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Resumen

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¡Vuelve la Bicolor! Estos son todos los amistosos de Perú por fecha FIFA: hora, día y canal. (Foto: FPF)
¡Vuelve la Bicolor! Estos son todos los amistosos de Perú por fecha FIFA: hora, día y canal. (Foto: FPF)
Por Fernanda Huapaya

La selección peruana quedó lista para afrontar este sábado su primer amistoso ante Estados Unidos desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en Orlando, y a un día del cotejo, Mano Menezes ya tiene prácticamente definido su equipo titular, el mismo que probó también el último jueves.

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