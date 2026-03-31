En aquel entonces, en un evento en torno al lanzamiento de la nueva pelota del Mundial 2026, adidas presentó en exclusiva todos los diseños oficiales y alternos de las selecciones con las que trabaja -Perú entre ellas- y pudimos conversar con Mateo Kossmann, Category Director de adidas y parte del equipo de producto y diseño que ideó este nuevo equipamiento de la selección peruana inspirada en la cultura ”chicha”.

adidas presenta la camiseta away de la selección peruana 2026 con una paleta de colores inédita inspirada en la cultura chicha y su vibrante expresión artística.

¿De dónde salió la idea de este nuevo diseño?

Nosotros cuando creamos camisetas es muy importante que cuando veas el diseño, lo entiendas inmediatamente y no te lo tengan que explicar demasiado. En el caso de la alterna, algo que nosotros quisimos con la de Perú es que pudimos explorar cosas nuevas, pero que siente esté relacionado con la identidad del país.

Adidas presentó nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

¿Por qué la decisión de esos colores?

Nos concentramos en la cultura chicha, popular del país, este tipo de pósters y cartelería con esos colores era algo que queríamos colocar en la camiseta y que pudiera ser muy reconocible como peruano. Estos colores son muy neón y pop, juega de una manera muy linda con el branding de la marca. Además nos parece que el negro de base funciona siempre muy bien cuando hablamos de selecciones. Nosotros, en nuestro equipo de producto, tenemos gente de todos lados del mundo y siempre decimos ”qué bueno que está Perú”, yo no soy peruano pero me encantaría utilizar esta camiseta porque tiene toda la onda.

Adidas presentó nueva camiseta de la Selección Peruana. (Foto: Adidas)

Esta nueva camiseta alterna de la ‘bicolor’ tiene como gran novedad la tres líneas de la marca en colores naranja, amarillo y fucsia como colores bastante fuertes visualmente. Asimismo, tanto la insignia de la marca en la parte delantera y trasera cuenta con esta misma paleta de colores. Por su parte, tanto el número como el nombre del jugador y escudo de la Federación Peruana de Fútbol tienen como color naranja, siendo este el primer modelo en la historia de la ’bicolor’ que utiliza estos colores.

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