto a su desempeño fue Andrea Thorisson, la defensora islandesa-sueca-peruana que acaba de ser convocada y que hoy vistió la ‘bicolor’ por primera vez.

Casi al arranque del partido, el partido se hizo cuesta arriba luego de que Rosita Castro cometiera un penal en contra de Ilana Izquierdo que supo convertir Leicy Santos apenas en el minuto 5. A partir de entonces, Thorisson se veía resguardando bien el arco peruano; sin embargo, el calor al que ella no está acostumbrada parecieron costarle hacia el segundo tiempo. Pese a eso, la futbolista ‘eurocausa’ completó los 90 minutos.

Una vez que inició la segunda parte, las dirigidas por Spinella salieron con la convicción de poder empatar el partido y así lo hicieron. El entrenador de la ‘bicolor’, bastante elocuente y gestual en sus indicaciones, las animaba a ir hacia adelante y fue así que pudieron llegar al gol apenas en el minuto 47.

Una gran jugada previa de Rosita Castro a modo de asistencia dejó a Pierina Núñez de cara a la definición y venció la portería colombiana. El grito de gol haciendo un corazón con la mano se escuchó en todo el estadio, mientras que metros más allá Spinolla abrazaba a su comando técnico y el banquillo de suplentes saltó de alegría. Castro, quien había cometido el penal en la primera parte, celebró en soledad quizá a modo de una revancha personal.

Sin embargo la felicidad no duraría mucho. Al minuto 73 apareció Daniela Montoya para aprovechar un tiro de esquina que puso a Colombia por encima en el marcador. Al minuto 79, Maryory Sánchez quiso impedir un gol de Linda Caicedo y cometió una falta, por lo que el penal era inevitable en favor de las locales que Marcela Restrepo no pudo convertir en el minuto 81 tras enviar el balón fuera del arco.

Ya para el minuto 88, Colombia encontró el tercer gol a través de Leysi Santos que celebró abrazando a sus compañeras. Dos minutos después, antes de que se juegue el tiempo adicional, Ivonne Chacón sentenció la goleada ante Perú que hizo que más de una jugadora de la ‘bicolor’ solo se llevara las manos a la cintura. Antonio Spinolla, desde su zona técnica, daba indicaciones mucho menos enérgico que en el primer tiempo.

Cupos al Mundial

Cabe recordar que la Liga de Naciones Conmebol es un nuevo torneo organizado por el máximo ente de fútbol sudamericano que destinará dos cupos directos y dos cupos para el rechepaje intercontinental para clasificar a la próxima Copa Mundial Femenina del 2027 en Brasil.

Por esta misma razón, el país anfitrión no disputa el torneo debido a que se encuentra ya clasificado. Para la próxima fecha, Perú descansará y volverá a jugar en la tercera jornada ante Chile el 28 de noviembre del 2025.

