¿Qué piensa Ricardo Gareca del regreso de Yoshimar Yotún a las canchas? La respuesta del ‘Tigre’ a El Comercio

Semanas atrás, la vuelta de Yoshimar Yotún a las canchas fue la noticia más emotiva que vivió la Liga 1 en el arranque el Torneo Clausura. Su lesión, la cual tuvo una complicación mayor, al fin fue superado y el futbolista pudo volver a ponerse la camiseta de Sporting Cristal.

En El Comercio contactamos a Ricardo Gareca, quien estuvo por Lima en los últimos días, para preguntarle por el presente de Yotún, uno de los jugadores claves en la selección peruana que él dirigió en los procesos eliminatorias a Rusia 2018 y Qatar 2022. “Me da mucha alegría, le tengo mucha estima a Yoshimar Yotún. Es muy bueno su regresó para el fútbol”, comenzó diciendo el ‘Tigre’ a El Comercio.

Finalmente, el estratega argentino dijo que tiene en un pedestal a Yotún por todo lo que entregó durante su mandato en la bicolor. “Tengo un muy alto concepto a ‘Yoshi’ como jugador y como persona. Solo puedo decir eso”, sentenció.

¿Cómo fue la vuelta de Yotún con Cristal?

¡Una tarde que nadie en el Gallardo va a olvidar! Pasaron 455 días desde su último partido oficial, y este domingo por fin volvió: Yoshimar Yotún se reencontró con el fútbol, con su gente y, sobre todo, consigo mismo. La emoción fue tan grande que no pudo contener las lágrimas cuando, a los 72 minutos, Paulo Autuori lo llamó para que ingrese en lugar de Martín Távara. Todo el estadio se puso de pie para recibirlo.

El partido ya estaba 4-0 a favor de Sporting Cristal frente a Sport Huancayo, pero la historia no estaba completa sin él. Y como si el guion lo hubiera escrito el corazón, el cierre fue perfecto: penal para los ‘celestes’ en los descuentos y ‘Yoshi’ no dudó. Tomó el balón, respiró hondo y la mandó a guardar. Gol y 5-0. Gol y redención.

El festejo fue más que un simple grito de gol. Fue el desahogo de más de un año de espera, esfuerzo y recuperación. Fue la hinchada celeste aplaudiendo de pie a su capitán. Fue fútbol en estado puro.

Yoshimar Yotún volvió al fútbol… pero no solo fue eso. Volvió el corazón de Sporting Cristal. Volvió un símbolo. Tras más de un año fuera de las canchas por una lesión complicada, el ‘capitán’ celeste regresó con todo: lágrimas, gol y un estadio que lo ovacionó de pie.

“Cristal es mi vida”, repitió. Y eso no es una frase hecha. Yotún se formó en el club, creció en La Florida, y desde ahí despegó a la historia grande del fútbol peruano. Lo vimos brillar con la Selección, sobre todo en los años dorados de la era Gareca. Era el motor del mediocampo. El equilibrio. El que marcaba el ritmo y daba pausa cuando todos corrían. Nunca fue el más mediático, pero sí uno de los más importantes. Siempre cumplidor. Siempre con ese liderazgo silencioso que lo convirtió en pieza clave para llegar a Rusia 2018, en ese equipo que nos devolvió la fe.

Ahora, con 35 años, Yotún volvió a ponerse la celeste de Cristal como si fuera la primera vez. “Desde que me llamaron y corrí hasta el banco fueron muchas emociones. Entré al campo y estaba llorando. No podía creerlo que hace poco estaba luchandp más que una lesión y hoy poder entrar al campo, sentirme importante, es el premio a todo lo que he venido haciendo”, confesó tras el pitazo final. Su gol de penal fue apenas un detalle en una tarde que quedará grabada para él y para todos los que lo han seguido durante su carrera.

Y sí, volvió el fútbol. Pero también volvió Yotún. Y eso, para Cristal y para el fútbol peruano, vale oro.

