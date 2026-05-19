Por José Antonio Bragayrac

Desde que Manuel Barreto asumió la jefatura de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, en mayo del 2025, hace exactamente un año, nunca las selecciones de menores en el fútbol peruano sumaron tantos partidos. Hoy ya superan los 70 entre amistosos y torneos oficiales. En volumen, por tanto, hemos dado un paso adelante, aunque el problema sigue siendo el mismo: los resultados. Prueba de ello es el reciente fracaso de la Sub 17 en el Sudamericano, donde de la mano de Renzo Revoredo se terminó en último lugar y sin cupo al Mundial de la categoría pese a que 7 de 10 selecciones clasificaban. ¿Cómo podemos creer entonces en el ambicioso proyecto de Barreto si los resultados no van acorde con el proceso?

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