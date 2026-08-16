Por Marco Quilca León

Hay una imagen que Jean Ferrari ya tiene en la cabeza. Perú juega de local ante Argentina, el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano está repleto y la Bicolor termina celebrando una goleada. “Lo que me imagino de Perú jugando en Puno ante Argentina es que la Bicolor gana 3-0”, contó el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Después, como buen dirigente que sabe que los sueños necesitan trabajo para convertirse en realidad, puso los pies sobre la tierra: “De acá a llegar a ello hay mucho trabajo y mucho pan por rebanar”.

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