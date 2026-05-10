Por Pedro Ortiz Bisso

Se dice que Lima es la capital de Sudamérica menos complicada para cualquier seleccionado del continente (salvo para el nuestro). Tiene un clima benigno y una hinchada que no presiona demasiado. Cuando la blanquirroja cae en un bache, las tribunas se llenan de murmullos y un penoso silencio se apodera de cada rincón.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.