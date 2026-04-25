Por Fernanda Huapaya

“Por no menos de 8 o 10 millones de euros, deben ser euros porque ya estamos hablando de clubes de Europa”, indicó el último miércoles Guillermo Zariquiey, representante de Erick Noriega, sobre las ofertas que deben manejar los clubes que quieran comprar al peruano de 24 años. En los últimos días, los nombres de Sporting de Lisboa y Atlanta United fueron los que sonaron alrededor de Noriega; sin embargo, desde El Comercio pudimos conocer que, si bien ambos han estado interesados, su nuevo club sería otro club europeo.

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