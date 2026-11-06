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Resumen

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El entrenador de la ‘bicolor’ habló de la planificación en tres etapas adoptada por la selección e indicó a cuál de ellas pertenecen ambos mundialistas. Además, respondió por la lista que presentó para enfrentar a Bolivia. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
El entrenador de la ‘bicolor’ habló de la planificación en tres etapas adoptada por la selección e indicó a cuál de ellas pertenecen ambos mundialistas. Además, respondió por la lista que presentó para enfrentar a Bolivia. | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Fernanda Huapaya

La pregunta que más ha tenido que contestar Mano Menezes desde que ocupó el cargo de entrenador de la selección peruana no ha sido sobre el recambio generacional, su adaptación o idea de juego, sino por la ausencia de Renato Tapia. No ha habido ninguna conferencia de prensa en la que el nombre del volante peruano no haya sido tocado y ha dependido del entrenador responder con elocuencia o, en otras oportunidades, limitarse a decir que solo habla de los jugadores que pertenecen a la lista.

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