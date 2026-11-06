El último jueves, en el hotel Hyatt, Menezes volvió a dar una conferencia de prensa, esta vez para dar a conocer a los futbolistas considerados para enfrentar a Bolivia, y Tapia volvió a estar en la discusión. Sin embargo, otro nombre ligado a la aquella época mundialista de la ‘bicolor’ también fue Christian Cueva. ¿Hay chance de que ambos puedan volver a vestir la camiseta nacional?

𝗟𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝘀 🇵🇪❤️ Presentamos a los convocados de #LaBicolor para el amistoso internacional frente a Bolivia 🇧🇴, en el estadio Alejandro Villanueva 🏟️ #VolvamosACreer https://t.co/8TeaCZUnYA — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 5, 2026

Planificación en tres etapas

Según explicó Mano Menezes, la reconstrucción de la selección peruana consta de tres etapas. La primera concluirá este diciembre y tiene que ver con el objetivo de encontrar nuevos nombres y darles minutos para que se conviertan en alternativas en el futuro.

La segunda etapa, en cambio, se tratará de integrar a los jugadores que lograron afianzarse dentro del equipo y se mezclarán con otros nombres de experiencia y pasado en la selección. Entre ellos, indicó, está el nombre de Renato Tapia, quien actualmente milita en Al Wasl.

¿Por qué Mano Menezes no convocó a Renato Tapia? Esto dijo el técnico de la selección peruana

“De Renato Tapia siempre dije lo que estaba pasando, pero a ustedes les gusta pensar en otras cosas. Yo dije que en algún momento iba a hablar con él. Dividimos el proceso en tres etapas, la primera que vamos a concluir en diciembre y privilegiaríamos encontrar nuevos jugadores para dar minutos y ellos puedan ser el futuro. La segunda etapa es unir a los que pensamos que se afirmaron con algunos que ya tienen pasado en la selección y ahí está Renato, entonces a partir de marzo Renato va a ser considerado para estar con nosotros”, explicó el entrenador.

Asimismo, Menezes agregó que no solo se trata de una predisposición que nazca desde Videna, sino también de la propia voluntad del jugador: “Le pregunté si quiere ser parte del proyecto y me dijo que quería estar aquí con nosotros”, agregó.

Existe, en cambio, una gran diferencia. El hecho de que Tapia vuelva a ser considerado no significa que tenga un lugar asegurado en las convocatorias. El propio técnico precisó que evaluará su actualidad futbolística antes de tomar una decisión.

“Lo que hablé con Renato es exactamente eso. Primero le pregunté si quería estar con nosotros porque eso es lo más importante y él dijo que quería estar aquí con nosotros. A partir de ahí, lo vamos a considerar para la fecha de marzo para ver su momento y producción como todos los otros jugadores”, agregó.

Christian Cueva en duda para el Sport Boys vs. Juan Pablo II. Foto: ITEA Media

La situación de Christian Cueva es diferente. El mediocampista de Sport Boys, quien se encuentra alejado de la selección hace más de dos años, tampoco apareció en la lista para enfrentar a Bolivia, pero Menezes no descartó la posibilidad de volver a contar con él, aunque sus condiciones puedan ser más lejanas, ya que se ubica dentro de las alternativas de la tercera etapa, es decir, la de las últimas opciones que pudieran ser consideradas y en caso de mucha necesidad.

El técnico reconoció las condiciones técnicas y la trayectoria del futbolista, aunque dejó claro que primero deberá evaluar cómo llega a ese momento del proceso: “Con Cueva todos lo conocemos. Yo hablé de tres etapas. Cueva solo puede estar en la tercera etapa, pero vamos a ver cómo está. Es un gran jugador, histórico, todos sabemos de sus cualidades técnicas, pero tiene que estar bien”, manifestó.

A diferencia de Tapia, para quien Menezes ya estableció marzo como el momento desde el que volverá a ser considerado, en el caso de Cueva todavía no existe una confirmación de convocatoria ni una fecha específica para su retorno. Su estado futbolístico y compromiso dentro y fuera de la cancha serán determinantes.

De esta manera, el entrenador mantiene abierta la puerta para dos futbolistas que fueron importantes en anteriores etapas de la selección peruana, pero bajo una premisa que ha repetido desde su llegada: construir un nuevo equipo, observar alternativas y evaluar el rendimiento de cada jugador antes de convocarlo.

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