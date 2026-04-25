Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

El futuro de Noriega

Guillermo Zariquiey, representante de Noriega desde hace varios años, indicó en diálogo con Sin TV Arriba que, según su impresión, “para Gremio va a ser muy difícil retener a Erick”. Esto en tanto a los clubes interesados por el jugador, quienes no han presentado ofertas, pero sí han tanteado el entorno del futbolista.

Asimismo, el empresario confirmó que Erick Noriega no saldría de Gremio por menos de 8 o 10 millones de euros, lo que lo convertiría en una de las ventas más caras del fútbol peruano.

Desde El Comercio también pudimos conocer que, más allá de que algún club de la MLS pueda tener la solvencia económica para poder llegar a cifra, en los planes deportivos de Noriega no está llegar al fútbol norteamericano, sino europeo.

Erick Noriega es seguido por equipos de España e Inglaterra. (Foto: FPF)

¿Cuándo se daría este traspaso? El entorno de Erick Noriega mira con buenos ojos el hecho de poder salir en el mercado de esta mitad de año, ya que se encuentra en un muy buen momento sumando minutos como titular en Gremio. Asimismo, a la edad de 24 años, consideran que es un tiempo oportuno para dar el gran salto al Viejo Continente.

Hasta donde pudimos conocer, entre los principales clubes interesados en Noriega se encuentra uno del fútbol belga, otro de la liga portuguesa y también hay cierto interés de un equipo de la liga alemana. Sin embargo, de momento no ha llegado una oferta formal al mismo Gremio como club vendedor. Cabe recordar que Alianza Lima contaría con el 20% de cualquier futura negociación.

Erick Noriega cuenta con contrato en Gremio hasta el 2028. (Foto: Gremio)

Según la planificación de Noriega y su entorno, la idea es que pueda dar el salto a Europa al término de este año para que, después, ya consolidándose en el fútbol de una liga más competitiva, pueda llegar a la liga con la que sueña: Premier League. Incluso, también se conoce que para ingresar a esta liga top son necesarios muchos requisitos, como tener determinados partidos con la selección mayor, y esto también es parte de la planificación de Noriega, quien ya se encuentra trabajando en ese camino.

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