Por lo pronto, fue visto junto Jean Ferrari, director general de la FPF, en la inauguración de la Copa del Mundo, en el duelo de México y Sudáfrica. Ahí coincidió con André Carrillo y Joao Grimaldo, con quienes seguramente tuvo contacto.

Después no hubo más noticias, hasta los últimos días en que inició una gira en Lima y provincias por los clubes de la Liga 1. Se hizo presente en Universitario, donde conversó con Héctor Cúper y su comando técnico. En Sullana fue recibido por Federico Urciuoli, de Alianza Atlético, y en Piura por Gerardo Ameli, de Atlético Grau. Luego visitó a Los Chankas en Andahuaylas y se sabe que sus próximas paradas incluyen Cusco, Arequipa y Moquegua.

Trabajo en Videna

Como ya ha venido haciéndolo previo a los últimos amistosos que disputó, ‘Mano’ Menezes continuará siguiendo de cerca la Liga 1 e, incluso, con algunos viajes de por medio, sobre todo en Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

El entrenador brasilero llegó con un equipo de trabajo que incluye analistas de videos que tienen mucho que ver en el hallazgo de nombres que puedan servirle a la selección, tal como ocurrió con Adrián Quiróz de Chankas FC.

Sin embargo, tal como él mismo lo confirmó en la conferencia de prensa de presentación, el vínculo con la ‘bicolor’ es de largo aliento y por eso su trabajo no solo se limite a ver talentos de la Liga 1 o que militen en el exterior, sino también a jugadores de las categorías menores de la ‘bicolor’. De tal modo, ‘Mano’ Menezes y su equipo también trabaja de la mano con Manuel Barreto, el Jefe de Unidad Técnica de Menores que tiene un trabajo de captación importante para formativas de la selección.

Agenda de viajes

Desde El Comercio pudimos conocer que ‘Mano’ Menezes sí tiene contemplado hacer viajes para reunirse con jugadores que militan en el exterior para presentarles el proyecto de la ‘bicolor’. Sin embargo, también se sabe que esto no será pronto, es decir, ni este mes ni el siguiente.

Sin embargo, sí se contempló que antes de los partidos amistosos de junio -uno de ellos ante España en México- el entrenador debía reunirse con jugadores que militan en el exterior.

Asimismo, y tal como ha ocurrido en los últimos periodos de la selección, el área de scouting también contempla que estas visitas o comunicaciones se den con jugadores de raíces peruanas que militan en el exterior. Por tanto, forman parte del plan de viaje para ‘Mano’ Menezes.

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