La selección peruana quedó lista para afrontar este sábado su primer amistoso ante Estados Unidos desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en Orlando, y a un día del cotejo, Mano Menezes ya tiene prácticamente definido su equipo titular, el mismo que probó también el último jueves.

Selección Peruana continúa con sus entrenamientos en Estados Unidos. (Foto: FPF)

Como ocurrió durante a lo largo de toda la semana, el combinado nacional realizó este viernes su último entrenamiento en Disney Springs. La principal confirmación fue la de Oliver Sonne, quien se encuentra totalmente recuperado y quedó apto para ser titular ante el conjunto norteamericano.

Durante los trabajos de esta semana, el técnico brasileño fue probando una formación que finalmente mantendría para el partido. Pedro Gallese estará en el arco, mientras que la línea defensiva estará conformada por Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López.

¡Vuelve la Bicolor! Estos son todos los amistosos de Perú por fecha FIFA: hora, día y canal. (Foto: FPF)

En la mitad de la cancha, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún y Jairo Vélez serían los encargados de darle equilibrio y generación al equipo. Mientras que en ataque aparecerían Piero Magallanes, Jhonny Vidales y Gianluca Lapadula.

El posible once de Perú: Pedro Gallese (36); Oliver Sonne (25), Miguel Araujo (31), Renzo Garcés (30), Marcos López (26); Wilder Cartagena (32), Yoshimar Yotún (36), Jairo Vélez (31); Piero Magallanes (25), Jhonny Vidales (25) y Gianluca Lapadula (36).

Si Perú arranca con este 11 alcanzará un promedio de edad de 31 años, el más alto registrado en mucho tiempo.

El calor condiciona los trabajos

La intensa ola de calor que afecta a Florida también viene marcando la planificación de la selección peruana. Tal como ocurrió durante los últimos días, las sesiones de entrenamiento no superan la hora y media de trabajo, buscando administrar el esfuerzo de los futbolistas ante las altas temperaturas.

La Selección Peruana continúa con sus trabajos en Orlando y Mano Menezes define a su once titular. Sigue las novedades y últimas noticias EN VIVO ONLINE de la Bicolor previo al amistoso ante Estados Unidos.

Este viernes, por ejemplo, el plantel realizó apenas algunos minutos de calentamiento antes de meterse de lleno en los trabajos de fútbol. La prioridad estuvo puesta en afinar los últimos detalles tácticos y dejar definido el equipo que enfrentará a Estados Unidos.

Una de las novedades de la práctica fue Erick Noriega. El futbolista tuvo minutos, aunque esta vez fue utilizado como defensa central y no en la posición de volante, donde también ha sido empleado durante este proceso. Además, Mano Menezes le dio minutos a Alex Valera, Marco Huamán y Jairo Concha, quienes aparecen como alternativas para el compromiso de este sábado.

Perú cerrará así su preparación en Orlando y luego viajará a Nueva Jersey para enfrentar a México este 29 de setiembre. El siguiente partido será ante Canadá en Montreal el 2 de octubre y, más adelante, ante Colombia en Miami el 6 de octubre.

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