Su ‘nueva’ relación con los clubes y el futuro de Ibáñez tras las Eliminatorias: Qué cambios habrá en la FPF tras la llegada de Ferrari

“En mi gestión habrá orden, transparencia y planificación. A partir de esos tres pilares vamos a estructurar el análisis”, indicó Jean Ferrari en la conferencia de prensa del último viernes en la que fue oficializado como nuevo Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. El exadministrador de Universitario de Deportes estará al mando de la selección mayor y menores en todas sus categorías, selecciones femeninas, futsal y fútbol playa, y, a partir de su llegada, se plantean nuevos horizontes en Videna.

Juega y gana: participa en la Polla El Comercio del Mundial de Clubes y llévate un PlayStation5

Jean Ferrari fue presentado como nuevo director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: FPF)

Tender puentes de trabajo

Jean Ferrari llegó a la Federación Peruana de Fútbol tras ser un administrador exitoso en Universitario de Deportes que le valió la obtención de un bicampeonato nacional y un Torneo Apertura. En dicha gestión, una de las huellas que dejó fue la del gestor que, a su vez, se mostraba como un hincha acérrimo del club que lideraba.

Por esto, una vez que ha fue designado como la cabeza deportiva de la FPF, Ferrari ha tratado de tomar distancia de aquella figura vinculada pasionalmente por alguna institución en particular y se ha comprometido en trabajar en pro del fútbol peruano en general.

“Cuando defiendes lo tuyo, hay algunos que son más apasionados que otros, pero todo queda en la cancha. A partir de ahora, la relación y la buena comunicación serán diferentes, ya que todos queremos que le vaya bien a la selección", señaló en conferencia de prensa.

En la misma línea, hizo un llamado a dirigentes de dos grandes rivales: Alianza Lima y Sporting Cristal. “Tengo a mi hermano mayor, Franco Navarro; en Alianza, luego está Gustavo Zevallos en Cristal junto a Julio César Uribe. No todo lo que se ve desde fuera es como parece. Podemos tomar un café y conversar sin que la gente lo sepa“

Franco Velazco al lado de Jean Ferrari. (Universitario)

En la misma línea, Ferrari señaló que la única manera de poder generar el desarrollo de la selección peruana es si los clubes miran en una misma dirección: “Todos debemos comprometernos con mejorar el sistema del fútbol. Esto es una cadena, pero la dirección debe ser marcada por la selección. Voy a necesitar la colaboración del buen diálogo y la buena relación principalmente con los equipos de fútbol, instituciones, cuerpos técnicos, administraciones y jugadores. Sin unión no vamos a avanzar", agregó.

Este nuevo mensaje ha calado dentro de la FPF, incluyendo la Liga 1, y es por eso que, considerando que Jean Ferrari es una figura fuerte y recientemente vinculada a un club peruano en particular, están comprometidos en que esta imagen de integración y mejor relación pueda llegar a los clubes.

En tal sentido, según pudo conocer El Comercio, el grupo de trabajo de Jean Ferrari tiene planeado reunirse con diferentes dirigentes o gerentes deportivos de clubes nacionales, entre ellos Alianza Lima y Sporting Cristal, para tender puentes de trabajo y poder generar un clima laboral favorable en pro de la selección peruana de fútbol.

Si bien en el último tiempo la relación entre Ferrari y particularmente la dirigencia de Alianza Lima no ha sido la mejor, desde el club ‘íntimo’ existe la predisposición de trabajar a la par de la necesidades de la ‘bicolor’, pero también sostienen que mantendrán su voz en alza ante situaciones que consideren controversiales o injustas.

Agustín Lozano junto a Jean Ferrari. (Foto: FPF)

Elección del DT: ¿Bustos e Ibáñez en carpeta?

El contrato de Óscar Ibáñez como técnico de la selección peruana está por culminar en la próxima fecha doble cuando enfrente a Uruguay y Paraguay. Es por eso que uno de los temas que ya están recorren los pasillos de Videna es la elección del próximo entrenador.

Por su parte, Jean Ferrari indicó en conferencia de prensa: “No es momento de generar ningún tipo de desestabilidad con relación a lo que viene en estas dos últimas fechas de Eliminatorias, así que en ese sentido Óscar tiene toda la confianza para sacar adelante esos dos partidos, y luego hacer el análisis si nos alcanzó, si no nos alcanzó, qué pasó para que nos alcance, qué pasó para que no nos alcance, el análisis correspondiente para luego hacer un diagnóstico”

Asimismo, Jean Ferrari dejó en claro que, si bien él será el encargado formalmente de presentar una carpeta de opciones de nombres, será la Junta Directiva quienes, finalmente, decidirán al elegido guiados por aquellas propuestas. Ferrari agregó que Óscar Ibáñez sería parte de dicha carpeta.

“De ahí, como lo mencionó el presidente el procedimiento, es poner una terna, donde a lo mejor también podría estar incluido Óscar, luego la Junta Directiva hará su análisis correspondiente, hoy hay que pensar en que tenemos que ganarle a Uruguay, tenemos que enfocarnos solo en ganarle a Uruguay”.

Óscar Ibáñez, técnico de la selección peruana. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Por su parte, Agustín Lozano remarcó aquella idea: “Jean Ferrari tiene todas las facultades para poder liderar el proyecto, de ponernos a la mesa directiva la terna a la que propone para dirigir nuestra selección mayor y juveniles tanto masculina como femenina, playa y futsal. Él es la persona que tendrá que evaluar, tomar la decisión sobre a quién poner en la mesa en la Junta Directiva para que, respetando el procedimiento, se dé la aprobación correspondiente”.

Sin embargo, desde El Comercio pudimos conocer que una de las opciones latentes de Jean Ferrari, tanto por su gusto futbolístico como por conocimiento personal, sería Fabián Bustos, entrenador que fue campeón con Universitario de Deportes en el 2024 y que actualmente se encuentra libre tras salir de Olimpia. Si bien de momento no ha habido ninguna comunicación formal, es un técnico que es del gusto del nuevo Director Deportivo de la FPF y sería parte de la terna que se presente a la Junta Directiva.

*******

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.