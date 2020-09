Conforme a los criterios de Saber más

Previo al Mundial de Rusia 2018, Ricardo Gareca sorprendió al presentar una prelista de solo 25 futbolistas y no los 35 que le permitía la FIFA. “La calidad del trabajo es muy importante. Imagínese tener 35 jugadores acá es muy difícil. Es más el tiempo que va a haber gente afuera sin poder trabajar”, fue la justificación del ‘Tigre’. A puertas de las dos primeras jornadas de las Eliminatorias a Qatar 2022, el ‘Tigre’ prefirió ser cauto con la incierta situación actual y llamó a 30.

El cierre de fronteras, la falta de ritmo de algunos convocados y el peligro que alguno acabe contagiado, obligando a su desconvocatoria, son las principales razones para que Ricardo Gareca amplíe su nómina. Desde este lunes, los siete llamados del torneo local más Jefferson Farfán, sin club, y Wilder Cartagena, ya en Lima con permiso de Godoy Cruz, entrenarán en la Videna. El 5 de octubre, día de inicio de la Fecha FIFA, Gareca espera contar con su plantilla completa.

Eso sí, de estos 30 llamados, solo 23 podrán ir a la lista de cada encuentro. Es decir, siete en Asunción y el mismo número en Lima, verán el partido desde la tribuna. Es una buena idea pensando que, en caso algún jugador quede fuera por lesión, suspensión o salud, tendrá a la mano al reemplazo y no esperar que se incorpore. Traer a uno del exterior a última hora suena hasta descabellado.

La FIFA aún no publica sus protocolos de salud para las Eliminatorias Sudamericanas. La Conmebol ya presentó uno en base a la Copa Libertadores, torneo que hasta ahora no tiene un problema urgente en este aspecto. Esto será clave no solo para los partidos, sino también en los viajes, concentraciones y entrenamientos. Perú debutará ante Paraguay el jueves 8 de octubre a las 5:30 pm. (hora peruana) en el Defensores del Chaco.

-LAS LISTAS DEL ‘TIGRE’-

Esta será la undécima fecha doble de Eliminatorias (sumando el repechaje) que Ricardo Gareca dirija a Perú, pero no es la que más futbolistas convocó. De cara a los partidos ante Bolivia en La Paz y Ecuador en Lima (setiembre de 2017), 32 jugadores fueron llamados por el argentino. Seis solo fueron considerados en un solo partido y tres no salieron ni en lista en ambos. Estos habían sido llamados pensando en la altura de la capital altiplánica.

Esta jornada tuvo la particularidad del debut en Eliminatorias de tres futuros mundialistas en la selección, Pedro Aquino, Aldo Corzo y Miguel Trauco. También hizo su estreno el hoy titular Luis Abram. El gran detalle fue que Perú ganó en mesa los tres puntos del encuentro en Bolivia meses después. Para muchos, esta fecha doble fue clave para el repunte Bicolor en su camino a Rusia 2018.

Luego, el número máximo de convocados de Ricardo Gareca en este proceso clasificatorio fue de 28 jugadores en cuatro oportunidades, la primera fecha doble de 2016 y las tres últimas del año siguiente. Incluso, para el repechaje ante Nueva Zelanda, tres no quedaron ni en banca de suplentes. La ocasión en la que menos jugadores llamó fue en la primera, setiembre de 2015, con 23 exactos para los choques ante Colombia y Chile, ambas con derrota.

Ricardo Gareca sí aprovechó todos los cupos de la prelista fue para las tres ediciones de Copa América que dirigió. Fueron 30 para Chile 2015, 40 previo a la Copa América Centenario y otros 40 en cara a Brasil 2019. Eso sí, nunca entrenó con más de 23 en la Videna, en algunos casos confirmó la nómina oficial el mismo día. Está claro que no le gusta entrenar con tantos, pero esta vez la situación lo obligó a cambiar.

Perú perdió en la cancha en su visita ante Bolivia, pero lo ganó después por un mal cambio de los locales. (Foto: Fernando Sangama)

- OTROS TIEMPOS -

En los primeros años de la selección peruana, los entrenadores estaban acostumbrados a entrenar con un gran número de futbolistas. Por ejemplo, entre 80 a 50 años atrás, hasta 44 jugadores formaban parte del primer llamado para las diferentes ediciones de la Copa América. Los entrenadores formaban equipos de once separados por color y en estos partidos de práctica los convocados debían demostrar si tenían nivel o no para quedar. El grupo era reducido hasta que queden los 22 principales.

Previo al Mundial de México 1970, Didí empezó sus trabajos con 41 futbolistas, que concentraron desde el 12 de enero en el colegio militar Leoncio Prado. En esas épocas, las fases de preparación eran muy intensas y con muchos amistosos de por medio. Sin el orden y calendario actual, los seleccionadores tenían a gran parte de su plantel durante varios meses. Un sueño para sus colegas de la actualidad.

Didi comenzó el camino a México 70 con convocatorias de varios futbolistas. (Foto: Archivo Histórico GEC).

Tim presentó una prelista de 40 futbolistas para la preparación al Mundial de España 1982, sin entrenar con todos. Es más, Freddy Ternero, quien estaba en esa nómina, contó en su libro ‘Sí se puede’ que se enteró de eso por los periódicos ya que nadie de la Federación se había contactado con él. Por esos años, ya se empezaba a dejar de trabajar con un amplio número de convocados.

La FIFA decidió ampliar la banca de suplentes de siete hasta doce desde las Eliminatorias a Brasil 2014. Por consecuencia, la lista de convocados de las selección peruana se amplió. Previo a otro partido ante Bolivia en La Paz y Paraguay en Asunción, Sergio Markarián decidió armar dos equipos, llegando a una cifra récord de 42 futbolistas. Un total de 38 entraron en lista y solo Christian Ramos jugó en ambos encuentros.

