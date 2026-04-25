“Por no menos de 8 o 10 millones de euros, deben ser euros porque ya estamos hablando de clubes de Europa”, indicó el último miércoles Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, sobre las ofertas que deben manejar los clubes que quieran comprar al peruano de 24 años. En los últimos días, los nombres de Sporting de Lisboa y Atlanta United fueron los que sonaron alrededor de Noriega; sin embargo, desde El Comercio pudimos conocer que, si bien ambos han estado interesados, su nuevo club sería otro club europeo.
El futuro de Noriega
Guillermo Zariquiey, representante de Noriega desde hace varios años, indicó en diálogo con Sin TV Arriba que, según su impresión, “para Gremio va a ser muy difícil retener a Erick”. Esto en tanto a los clubes interesados por el jugador, quienes no han presentado ofertas, pero sí han tanteado el entorno del futbolista.
Asimismo, el empresario confirmó que Erick Noriega no saldría de Gremio por menos de 8 o 10 millones de euros, lo que lo convertiría en una de las ventas más caras del fútbol peruano.
Desde El Comercio también pudimos conocer que, más allá de que algún club de la MLS pueda tener la solvencia económica para poder llegar a cifra, en los planes deportivos de Noriega no está llegar al fútbol norteamericano, sino europeo.
¿Cuándo se daría este traspaso? El entorno de Erick Noriega mira con buenos ojos el hecho de poder salir en el mercado de esta mitad de año, ya que se encuentra en un muy buen momento sumando minutos como titular en Gremio. Asimismo, a la edad de 24 años, consideran que es un tiempo oportuno para dar el gran salto al Viejo Continente.
Hasta donde pudimos conocer, entre los principales clubes interesados en Noriega se encuentra uno del fútbol belga, otro de la liga portuguesa y también hay cierto interés de un equipo de la liga alemana. Sin embargo, de momento no ha llegado una oferta formal al mismo Gremio como club vendedor. Cabe recordar que Alianza Lima contaría con el 20% de cualquier futura negociación.
Según la planificación de Noriega y su entorno, la idea es que pueda dar el salto a Europa al término de este año para que, después, ya consolidándose en el fútbol de una liga más competitiva, pueda llegar a la liga con la que sueña: Premier League. Incluso, también se conoce que para ingresar a esta liga top son necesarios muchos requisitos, como tener determinados partidos con la selección mayor, y esto también es parte de la planificación de Noriega, quien ya se encuentra trabajando en ese camino.
Licenciada de Comunicación por la Universidad de Lima. Trabaja en El Comercio desde el 2023, cubre Alianza Lima y la selección peruana desde el 2020 con pasado en RPP Noticias, ESPN y Diario Depor. Coautora del libro "Apoderándose del área". Ver más