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Resumen

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Maxloren Castro.
Maxloren Castro.
Por Jean Pierre Maraví Coppa

El futuro de Maxloren Castro abre el debate en Sporting Cristal. Con apenas 17 años, el extremo celeste se ha convertido en uno de los jóvenes talentos que despiertan expectativa en el fútbol peruano, pero también en una apuesta que requiere tomar decisiones importantes para su desarrollo profesional. ¿Debe dar el salto al extranjero cuanto antes o necesita una temporada más para ganar experiencia y madurez? ¿Su mejor versión aparece por la banda izquierda? ¿Tiene argumentos para convertirse en una alternativa de la selección peruana?

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