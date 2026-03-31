Por Fernanda Huapaya

El último viernes, la selección peruana dio a conocer a nivel público el diseño de su camiseta alterna; sin embargo, desde El Comercio tuvimos acceso a la revelación de este modelo en octubre del 2025.

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