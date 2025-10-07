La posibilidad de que Barcelona juegue un partido amistoso en nuestro país a fin de año cobra cada vez más fuerza. (Foto: AFP)
La posibilidad de que Barcelona juegue un partido amistoso en nuestro país a fin de año cobra cada vez más fuerza. (Foto: AFP)
Redacción EC
Redacción EC

está cerca de jugar un amistoso en nuestro país. Desde hace semanas se viene informando que los azulgranas disputarán un duelo de preparación en diciembre, pero para sorpresa de muchos el rival no será ni .

De acuerdo a Gustavo Peralta, periodista de L1 MAX, la selección peruana sería el rival del Barcelona en el amistoso de fin de año. El hombre de prensa explicó las razones de esa elección.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

“Si Barcelona termina completando algunos trámites que tiene que hacer y confirmando con el empresario que lo va a traer a Perú, el partido de diciembre sería con la selección peruana. No es fecha FIFA”, expresó en L1 MAX.

Lamine Yamal llegaría a nuestro país para disputar un amistoso con Barcelona. (AFP)
Lamine Yamal llegaría a nuestro país para disputar un amistoso con Barcelona. (AFP)
/ LLUIS GENE

El tema del calendario es clave para la elección del rival y por eso Universitario quedaría descartado. El cuadro crema estará en plena pretemporada y es difícil enfrentar a un equipo de ese nivel cuando apenas se está armando el plantel del próximo año.

“Si la U sale campeón en noviembre, lo que tendría allí son unas semanas de descanso y luego vuelve a pretemporada. Entonces, el partido contra Barcelona sería a mitad de pretemporada, no tendría mucho sentido, no va por allí”, contó.

Asimismo, Peralta afirmó que este amistoso contra la selección peruana serviría para probar jugadores. “Si es con la selección y no es fecha FIFA, no van a estar algunos jugadores; pero quizá sea el momento ideal para ver algunos nombres que todos queremos ver”, apuntó.

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC