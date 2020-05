Para cualquier jugador, vestir la camiseta de su país se vuelve un anhelo. Además, es una vitrina que te muestra al mundo para poder cumplir, otro sueño, el de emigrar. Para los jugadores del fútbol peruano ese es el reto, y ahora, con la selección que se tiene, el reto es doble ya que Ricardo Gareca tiene un grupo ya consolidado y la mayoría juega en el extranjero.

Las recientes declaraciones de Ricardo Gareca dieron a entender que, de seguir en pie que las Eliminatorias Mundialistas empiecen en setiembre, puede optar por llamar a jugadores que disputan el torneo local ya que por la coyuntura puede resultar complicado contar los que están fuera. Si echamos un vistazo a los jugadores locales que se sumaron a las convocatorias de ‘El Tigre’ luego del Mundial de Rusia 2018, la lista no es muy auspiciosa porque solo Christofer Gonzáles se quedó en el primer equipo y su regreso a la selección se dio cuando era parte de Melgar. El caso de Gallese se torna peculiar debido a que en 2018 jugaba en el exterior, pero en 2019 volvió a Alianza Lima, los mismo con Wilder Cartagena. A continuación, los jugadores del torneo local que fueron parte del proceso de Ricardo luego de la cita mundialista en 2018.

Christofer Gonzáles

Christofer debutó en la selección peruana en el año 2013 con un gol ante Trinidad y Tobago con Sergio Markarián al mando. Luego se mantuvo hasta 2015 cuando era parte de Colo Colo en Chile, pero la falta de continuidad lo sacó de la lista.

‘Canchita’ se convirtió en el recambio de Ricardo Gareca. Su regreso a la selección se dio cuando era parte de FBC Melgar en el 2018. Su primer llamado, en su vuelta, con ‘El Tigre’ fue en noviembre de aquel año para los amistosos ante Ecuador y Costa Rica que se jugaron en Perú. En Lima, contra Ecuador entró por André Carrillo en el segundo tiempo cuando ‘la blanquiroja’ perdió 2-0. El segundo amistoso se disputó en Arequipa ante Costa Rica y Gonzáles entró por Cristian Benavente.

En 2019 fue fichado por Sporting Cristal y no dejó de ser convocado. Su buen nivel acrecentó rumores de emigrar, pero se quedó en el Rímac e integró la lista de la Copa América 2019. Ricardo Gareca lo usó como recambio en todos los partidos y en al centro del campo, una posición poco habitual para él. Luego de este certamen, fue un habitual convocado y no ha perdido continuidad en la selección peruana.

Aldo Corzo

La primera presencia de Aldo Corzo en la selección peruana fue en 2009 al mando de José Guillermo del Solar. Ha sido parte de todos los procesos y fue titular en la Copa América Centenario.

Corzo es un habitual convocado en la selección de Ricardo Gareca, fue parte del proceso clasificatorio para Rusia 2018 y ocupó el lugar de Luis Advíncula como lateral derecho. A pesar de no tener minutos en el Mundial, no dejó de estar presente. Si bien es cierto, no estuvo en las convocatorias de Holanda – Alemania y Estados Unidos – Chile, su trascendencia en Universitario de Deportes lo llevó a retomar el puesto que ocupó Johan Madrid.

Carlos Cáceda

El debut oficial de Carlos Cáceda fue el 28 de mayo de 2016 en la victoria de Perú 3-1 ante El Salvador en Estados Unidos. Su presencia en la selección se hizo habitual a pesar de su partida a Tiburones Rojos de Veracruz donde no tuvo continuidad y volvió rápidamente al Perú.

Luego del Mundial no fue convocado y su vuelta se dio en 2019 para los amistosos ante Paraguay y El Salvador. Fue convocado a la Copa América y su presencia en la blanquiroja se debe a que es titular en Melgar.

Patricio Álvarez y José Carvallo

José Carvallo fue parte de Rusia 2018 como tercer arquero, luego de la cita mundialista apareció Patricio Álvarez para disputar este puesto. El arquero de Sporting Cristal fue clave en la obtención del campeonato en 2018 y ante la ausencia de Carlos Cáceda a mediados de 2018 se ganó un lugar.

Sin embargo, en 2019, José Carvallo dejó de ser convocado y Patricio Álvarez se quedó como tercer arquero. Esta plaza ha sido ocupada de manera frecuente por un arquero del torneo local.

Jugadores con una convocatoria

Jesús Pretell: Como un proyecto a futuro, Ricardo Gareca optó por convocar a Jesús Pretell para la Copa América 2019. El jugador de Sporting Cristal fue parte de la selección Sub-20 en el Sudamericano de Chile y no ha sumado minutos de manera oficial con la ‘lanquiroja.

Kevin Quevedo: Su primera convocatoria a la selección mayor se debió a su buen momento en Alianza Lima y su participación en Lima 2019. Solo ha jugado un partido y lo hizo en reemplazo de Raúl Rudíaz ante Ecuador. Hoy en día es parte de Goias y a futuro puede ser parte de la nómina.

Armando Alfageme: El jugador de Universitario de Deportes fue convocado por primera vez en 2016, pero después del Mundial solo ha tenido presencia en los amistosos ante Uruguay, aunque solo se mantuvo en la banca de suplentes.

Todos los jugadores locales convocados después del Mundial

Jugador Equipo Año José Carvallo Universitario de Deportes 2018 Patricio Álvarez Sporting Cristal 2018 y 2019 Johan Madrid Sporting Cristal 2018 Nilson Loyola Melgar 2018 Horacio Calcaterra Sporting Cristal 2018 Marcos López Sporting Cristal 2018 Aldo Corzo Universitario de Deportes 2018 y 2019 Christofer Gonzáles Melgar - Sporting Cristal 2018 y 2019 Alexis Arias Melgar 2018 y 2019 Wilder Cartagena Alianza Lima 2019 Pedro Gallese Alianza Lima 2019 Carlos Cáceda Melgar 2019 Jesús Pretell Sporting Cristal 2019 Kevin Quevedo Alianza Lima 2019 Armando Alfageme Universitario de Deportes 2019

Jugadores locales que destacaron y emigraron

Christian Cueva: En 2015 era parte de Alianza Lima y su convocatoria a la Copa América le permitió destacar y emigrar a Toluca para quedarse en el exterior.

Miguel Araujo: Sus habituales convocatorias y ser una pieza de recambio habitual en la defensa, sumado a su buen accionar en Alianza Lima, le permitieron partir a Talleres de Córdoba de Argentina en 2018.

Anderson Santamaría: Su buen momento en Melgar lo llevó a emigrar a México para vestir los colores de Puebla. Ricardo Gareca lo convocó para el Mundial y tuvo minutos.

Luis Abram: Defensa central en Sporting Cristal, se ganó la convocatoria de Ricardo Gareca y creció de manera gradual para llegar a Velez Sarfield. Fue titular en la Copa América 2019.

Pedro Aquino: Tras mostrar un avance en Sporting Cristal, Pedro Aquino se convirtió en pieza de recambio de Ricardo Gareca. A mediados de 2017 partió a México fichado por Monterrey, aunque fue prestado a Lobos BUAP.

