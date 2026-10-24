El futuro de Maxloren Castro abre el debate en Sporting Cristal. Con apenas 17 años, el extremo celeste se ha convertido en uno de los jóvenes talentos que despiertan expectativa en el fútbol peruano, pero también en una apuesta que requiere tomar decisiones importantes para su desarrollo profesional. ¿Debe dar el salto al extranjero cuanto antes o necesita una temporada más para ganar experiencia y madurez? ¿Su mejor versión aparece por la banda izquierda? ¿Tiene argumentos para convertirse en una alternativa de la selección peruana?

El Comercio consultó a Miguel Rebosio, exfutbolista de la selección peruana; Luis Oyola, exjefe de prensa de Sporting Cristal; Bruno Cavassa, periodista de Panamericana Televisión; Daniel Kanashiro y Rodrigo Morales, periodistas de Liga 1 MAX, para conocer sus opiniones sobre el presente y el futuro del futbolista. Las posturas son distintas respecto al momento ideal para emigrar: mientras Rebosio y Oyola consideran que todavía necesita mayor rodaje y madurez antes de dar ese paso, Cavassa, Kanashiro y Morales respaldan la posibilidad de que continúe su desarrollo en el extranjero cuanto antes, con la expectativa de que compita en un entorno de mayor exigencia.

En lo futbolístico, los cinco destacan sus condiciones para desempeñarse por las bandas, aunque existen matices sobre su posición ideal: la izquierda aparece como su sector más favorable, mientras que también se valora su capacidad para completar el recorrido por toda la banda. Sobre sus posibilidades de integrar la Bicolor, coinciden en que cuenta con argumentos para ser considerado dentro del universo de jugadores convocables, aunque Rebosio advierte que todavía debe fortalecer su físico para competir ante rivales de mayor envergadura. Su juventud, capacidad de desequilibrio y margen de crecimiento alimentan el debate sobre el camino que debería seguir una de las promesas de Sporting Cristal.

¿Debe irse cuanto antes ?

¿En qué posición rinde mejor?

¿Es un jugador de selección? ¿Por qué ?

Miguel Rebosio, exjugador de Sporting Cristal

1) Si debe irse, no sé, yo creo que todavía tendría que tener un poquito más de rose internacional, para mí. No, porque tampoco es vender por venderlo o que se vaya porque se vaya. Creo que hay casos similares de muchos futbolistas que por la misma, no sé si presión, pero con tal de salir, que es válido que todo el mundo quiera salir, pero no es salir por salir, porque después vuelven, no tienen minutos allá en sus equipos.

2) Entonces, sé que todavía es joven, eso es importante, ¿no? Para mí, extremo. por banda. Ahí, Maxloren Castro es muy bueno...

3) Mira, si para llegar a la selección hay que tener minutos, él está jugando igual, pero como te digo, sí, es un hombre de selección, pero también hay que ser consciente de que las veces que el muchachito ha jugado y al enfrentarse a otros de mayor envergadura, de mayor somatotipo, no ha podido en gran parte, tiene mucha habilidad, pero creo que está trabajando en la parte física, le falta musculatura y todo lo demás.

Maxloren Castro. (Foto: Getty Images) / Leonardo Fernandez

Luis Oyola, ex jefe de prensa de Sporting Cristal

1) Debes irse con un año más de rodaje y madurez para que su proceso en el exterior sea más prometedor y exitoso.

2) Extremo por izquierda. Lo han utilizado por las dos bandas, por la derecha le cuesta, se siente más cómodo por izquierda, donde encuentra mejor conexión con Yotún y Cristiano. Cuando se repliega apoya para hacer superioridad numérica sobre el atacante rival, cuando desdobla, aprendió a temporizar para aprovechar su velocidad como arma de desequilibrio

3) Si, porque pocos jugadores locales tienen la capacidad de realizar todo el recorrido y sentido de sacrificio por toda la banda. Hoy aporta tanto en el equilibrio defensivo de Cristal, como en el desequilibrio ofensivo.

Bruno Cavassa. periodista Panamericana TV

1) Debe irse ya.

2) Debe jugar por fuera e izquierda.

3) Si, es parte del universo de jugadores convocables. Para ser sincero en otras épocas no tendría oportunidad… también lo sostiene su juventud y se mantiene en un equipo grande 3 temporadas.

Daniel Kanashiro, Liga 1 Max

1) Si, el nivel de entrenamiento y competencia en cualquier otra liga siempre va ser superior a nuestra liga.

2) Es extremo y esa posición la tiene que consolidar para luego poder ampliar posiciones en el campo.

3) En otros niveles todavía. Para la construcción de un universo seleccionable de Perú si. Mientras juegue Libertadores o Sudamericana si es cinvocable.

Rodrigo Morales, Liga 1 Max

1. Sí, para mí debe irse cuanto antes y terminar su desarrollo en un buen club del extranjero, idealmente Europa

2. ⁠De volante por izquierda, está aprendiendo muy bien a hacer el recorrido completo

3. ⁠Sí lo es, es de los futbolistas más destacados y desequilibrantes del torneo local. Tenemos pocos jugadores de esas características. Además, es importante que se rodee de selección porque será pieza clave durante varios procesos

SOBRE EL AUTOR