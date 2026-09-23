Por Fernanda Huapaya

La selección peruana de ‘Mano‘ Menezes sumó un nuevo día de entrenamiento en los campos alternos de Disney Spring de Orlando con miras al duelo de este sábado 26 de setiembre ante Estados Unidos. El entrenador brasilero viene bosquejando el posible once, pero todavía no ha probado ninguno. Por su parte, Erick Noriega conversó con la prensa y mostró su total respaldo a jugar las Eliminatorias en altura.

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