Por Fernanda Huapaya

La selección peruana jugará un partido oficial por Eliminatorias el próximo setiembre del 2027, es decir, en más de un año. Este largo tiempo le servirá directamente a ‘Mano’ Menezes para llegar, idealmente, con un equipo engranado, con las mejores opciones ya probadas para cada puesto y con chances de poder iniciar un nuevo camino con la selección peruana lejos de las últimas malas experiencias. Entre tanto, ¿qué hace el entrenador brasileño mientras se disputa el Mundial 2026?

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