En los nuevos reels de Bicolor+, Pedro Gallese es acusado de sumarse toda la cantidad de partidos posibles con la selección peruana. El dueño de la broma es Yoshimar Yotún. Entre veteranos -Yoshi suma 139 cotejos y el ‘Pulpo’ tiene 130- la complicidad crea una competencia jocosa por quedarse con el puesto seleccionado con más partido en Perú. Ese es el ambiente que se vivió en la Videna hace unos días.

Tras el triunfo 2-0 sobre Bolivia en Matute, Pedro Gallese le respondió a El Comercio. Capitán, referente y vigente. Así se define el dueño del arco peruano desde el 2014.

¿Qué momento anímico crees que vive la selección? ¿Cómo has encontrado a tus compañeros?

Estamos en el proceso del recambio. Hay nuevos jóvenes, nuevos compañeros que están aprendiendo lo que es la selección, lo que son los partidos internacionales. Entonces, esperemos que se adapten muy rápido. Esperemos que sumen a la selección, que es lo que todo el mundo quiere. Mi idea es ganar para agarrar confianza porque se viene la Eliminatoria bastante dura.

¿Qué impresión te dejan los nuevos seleccionados como Francesco Andrealli y Erinson Ramírez? ¿Cómo ha sido el primer contacto y cómo los has recibido siendo uno de los capitanes del equipo?

Bastante bueno. A Andrealli ya lo conocía porque estuvo en un momento de sparring en una gira que hicimos con la selección. A Erinson recién lo conocí ahora. Seguro esos días sirvieron para poder saber los movimientos, a lo que juegan y también qué es lo que quieren en la selección peruana.

¿Qué postura tienes sobre el trabajo de scouting en la FPF hallando a peruanos que han nacido en el extranjero, hablo del caso de Gruber, Felipe Chávez y el mismo Andrealli?

Mientras que sientan la camiseta, mientras que vengan a sumar, todos son bienvenidos. Aparte, tienen raíces peruanas. Entonces, ¿cómo no abrirle las puertas? Nosotros necesitamos en este momento de jugadores que vengan a sumar a la selección y si ellos vienen a hacerlo, perfecto.

Peru's goalkeeper Pedro Gallese passes the ball to teammates during the FIFA World Cup 2022 inter-confederation play-offs match between Australia and Peru on June 13, 2022, at the Ahmed bin Ali Stadium in the Qatari city of Ar-Rayyan. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) / KARIM JAAFAR

La sensación que hay desde afuera es que se va formando un grupo en la selección. ¿Qué sientes tú? ¿Se están consolidando como equipo?

Hay algunos nombres que ha vuelto a llamar el profe. Me imagino que está armando su base. Entonces, a raíz de eso tenemos que ir trabajando nosotros mismos también, tenemos que ya comenzar a dar resultados.

El próximo mundial te tomaría con 40 años, la Eliminatoria es larga. ¿Sientes que todavía puedes estar en la Selección?

En este momento yo me siento bien, me siento físicamente completo. Siento que puedo aportar todavía mucho a la selección. Cuando yo sienta que soy una carga para la selección, voy a ser el primero en dar un paso al costado. Me siento útil, me gustaría estar en un nuevo Mundial con mi selección.

En estas últimas convocatorias están Diego Romero y Matías Córdova. ¿Cómo ves es el crecimiento de ambos?

Son buenos arqueros, que tienen que saber lo que es la selección también. Vienen para aprender, para sumar, para un futuro ser los ‘unos’ (1) de la selección, y yo estoy para para ayudarlos en lo que se pueda.

¿Qué crees que pueden sumar Cueva y Tapia con su posible vuelta a la selección en marzo 2027?

Mientras que demuestren el nivel que es necesario para estar en la selección, seguro van a estar. Son jugadores importantes para nosotros. Cuando ellos están aquí (convocatorias de Perú) no solo suman en lo deportivo, sino que son los referentes que tratan de ayudar también a los nuevos compañeros que están en la selección. Entonces, si están en marzo, como siempre la bienvenida se les tiene que dar.

Eres el arquero con más partidos en la historia de la selección peruana (130 partidos), ¿qué te motiva a seguir viniendo a la selección?

Me motiva vestir la camiseta, cantar el himno, ver lo entusiasmada que está la gente cuando ve a su selección. Conversando con mi hijo, yo le digo que ‘en algún momento se va a terminar que tu papá vaya a la selección’. Y él me decía: ‘No, que tengo que estar toda la vida ahí’. Pero son pensamientos de un niño de 9 años, también. Entonces, me motiva eso: vestir la camiseta de mi país.

¿Cómo te sientes en Deportivo Cali o analizas otras ofertas fuera del club? ¿Piensas regresar al fútbol peruano?

Me queda un año más con el Deportivo Cali. Estoy muy bien ahí. Estamos peleando finales ahora. La gente me recibió muy bien, los trabajadores muy bien, los compañeros me han hecho parte del grupo muy rápido. Sobre el futuro, uno nunca sabe tampoco. Uno nunca puede decir ‘no voy a estar ahí, me voy a quedar aquí’. Vamos a ver lo que pasa de aquí a diciembre.

¿Existió alguna conversación con Alianza Lima a mitad de año o solo fueron rumores?

Hubo una conversación, pero nada formal. Seguro vamos a ver, como te digo, de aquí a diciembre qué es lo que pasa. Por el momento estoy bien en Deportivo Cali, estoy contento y bueno, enfocado en el campeonato que siempre es bueno pelear finales en tu equipo, y más cuando juegas en el extranjero.

Pedro Gallese retornó a los entrenamientos de Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

La intención de Alianza es renovarle a Paolo para que juegue la Copa Libertadores. ¿Has podido conversar con él, quizás para sumar al proyecto?

Conociéndolo a Paolo, lo competitivo que es, va a querer seguir jugando. Y bueno, lo que decida él, si se quiere retirar, también. No he tenido conversación con él. Como siempre le digo a mi representante que él se encargue de la parte de afuera, que me deje concentrado en el trabajo que ahorita son las finales de Cali, que está peleando por un algún cupo en Libertadores y en Sudamericana. Entonces, se lo dejo a mi representante. Seguro que en diciembre ya me sentaré a conversar qué es lo que pasa para mi futuro.

Se anunció dentro de un paquete de nuevas normas en la Liga 1 la vuelta de la bolsa de minutos. ¿Qué opinión tienes sobre este punto? ¿Qué es lo que vivías tú cuando te tocó sumar en la bolsa?

Está muy bien, muy bien, muy bien. Sí, yo recuerdo estando en San Martín me fui prestado a Minero, en Matucana. Y bueno, es para que los jóvenes vayan teniendo minutos, roce y un poquito más de oportunidad, siempre y cuando se lo ganen, también. Para estar ahí, para ser útil en la bolsa, creo que los jóvenes tienen que demostrar que pueden jugar. Es un pasito que se está dando para que el llamado recambio también se dé en la selección y vengan jóvenes nuevos. Eso es bueno para todos.

¿Paolo Guerrero debería tener un partido despedida, homenaje con la selección?

Paolo es un ídolo, un emblema para la selección. Sí, claro, me gustaría que tenga un partido de despedida.

¿Y qué opinión tienes del trabajo de Mano Menezes?

Es un técnico ganador, que exige, que está en los detalles y que nos va a ayudar mucho en este momento de la selección.

Gallese, el emprendedor

¿Qué significa para ti el proyecto de tu tienda online y qué buscas construir más allá de tu carrera como futbolista?

Es una iniciativa que comencé con mi hermano y con mi amigo Alex. Me gusta mucho el tema de la moda urbana, comenzamos con las gorras, de repente más adelante podemos implementar algunas alguna ropa más. Todo relacionado a lo urbano. Sí, creo que uno después de la carrera siempre piensa en qué hacer, en qué ocupar los tiempos y me parece una linda oportunidad esta la que se me está abriendo con mi hermano Gino y Alexander.

Tengo entendido que se está lanzando la tienda online, que es pedrogallese.pe y que se lanza con 40% de descuento para para los clientes. ¿Qué expectativas te está generando este lanzamiento?

Más allá de un negocio queremos que los jóvenes vean la moda urbana, más el acercamiento también con nuestro país, porque ahí las gorras tienen algunos diseños de lo que es nuestro Perú, queremos que conecten con nuestras raíces.

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