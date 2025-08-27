Este miércoles 27, la selección peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en la Videna con miras a los partidos contra Uruguay y Paraguay, por las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias 2026. La novedad fue la ausencia de Carlos Zambrano, quien se ausentó de las prácticas.

Temprano, se pudo ver a los seleccionados del medio local hacer el calentamiento previo en el gimnasio y luego salir a la cancha de entrenamiento. Zambrano no apareció, pero sí estuvo Piero Cari, quien ya superó su lesión. Como se sabe, el jugador de Alianza Lima forma parte de los sparrings.

En esta ocasión, la Bicolor hizo trabajos con balón y táctica fija. El técnico Óscar Ibáñez dio indicaciones a cada futbolista. “Ya sabes que te le van a dar al espacio”, comentó. El DT quiere a todos en sintonía para cerrar las Eliminatorias con dos buenos resultados.













Así fue la práctica de este miércoles 27

