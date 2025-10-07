Barcelona está cerca de jugar un amistoso en nuestro país. Desde hace semanas se viene informando que los azulgranas disputarán un duelo de preparación en diciembre, pero para sorpresa de muchos el rival no será Universitario de Deportes ni Alianza Lima.

De acuerdo a Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, la selección peruana sería el rival del Barcelona en el amistoso de fin de año. El hombre de prensa explicó las razones de esa elección.

“Si Barcelona termina completando algunos trámites que tiene que hacer y confirmando con el empresario que lo va a traer a Perú, el partido de diciembre sería con la selección peruana. No es fecha FIFA”, expresó en L1 MAX.

Lamine Yamal llegaría a nuestro país para disputar un amistoso con Barcelona. (AFP) / LLUIS GENE

El tema del calendario es clave para la elección del rival y por eso Universitario quedaría descartado. El cuadro crema estará en plena pretemporada y es difícil enfrentar a un equipo de ese nivel cuando apenas se está armando el plantel del próximo año.

“Si la U sale campeón en noviembre, lo que tendría allí son unas semanas de descanso y luego vuelve a pretemporada. Entonces, el partido contra Barcelona sería a mitad de pretemporada, no tendría mucho sentido, no va por allí”, contó.

Asimismo, Peralta afirmó que este amistoso contra la selección peruana serviría para probar jugadores. “Si es con la selección y no es fecha FIFA, no van a estar algunos jugadores; pero quizá sea el momento ideal para ver algunos nombres que todos queremos ver”, apuntó.

