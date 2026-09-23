La selección peruana de ‘Mano‘ Menezes sumó un nuevo día de entrenamiento en los campos alternos de Disney Spring de Orlando con miras al duelo de este sábado 26 de setiembre ante Estados Unidos. El entrenador brasilero viene bosquejando el posible once, pero todavía no ha probado ninguno. Por su parte, Erick Noriega conversó con la prensa y mostró su total respaldo a jugar las Eliminatorias en altura.

El grupo completo

Como se recuerda, todo el cuadro de la ’bicolor’ ya se encuentra entrenando por completo y, si bien todavía no ha hecho fútbol ni se ha plasmado ningún once tentativo, sí se ha venido trabajando en el aspecto físico.

Se estima que este jueves se pueda tener el primer bosquejo del posible once. Un detalle a resaltar es que los entrenamientos del equipo vienen realizándose en horas de mañana, alrededor de 8:00 am, debido a que hay una fuerte ola de calor en estado de Florida. A raíz de eso también es que se ha decidido que no sean tan extensos, sino que tengan un máximo de hora y media.

Oliver Sonne es titular con Burnley de la Championship. (Foto: Getty Images)

Cabe recordar que el lateral Oliver Sonne es baja tras llegar sentido a la concentración en Orlando por una molestia física sufrida en su último partido con el Burnley. Si bien se encuentra con el grupo, no está entrenando con normalidad al igual que André Carrillo, quien también se encuentra sentido, aunque presenta una lesión menor y no está del todo descartado para este sábado. Por el resto, ‘Mano’ Menezes tiene a todos a su disposición.

A André Carrillo se le pudo ver al lado de Gianluca Lapadula llegando al entrenamiento. Ambos se conocen desde el proceso de Ricardo Gareca en las Eliminatorias 2022. Son de los jugadores más experimentados, junto a Gallese y Yotún, en la selección de Mano.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

Respaldo a la altura

Por su parte, Erick Noriega, uno de los pilares de esta nueva generación de la selección peruana, indicó que deben aprovechar estos cuatro amistosos, ya que no han solido jugar con tanta frecuencia.

“La idea que el profesor nos está dando en cada entrenamiento nos va a ayudar mucho. Yo ya llevo un año y meses en Brasil, con eso he podido evolucionar como futbolista y como persona“, indicó el volante central.

Asimismo, Noriega fue consultado sobre el hecho de jugar en altura en las Eliminatorias: “Como siempre lo he pensando, los equipos de altura sacan una cierta ventaja por lo mismo que es complicado a jugar ahí, pero tenemos que acostumbrarnos, si le va a hacer bien a la selección hay que acostumbrarnos”, expresó.

“Lo veo como buena idea. Voy a poner un ejemplo: Bolivia sacó un montón de puntos en las Eliminatorias por jugar en la altura. Los países que vienen a jugar contra nosotros van a saber que es complicado, seguramente van a cambiar su forma de jugar”, agregó.

Por otro lado, Noriega se refirió al puesto en el que jugará con Mano Menezes: de central. “El profe me conoce de central; yo también sé qué es lo que él pide, porque lo pidió en Gremio. Por esa parte creo que no tengo ningún problema”, sentenció el futbolista que fue dirigido por el técnico brasileño en el ‘Tri’.

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